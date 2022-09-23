عروض اليوم الوطني 92 جرير جوالات، أقدم متجر جرير الفترة الأخيرة على القيام بعمل أقوى العروض على الجوالات والأجهزة الكهربائية ذات الماركات العالمية ، وذلك بمناسبة اليوم الوطني 92 السعودي، واتى ذلك من أجل تعزيز الرقعة الإجتماعية السعودية، والإعتزاز بشكل كبير بالوطن السعودي، حيث ستستمر عروض جرير على الجوالات والأجهزة الكهربائية حتى الثاني من أكتوبر لعام 2022.

عروض جرير العيد الوطني 92

اختر من بين مجموعة متنوعة من الهُواتف الذكية للاستمتاع بأفضل ميزات الأجهزة الذكية بأفضل سعر فِيْ Librería Jarir del Reino. وجدنا Samsung Galaxy S22 Ultra مع Samsung Galaxy Buds فِيْ عرض واحد بسعر لا يصدق. يمكنك أيضًا شراء أحدث الإصدارات من سامسونج، وهُو هاتف Samsung Galaxy Zfold 4 مع شاشة Samsung، ونجد أيضًا مجموعة متنوعة من هُواتف Huawei، وننتقل إلى الساعات الذكية، والتي تتوفر من التجارية Xiaomi و Honor و Huawei، Amazfit، وهناك عرض لاستبدال الساعات الذكية القديمة بالجيل الثامن من Apple Watch.

Samsung Galaxy S22 Ultra مع Samsung Galaxy Earbuds بسعر 4،599 ريال سعودي بدلاً من 5،299 ريال سعودي. سعر ساعة Huawei Watch GT 3 هُو 999 ريال سعودي بدلاً من 1099 ريال سعودي. رينو 8 برو بسعر 2899 ريال سعودي. Xiaomi Redmi Watch 2 Lite بسعر 249 ريال سعودي بدلاً من 319 ريال سعودي.

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تحتوي الصفحة الرئيسية لنشرة عروض اليوم الوطني 92 على عرض خاص لاستبدال أي هاتف محمول قديم بجهاز iPhone، والعرض صالح أيضًا لأجهزة Samsung ويمكنك الاستمتاع بخدمة استبدال الهاتف المحمول بخصم رائع حتى الثامن من أكتوبر.

اليوم الوطني 92 شاشة

التخفِيْضات على الشاشات تصل إلى 6000 ريال على السعر الإجمالي للشاشة، وبالتالي فإن السعر النهائي منخفض جدًا، بالإضافة إلى العديد من المزايا التي نجدها فِيْ شاشات جرير، بدءًا من تنوع الأحجام لتتكيف مع جميع المساحات. وحتى مزايا الشاشات الذكية

شاشة Skyworth مقاس 75 إنش، بسعر 3299 ريال بدلاً من 6999 ريال. تلفزيون ذكي 55 بوصة من سامسونج بسعر 2899 ريال سعودي بدلاً من 3699 ريال سعودي. شاشة Xiaomi مقاس 65 بوصة بسعر 1999 ريال سعودي بدلاً من 4599 ريال سعودي.

يعد معرض جرير من أكبر المعارض في السعودية لبيع الأجهزة الإلكترونية بأسعار مناسبة للعملاء، حيث أقدم معرض جرير في كافة فروعه عروض على الجوالات، وخاصة جوال أيقون 14 برو ماكس، وغيره من الجوالات الذكية