عروض اليوم الوطني 92 فتنس تايم لعام 1444 – 2022، يقدم فتنس تايم العديد من العروض الضخمة والخصومات وذلك بمناسبة اليوم اللياقة الوطني 92، والذي يعد من المناسبات البارزة في السعودية، كما وتعد عروض اليوم الوطني 92 فتنس تايم، من أبرز العروض التي تحظى بإهتمام واسع وكبير من قبل الكثير من المواطنين والذي يهتم بجميع الأنشطة الترفيهية والسياحية والتعليمية .

وقت اللياقة

تتميز مجموعة صالات اللياقة البدنية بخدمات وإمكانيات عالية المستوى جعلتها من أكبر المراكز الرياضية في الشرق الأوسط. المركز التاسع عشر في قائمة أفضل سلسلة نوادي رياضية في الشرق الأوسط، وقد تم قبوله على نطاق واسع من قبل مجموعات مختلفة، بسبب أحدث المعدات الرياضية وفريق أفضل الرياضيين ذوي الخبرة ؛ كما تحرص على اختيار الموظفين بدقة، بحيث تضم عددًا من أفضل الموظفين في جميع الإدارات والأقسام، الذين يسعون لتقديم أفضل الخدمات لجميع العملاء والمشتركين. لا تقتصر فروع وقت اللياقة على المملكة العربية السعودية فقط، حيث تمتد الفروع في الإمارات أيضًا.

عروض اليوم الوطني 92 وقت اللياقة

تقدم مراكز وقت اللياقة الرياضية عروضاً خاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، وتقدم العديد من الخصومات على الباقات المختلفة المتوفرة، وفيما يلي شرح لتلك العروض والتخفيضات

يقدم خصمًا فوريًا بنسبة 40٪ على جميع الاشتراكات في باقات Fitness and Pro.

توفير إيقاف مجاني لعضوية الاشتراك نصف السنوي (6 أشهر)، بينما تتميز العضوية السنوية (12 شهرًا) بإضافة شهر مجاني وتعليق مجاني عنها.

خصم مباشر 30٪ عند تجديد الاشتراك لعملاء وقت اللياقة على الباقة السريعة.

فئة العضوية سعر التسجيل اشتراك ربع سنوي (3 شهور) 525 ريال سعودي اشتراك نصف سنوي (6 شهور) 840 ريال سعودي اشتراك سنوي (12 شهر) 1260 ريال سعودي

خصم مباشر بنسبة 25٪ على العضوية للعملاء الجدد في باقة Express.

فئة العضوية سعر التسجيل اشتراك ربع سنوي (3 شهور) 563 ريال سعودي اشتراك نصف سنوي (6 شهور) 900 ريال سعودي اشتراك سنوي (12 شهر) 1350 ريال سعودي

تقدم مجاناً أسبوعياً عند دعوة صديق جديد للاشتراك في وقت اللياقة، وتضاف الفترة المجانية بعد إتمام الاشتراك.

اشتراكات عضوية وقت اللياقة

توفر مراكز وقت اللياقة العديد من الفئات التي تناسب جميع الاحتياجات، وذلك لخدمة أكبر شريحة ممكنة من العملاء وتقديم الأفضل ووفقًا للإمكانيات. سنعرض لك أدناه قيمة اشتراكات العضوية لكل فئة من الفئات المتاحة

فئة اشتراك ربع سنوي اشتراك نصف سنوي اشتراك سنوي تخفيضات اليوم الوطني وقت اللياقة 2082 ريال سعودي 3،416 ريال سعودي 5738 ريال سعودي 40٪ خصم على الاشتراك. وقت اللياقة برو 1564 ريال سعودي 2668 ريال سعودي 4416 ريال سعودي 40٪ خصم على الاشتراك. وقت اللياقة برو للنساء 1564 ريال سعودي 2668 ريال سعودي 4416 ريال سعودي 40٪ خصم على الاشتراك. وقت اللياقة اكسبرس 750 ريال سعودي 1200 ريال سعودي 1800 ريال سعودي 30٪ خصم على تجديد الباقة. 20٪ خصم للاشتراك لأول مرة. وقت اللياقة اكسبرس للسيدات 750 ريال سعودي 1200 ريال سعودي 1800 ريال سعودي 30٪ خصم على تجديد الباقة. 20٪ خصم للاشتراك لأول مرة. وقت اللياقة جونيور – – – – وقت اللياقة بلس غير متوفر 4،975 ريال سعودي 8،590 ريال سعودي – وقت اللياقة بلس للسيدات غير متوفر 12،644 ريال 16.094 ريال سعودي –

خدمات وقت اللياقة

تقدم مراكز وقت اللياقة عددًا من الخدمات المميزة لجميع الاشتراكات، ولكن ليست كل هذه الخدمات متاحة للجميع. يتضمن كل اشتراك خدمات محددة، ويمكنك التعرف على مزايا الاشتراكات في الفئات المختلفة “من هنا”، وهذه الخدمات كالتالي

جيم كارديو.

صالة بناء الاجسام.

صالة تدريب حلبة.

صالة رياضية للدراجات.

حبل المقاومة (TRX) الصالة الرياضية.

غرفة تمارين وظيفية.

فصول تمارين جماعية.

تدريب التجديف.

تمارين السحب.

جاكوزي (بارد / ساخن).

ساونا وحمام بخار.

صالة كرة سلة.

ملعب كرة الطائرة.

مجال كرة القدم.

صالة الاسكواش.

صالة تنس.

صالة بلياردو.

مضمار جري داخلي.

صالة الجولف الافتراضية.

يوجا.

بيلاتيس

صالة ملاكمة.

الفرق بين حصص وقت اللياقة

سنشرح لك أدناه ميزات كل فئة من برامج وقت اللياقة التي تقدمها مجموعة وقت اللياقة للعملاء بطرق متنوعة لتناسب الجميع

فئة وقت اللياقة هي باقة عادية مناسبة للعملاء ومتاحة للاشتراك لمن تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، وفي بعض المراكز يكون الحد الأدنى للقبول 16 عامًا.

فئة وقت اللياقة برو هي باقة مصممة لعملاء الرياضيين المحترفين، وتقدم برامج متميزة متنوعة تناسب احتياجات المحترفين، وهذه الفئة متاحة لمن هم فوق 18 سنة، وفي بعض الفروع قد يبدأ سن القبول من 16 سنة.

فئة وقت الرياضة بلس هي حزمة متميزة من فئة الخمس نجوم تقدم مزيجًا من خدمات اللياقة البدنية الفاخرة. تم تصميم هذه الفئة للعملاء الذين يبحثون عن الخصوصية، وهي متاحة لمن تزيد أعمارهم عن 25 عامًا.

فيما يلي نعرض لكم مزايا الفئات والباقات المتوفرة من خلال وقت اللياقة حيث توفر المراكز المعدات والخدمات الأساسية في أكثر من رياضة يمكن الاستدلال عليها من خلال الجداول الموضحة في الصور التالية

فروع وقت اللياقة في السعودية

تمتلك فتنس تايم جروب العديد من الفروع والمراكز المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية، ولديها أكثر من 142 فرعًا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة موزعة على النحو التالي

وقت اللياقة 50 مركزا.

وقت اللياقة للسيدات 31 مكاناً.

وقت اللياقة برو 36 مركزًا.

وقت اللياقة برو للسيدات 6 أماكن.

وقت اللياقة السريع 13 مكانًا.

وقت اللياقة اكسبرس للسيدات 5 أماكن.

وقت اللياقة بلس 1 مركز.

منطقة الفروع فروع وقت اللياقة في الرياض فرع حي الربيع.

فرع الوادي.

فرع حي اليرموك.

فرع منطقة الخليج.

فرع النسيم الغربي.

فرع حي النخيل.

فرع حي المنصورة.

فرع إشبيلية.

فرع الوادي.

فرع حي المنار.

فرع حي الصحافة.

فرع حي المونسية – طريق الثمامة.

فرع حي شبرا.

فرع حي الروابي.

فرع حي الواحة.

فرع حي شبرا.

فرع منطقة الخليج.

فرع حي التعاون.

فرع قضاء حطين.

فرع حي الورود. فروع وقت اللياقة في جدة فرع قضاء البغدادية.

فرع حي المشرفة – طريق فلسطين.

فرع حي الكوثر.

فرع حي جنوب أبحر.

فرع الفيحاء.

فرع حي النعيم.

فرع حي الصفا.

فرع حي النهضة.

فرع حي السلامة.

فرع حي النعيم.

فرع حي الربوة – شارع الأمير ماجد.

فرع حي المنتزه – طريق مكة القديم.

فرع حي الرحاب – طريق الأمير متعب.

فرع حي الربوة – شارع المعكرونة.

فرع حي العزيزية.

فرع حي البساتين. فرع وقت اللياقة بمكة المكرمة فرع منطقة البحيرة – طريق المدينة المنورة.

فرع حي الشرائع – طريق الملك فيصل.

فرع حي الشوقية. فروع وقت اللياقة في المدينة المنورة فرع حي الاهان.

فرع منطقة الدفاع. فرع وقت اللياقة بالدمام فرع حي الحمراء.

فرع حي النور – طريق الملك سعود.

فرع حي العنود – الظهران – طريق الجبيل السريع فروع وقت اللياقة في الخبر فرع حي الحزام الذهبي.

فرع حي العليا – طريق الملك سعود. فرع وقت اللياقة ببريدة فرع حي المنتزه. فرع وقت اللياقة بالطائف فرع حي الفيصلية – طريق السيل. فرع وقت اللياقة بجازان فرع طريق الملك فيصل.

قواعد وشروط مراكز وقت اللياقة

توفر مراكز وقت اللياقة الراحة والأمان لجميع المشتركين، وتسعى لتقديم أفضل الخدمات وتعمل على التطوير الدائم من أجل تقديم مستوى خدمة يليق بمكانتها.

– تعليق جميع الأنشطة داخل قاعات المراكز أثناء أوقات الصلاة.

يمنع التدخين داخل المراكز ولا توجد مناطق مخصصة للتدخين.

يمنع الأكل داخل الصالات ويسمح فقط بالمياه ومشروبات اللياقة أو الوجبات الخفيفة في الأماكن المخصصة لذلك.

مطلوب ملابس رياضية مناسبة.

يرجى ملاحظة أن إدارة المركز ليست مسؤولة عن الأغراض الشخصية المحفوظة في الخزائن، كما يمنع الاحتفاظ بجميع الملابس والأغراض في الخزائن بعد إغلاق المكان، حيث يتم إفراغ الخزائن يوميًا.

يمنع منعا باتا استخدام أي نوع من المنشطات أو الهرمونات داخل المراكز.

العناصر التي يوفرها وقت اللياقة مثل النعال والمناشف والأشياء الأخرى هي ملك للمكان ويجب إعادتها مرة أخرى بعد الاستخدام.

لا ترمي جميع الأوزان والأدوات والأجهزة على الأرض.

يجب الاستحمام قبل الدخول إلى منطقة السباحة.

لا يسمح للمشاركين بالدخول إلى مناطق الموظفين، ويجب إيقاف السيارات في الأماكن المخصصة لذلك.

لا يُسمح لموظفي وقت اللياقة بأي هدايا أو أموال.

تسمح بطاقات العضوية للمشتركين بالاستمتاع بالخدمات المتاحة، ولا يمكن مشاركتها أو تخصيصها لأشخاص آخرين.

وقت اللياقة غير مسؤول عن أي حوادث أو إصابات ناتجة عن سوء استخدام الجهاز.

قد يتم إغلاق المكان للصيانة الدورية.

طرق الاتصال بمراكز وقت اللياقة

توفر فتنس تايم جروب قنوات اتصال متعددة تسهل على جميع الأعضاء التواصل معها للاستفسار عن أي معلومات أو تقديم اقتراحات وشكاوى. طرق الاتصال هي كما يلي

الرقم الموحد لساعة اللياقة السعودية (92003131).

الرقم الموحد لوقت اللياقة الاماراتي (009718003488463).

أرقام خدمة العملاء في المملكة العربية السعودية 966114536718-966112101015.

البريد الإلكتروني الرسمي.

نموذج الاتصال المباشر عبر الموقع.

حسابات وقت اللياقة على وسائل التواصل الاجتماعي

تمتلك مجموعة وقت اللياقة العديد من الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتعلن عن عروض وخصومات لجميع الفروع من خلال حساباتها. سنعرض لك أدناه روابط الوصول إلى الحسابات الرسمية

يمكنكم متابعة الحساب الرسمي لوقت اللياقة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “”.

للوصول إلى الحساب الرسمي لوقت اللياقة على موقع مشاركة الصور والفيديو على Instagram.

يمكنكم متابعة حساب وقت اللياقة الرسمي على موقع التدوين على تويتر ““.

تطبيق للياقة البدنية

توفر مراكز وقت اللياقة تطبيقات إلكترونية لجميع الأجهزة المحمولة التي تعمل بأنظمة تشغيل ذكية، وهنا سنوضح لك روابط التنزيل

يمكن تنزيل تطبيق وقت اللياقة من App Store لأجهزة iPhone “”.

يمكن تنزيل تطبيق وقت اللياقة من خلال متجر تطبيقات Google Play للأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل Android.

رابط Fitnesstime.com.sa

تقدم وقت اللياقة جروب موقعًا إلكترونيًا مصممًا ومطورًا بعناية يتيح للعملاء التعرف على جميع الخدمات التي تقدمها مراكز وقت اللياقة، والوصول إلى أقرب فرع، وساعات العمل، وطرق التواصل مع فريق الدعم وخدمة العملاء. إنه دليل شامل حول وقت اللياقة، ويمكن الوصول إليه عبر رابط الوصول المباشر “”.

يعد مركز وقت اللياقة من أبرز المراكز الرياضية في العسودي، والتي توفر العديد من والذي يعتمد في الرياضات، وبمناسبة اليوم اللياقة الوطني، قدم العديد من العروض والخصومات الكبيرة، لعام 1444 – 2022.