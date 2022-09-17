عروض اليوم الوطني 92 سيارات تويوتا 2022 عبداللطيف جميل، قامت شركة عبد اللطيف جميل بتنزيل العديد من العروض الضخمة على سيارات تويوتا 2022 وذلك بمناسبة اليوم الوطني 92 والذي يأتي بتاريخ الثالث والعشرين من شهر سبتمبر، وسيستمر عرض عبداللطيف جميل حتى نهاية شهر سبتمبر، حيث لاث العرض على اهتمام كبير جدا من المواطنين بالتعرف على اسعار سيارات تويوتا 2022 تمويل عبداللطيف جميل

اليوم الوطني يقدم 92 سيارة تويوتا 2022

من خلال صفقات التأجير، تقدم عبد اللطيف جميل صفقات العيد الوطني على 92 سيارة تويوتا تحت شعار “العودة إلى المدرسة”، والذي يستمر حتى نهاية هذا الشهر أو نفاد المبلغ المعروض. موقع عبد اللطيف جميلتعرف على كافة تفاصيل شُروطْ التطبيق ومميزات إظهار السيارات إلى المدرسة.

مميزات صفقات تويوتا عبداللطيف جميل

تتميز عروض التأجير التمويلي للتطبيق على العرض الحالي لشركة عبد اللطيف جميل بما يلي

لا تدفع دفعة أولية فِيْ وقت التقديم، إذا كانت الدفعة الشهرية تغطي 40٪ من الدخل الشهري للعميل.

لا تحتاج إلى ضامن إذا تم استيفاء الشُروطْ.

الرسوم عن طريق السداد الميسر.

المدفوعات الشهرية تصل إلى 60 شهرًا.

عروض سيارات تويوتا 2022

تقدم شركة عبد اللطيف جميل عروض السيارات بنظام التأجير التمويلي لسيارات تويوتا، وتشمل الأنواع التالية

يارس سيدان 2022 (وأي شركة) – دفعة شهرية 1،083 ريال ولمدة 60 شهر.

وكذلك يارس سيدان 2022 وأي شركة خاصة برسوم شهرية 1097 ريال مع أجل سداد 60 شهر.

بينما يارس سيدان 2022 – وأي شركة (2) برسوم شهرية 1،105 ريال لمدة 60 شهر.

وكورولا 2022 – XLE 1.5 برسوم شهرية لمدة 60 شهر بقيمة 1،339 ريال سعودي.

وأيضاً كورولا 2022 (XLE developer 1.5) – دفعة شهرية 1،404 ريال حتى 60 شهر.

وأروع طراز كورولا 2022 (XLE developer 1.5 فتحة سقف) برسوم شهرية تصل إلى 1،510 ريال سعودي.

أيضًا، كامري 2022 (2.5 جنيه قياسي) يتطلب رسمًا شهريًا قدره 1،753 ريال سعودي خلال فترة الرسوم البالغة 60 شهرًا.

Innova 2022-GL-K برسوم شهرية 1،774 ريال سعودي.

يعتبر معرض عبداللطيف جميل من أكبر معارض السيارات في السعودية، حيث قدم الفترة الأخيرة العديد من العروض على السيارات، بمناسبة اليوم الوطني 92 وخاصة سيارات تويوتا 2022 التي تتمتع بمواصفات خرافية