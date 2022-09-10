عروض اليوم الوطني 92 وخصومات وهدايا تصل إلى 92% ،يستعد الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية للاحتفال بمراسم وذكرى اليوم الوطني لتأسيس المملكة للعام 92 كذلك تجهز الحكومات وأجهزة الدولة لتنظيم الاحتفالات والعروض الخاصة بالمتاجر والأسواق والمؤسسات الحكومية والخاصة ،بالإضافة الى الإجازات الرسمية في هذا اليوم والخصومات لعدد من الشركات.

ما هو اليوم الوطني في السعودية

هُو احتفال يقام داخل المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ 23 سبتمبر من كل عام، وتقام مهرجانات وعروض مجانية بعد هذا اليوم للاحتفال بنقل الاسم من مملكة الحجاز ونجد إلى المملكة العربية السَعُودِيْة. المملكة العربية السَعُودِيْة، وتم الاحتفال بهذا اليوم لأول مرة فِيْ 23 سبتمبر 1932 م. صفقات الأثاث بعد ذلك أصبحت عطلة لجميع العاملين فِيْ المملكة، وفِيْ كل عام يدخر الفرد نقوده للحصول على خصومات وشراء ما يحتاجه، علاوة على ذلك سيحصل على عروض على المطاعم والأثاث والأجهزة وكل شيء، فِيْ معدل واحد يصل إلى 92٪.

92 عروض اليوم الوطني في صناعة العطور والأثاث

يقدم مجموعة واسعة من صفقات العطور، بما فِيْ ذلك المسك والعود والبخور والعطور مقابل 92 ريالاً فقط.

عبد الصمد القرشي يقدم خصم 50٪ + هدية.

عرضت النخبة للعود العطور بشراء أي منتج بسعر 92 ريالا.

عروض المطاعم فِيْ الرياض أعطتك عرضًا خاصًا لوجبة مزدوجة مقابل 35 ريالًا.

تقدم شركة عبد اللطيف للمفروشات صفقات على غرفة نوم، وغرفة معيشة، وغرفة طعام، بالإضافة إلى المفروشات المنزلية وغيرها من الأشياء مقابل 92 ريالاً.

تقدم شركة الغملس التجارية خصومات على الباركيه بسعر 39 ريال شامل الضريبة والتركيب المجاني.

زايروس تقدم 500 منتج بسعر 92 ريال.

هدايا وخصومات السيارات والعيادات 92

يقدم محمد يوسف الناغي السيارات بأقل الأسعار وأحدث موديل السيارات بأقل دفعة شهرية.

العيادات ومن ضمنها عيادة Sparkling Tucks تقدم أفضل العروض السريرية احتفالاً باليوم الوطني وهِيْ كالتالي خمس جلسات ليزر مع رتوش وجلسة تقشير واحدة مقابل 492 ريال، فِيْشل كامل بالبوتوكس مع هدية ولمسات نهائية. 792 ريال تنظيف وإزالة الجير للأسنان مقابل 92 ريال، تبييض الأسنان بالليزر مع التنظيف مجاناً مقابل 392 ريالاً.

تقدم معامل البرج 38 فحصا بـ 592 ريالا و 48 فحصا بـ892 ريالا.

عيادات لؤلؤة العاج والمسح والموجات فوق الصوتية 92 ريال.

عروض اليوم الوطني 92 وخصومات وهدايا تصل إلى 92% كذلك تقديم عروض الألعاب النارية والاحتفالات في كافة مدن المملكة والخصومات على مجال السيارات والأجهزة الإلكترونية بالإضافة الى سهولة الحركة والتنقل في هذا اليوم وتنظيم أجهزة الدولة للبنية التحتية الجيدة.