عروض اليوم الوطني 92 للمطاعم، أقدمت الكثير من المطاعم الكبيرة في السعودية بتقديم أقوم العروض في كافة فروعها وبأسعار منافسة ومناسبة للجميع وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92، حيث تراوحت الخصومات على العديد من الوجبات خصم يصل الى 50%، ومن أبرز المطاعم التي قدمت عروض اليوم الوطني مطعم البيك وكنتاكي، وبرجر كنج، حيث اهتم الكثير بالبحث عن عروض اليوم الوطني 92 للمطاعم.

عروض يوم المطعم الوطني

وتجدر الإشارة إلى أن جميع المطاعم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة تقدم عروض وخصومات على المأكولات احتفالاً باليوم الوطني للمملكة العربية السَعُودِيْة، وتتراوح هذه الخصومات من 10٪ إلى 50٪، ونعرض لكَمْ هذه العروض والصور

مطعم البيك

جميع المنتجات فِيْ القائمة لديها خصم 50٪.

مطعم الندج

التخفِيْضات غدًا الجمعة 23 سبتمبر على جميع الأطباق فِيْ القائمة بخصم 50٪.

مطعم جولدن كورنر

يقدم ثلاثة عروض للجدي

جدي النعيمي 1700 ريال. جدي النعيمي لديه 1500 ريال. هرفِيْ النعيمي 1300 ريال.

مطعم برجر كنج

دبل ديناميت برجر، يقدم مع مشروب غازي وبطاطا، سعره 30.50 ريال سعودي. وجبة ماكس كرانش تتكون من قطعتين دجاج بسعر 30.50 ريال. وجبة بلمسة ديناميت تقدم مع تورنادو وبطاطا ومشروب مقابل 33 ريال. وجبة من قطعتين شرائح دجاج مع بطاطا مقلية ومشروب مقابل 25 ر.س. 4 قطع دجاج ماكس كرانش مع كول سلو صغير و 2 بطاطا ومشروب مقابل 45 ر. وجبة من 4 قطع ستربس، 4 قطع دجاج، 2 كول سلو، 2 مشروب و 2 بطاطا مقلية لشخصين بسعر 55 ريال.

عروض العيد الوطني لولاية كنتاكي 92

تقدم عروض تبدأ من 19 ريال وهِيْ

عرض كومبو كينج راب ميكس بسعر 19 ريال. كينج راب بيف كومبو وجبة 109 ريال. وجبة كينج راب دجاج كومبو مقابل 22 ريال.

مطعم الراحي كنافة

50 ريالا لسعر الكنافة ويستمر العرض طوال شهر سبتمبر.

مطعم شاومي

صفقة عائلية للشاورما 92 ريال عرض مشاوي مشكل يقدم مع مكرونة اسباجيتي ومقبلات باردة وحارس سعر العرض 92 ريال. عرض مشاوي مشكل آخر يقدم مع أرز أبيض وبيبسي ومقبلات ساخنة وباردة مقابل 92 ريال.

قامت الفترة الأخيرة أشهر المطاعم في المملكة وخصوصا في الرياض بتقديم العديد من العروض المتميزة على المشروبات والمأكولات والوجبات المشهورة وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي، كما وتضمن العروض لمدة اسبوع فقط.