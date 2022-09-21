عروض اليوم الوطني 92 كافيهات لعام 2022، في اليوم العظيم وهو العيد الوطني السعودي 92 يتم الاحتفال به بمناسبة ذكرى تأسيس البلاد على يد ملكها السعودي عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود سنة 1932م ويعد اليوم عطلة رسمة لكل المؤسسات الحكومية السعودية كما ويتم تقديم افضل العروض والتخفيضات القوية بكافيهات مدن المملكة بمناسبة الاختفال باليوم الوطني السعودي92.

عروض مطاعم الرياض باليوم الوطني

تتعدد عروض اليوم الوطني التجارية وتختلف بحسب السلع والاحتياجات، حيث تعلن مختلف الماركات عن عدد من العروض التجارية بمناسبة اليوم الوطني السعودي للمشاركة في أفراح الشعب السعودي. تم إعدادها وتنظيمها وفقًا لدليل فعاليات اليوم الوطني لتوحيد أنشطة الاحتفال في جميع مدن المملكة.

الجدير بالذكر أن الاحتفال باليوم الوطني يتزامن مع ذكرى إعلان الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود (رحمه الله) عن قرار توحيد أراضي شبه الجزيرة العربية في سياق مشترك. وطن قادر على حماية أبنائه وقادر على تأمين حياة حرة كريمة لمختلف فئاته ومؤسساته. الثالث والعشرون من سبتمبر 1932 م بعد تضحيات طويلة وتاريخ نضال تجاوز 35 عاما.

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تضم المملكة العربية السعودية عددًا كبيرًا من المقاهي والمطاعم التي تقدم خدماتها بشكل يومي، وقد أعلنت عن عدد كبير من العروض بمناسبة اليوم الوطني، وجاء أقوى تلك العروض على النحو التالي

مقهى أوفر دوز العرض هو الحصول على مشروب بارد وكوب ثاني مقابل 1 ريال سعودي فقط، والعرض ساري على جميع فروع المقهى في الرياض، الخبر، أبها، تبوك .. الخ. ماج كافيه يقدم خصم 50٪ على جميع قوائم الطعام في فرعه بمحافظة الخرج على الطلبات الداخلية فقط ويستمر العرض من الخميس 22 سبتمبر إلى السبت 24 سبتمبر. مقهى Tim Huttons عرض اليوم الوطني عبارة عن مشروب قهوة أمريكانو مع قطعة دونات بسعر 9 ريال سعودي. د .. كيف كافيه تمتلك الشركة المئات من الفروع في جميع أنحاء العالم، وبمناسبة العيد الوطني، تقدم عرضًا مجانيًا 1 + 1، مع خيارات محدودة (مثلج سبانيش لاتيه، هوت سبانيش لاتيه، وكوفي بومبون)، في حالة للطلب من خلال التطبيق. كرسبي كريم كافيه في جميع فروعه بالمملكة يقدم 16 ميني دونتس بسعر 39 ريال فقط، والعرض ساري حتى 27 سبتمبر ويوجد عرض اخر (قهوة أمريكانو أو لاتيه مع قطعة دونات) ب 14 ريال فقط.

عروض العيد الوطني السعودي 92 لعام 1444

من العروض المميزة للغاية، حيث أعلنت جميع مطاعم الرياض عن مجموعة واسعة من عروض اليوم الوطني التي يمكن أن تزيد من بهجة تلك المناسبة، وجاءت أبرز عروض اليوم الوطني من 92 مطعمًا في الرياض، على النحو التالي

مطعم تاكو هت يُطرح تاكو بوكس ​​على تطبيق HB للضيافة بسعر 92 ريالاً بدلاً من 120 ريالاً، ويبدأ العرض من 21 سبتمبر ويستمر حتى 27 سبتمبر. مطعم هامبورجيني يقدم بوكس ​​الحفلة الذي يضم 8 برجر وبطاطس و 4 صوصات مقابل 92 ريال فقط. مطعم هاريز بيتزا يقدم 4 بيتزا كبيرة مقابل 92 ريال فقط. مطعم كرك ولوف عرض (كرك مع أي نوع من الجباتي) بـ 9 ريال، وعرض (3 حلويات) بـ 19 ريال فقط. مطعم حشا عرض اليوم الوطني الأول وهو 2 ساندوتش شاورما فقط بسعر 9 ريال سعودي. مطعم ريف البلد يقدم خصم 20٪ على الإفطار والغداء والعشاء، ويستمر الخصم حتى 30 سبتمبر. مطعم سزلر هاوس يقدم طبقين رئيسيين مع الشوربة بسعر 92 ريال. مطعم فندق مداريم كراون الرياض يقدم بوفيه غداء بسعر 92 ريالاً للفرد فقط، وبوفيه عشاء بسعر 120 ريالاً، وفترة العرض من 20 إلى 24 سبتمبر. مطاعم القلزم من 22 إلى 24 يتم تقديم عرض البوفيه المفتوح بسعر 92 ريالا فقط، والأطفال حتى سن 6 سنوات مجانا. مطعم لو جورميه برجر يقدم وجبة “عرض اليوم الوطني” تتكون من برجر مع بطاطا مقلية وسلطة سيزر ومشروب غازي موهيتو كلاسيكي مقابل 44 ريالاً فقط.

عروض كافيهات اليوم الوطني 92

وهو من المواقع التي توجه العملاء لعدد من أكثر العروض تميزا في مطاعم الرياض، وقد أعلن عن العروض التالية بمناسبة اليوم الوطني الـ 92[3]

فندق راديسون بلو (الإفطار) يقدم الفندق ذو الـ 5 نجوم عرض الإفطار في اليوم الوطني بسعر 66 ريالاً للفرد، و 33 ريالاً للطفل الواحد، لمزيد من المعلومات حول العرض ““. فندق فور بوينتس شيراتون (عشاء) مقابل 92 ريالا، يمكن حضور بوفيه عشاء مفتوح بمناسبة العيد الوطني، والطفل 46 ريال، واكثر “”. فندق ميرا تريو (إفطار) 92 ريالا لأربعة أشخاص، السعر شامل القهوة والماء، ويسري حتى 30 سبتمبر للحجوزات وأكثر “. فندق كراون بلازا (عشاء) بسعر 192 ريال يمكنك قضاء أفضل الأوقات في فندق 5 نجوم والحصول على أشهى الأطباق وخدمة فاخرة بشرط أن يكون سعر الطفل 96 ريالاً، والعرض ساري. يومي 23 و 24 فقط للحجز والمزيد. “ فندق شذا الرياض (عشاء) بسعر 92 ريال يمكنك تناول عشاء بوفيه مفتوح لفرد وطفل بسعر 46 ريالا، وللحجوزات والمزيد “”. فندق اوليان الرياض (فطور) بسعر 92 ريالا 3 اشخاص يمكنهم تناول فطور رائع، والعرض من 21 الى 24 سبتمبر، ويشمل حلويات ومشروبات والمزيد “”. فندق جولدن تيب (عشاء) بوفيه عشاء مع الحلويات والشاي والماء بسعر 92 ريال للفرد، والعرض يوم 23 سبتمبر فقط، وللحجوزات “.

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أعلنت المقاهي في مدينة الرياض عن مجموعة واسعة من عروض اليوم الوطني تهدف إلى مشاركة تلك الفرحة الخاصة مع الشعب السعودي.

Arrow Café عرض اليوم الوطني وهو أي مشروب سواء كان ساخنًا أو باردًا يتم طلبه من 21 إلى 23 سبتمبر ويمكن الحصول عليه بسعر 10 ريال فقط. قهوة الجرس تقدم خصم 25٪ على جميع قوائم الطعام في العيد الوطني + عرض إذا كان اسم الزائر “سلمان” وولد عام 1992، فيمكنه الحصول على أي مشروب مجانًا. قهوة الخمرة عرض 1 + 1 مجاني يبدأ من الثلاثاء 20 سبتمبر حتى 24 من نفس الشهر. Wather Café يمكن الحصول على جميع المشروبات الساخنة يوم الجمعة 23 سبتمبر مقابل 2 ريال فقط. مقهى تيك أوف من 25 صفر إلى 28 صفر يقدم خصم 35٪ على جميع المنتجات. Majaz Café يقدم عرض القهوة الساخنة أو الباردة بخصم 50٪ مقابل 92 هللة فقط وخصم 50٪ على جميع أنواع القهوة والمشروبات الباردة. يسري العرض أيام الخميس والجمعة والسبت فقط. مقهى Yufori Wei لجميع من ولدوا في عام 1992، يمكنهم الحصول على “شاي مثلج بالخوخ” مجانًا. قهوة مواسم يمكنك الحصول على مشروب (لاتيه إسباني بارد أو توقيع مواسم بارد) بسعر 92 هللة، ويبدأ العرض من 22 إلى 23 سبتمبر، بحد أقصى مشروبين لكل عميل. كافيه كاب 10 ابتداءً من 18 إلى 26 سبتمبر، يقدم أي مشروب مقابل 10 ريال فقط. عرض فيتو كافيه من 19 إلى 23 سبتمبر، سعر الموهيتو 5 ريال فقط، ومن 23 سبتمبر من 0001 منتصف الليل إلى 132 صباحًا، يمكن الحصول على موخيتو مجانًا.

عروض مقاهي الرياض اليوم الوطني

تعتبر مدينة جدة، التي لُقبت بعروس البحر الأحمر، الوجهة السياحية لمعظم السياح داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. ويضم عددًا كبيرًا من المقاهي والمطاعم التي أعلنت عن عروض العيد الوطني الـ 92 على النحو التالي

كافيه ميلان بمناسبة العيد الوطني السعودي يقدم أي فنجان قهوة بسعر 9.2 ريال، والعرض من 22 إلى 25 سبتمبر. موسم القهوة عندما تنضم إلى برنامج الولاء لتطبيق LoyalPro، ستحصل على خصم 20٪ على فاتورة اليوم الوطني للاستمتاع بمطاعم ومقاهي رائعة في هذا اليوم. مقهى ديجون يقدم خصم 50٪ على جميع الأصناف الأكثر مبيعاً بمناسبة اليوم الوطني السعودي، ويسري العرض يوم الجمعة 23 سبتمبر من 100 ظهراً حتى 200 ظهراً، ومن الأحد إلى الخميس طوال الوقت. في الشهر حتى 29 سبتمبر، هناك خصم بنسبة 30٪ على القائمة الكاملة.

بالعيد الوطني السعودي يتم تقديم عروض وتخفيضات جبارة بمقاهي وكافيهات مناطق المملكة السعودية للاحتفال يهذا العيد العظيم العيد الوطني السعودي باحياء الحفلات والمهرجانات والمسابقات وكذلك اضفاء جو المرح والسعادة والحماس بنفوس المواطنين بالمملكة العربية السعودية.