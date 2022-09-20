عروض باندا رائعة على الأجهزة والهواتف الذكية في السعودية ، تعتد شركة باندا في السعودية من الشركات الرائدة في مجال الأجهزة الكهربائية والهواتف الذكية ، وذات شهرة واسعة بين المواطنين ، حيث عملت الشركة على تقديم خصومات مبهرة على أحدث أنواع الشاشات والهواتف المحمولة بأسعار مجانية تصل إلى نصف السعر مما يجعل الكثير من الناس يشترون جميع متطلباتهم ويوفرون الكثير من المال ، تابعوا معنا . عروض بنده على جميع أنواع شاشات التليفزيون سوف نتعرف على أسْعَار الشاشات وهِيْ كالتالي – سعر شاشة جوجل سكاي وورث 2499 ريال بدلاً من 3499 ريال.

تلفزيون توشيبا 549 ريال بدلاً من 699 ريال.

Impex Gloria TV سعرها 949 ريال بدلاً من 1899 ريال.

كَمْا يعرض تلفزيون الدورة بسعر 1099 ريالا بدلا من 2199 ريالا.

Skyworth Google TV سعره 1،399 ريال بدلاً من 2،299 ريال.

يعرض Impex TV بسعر 1349 ريالا بدلا من 2299 ريالا.

تلفزيون TCL 1599 ريال بدلاً من 3099 ريال. بنده السعودية عروض على الهواتف الذكية سوف نتعرف على أسعار الهُواتف وهِيْ كالتالي – سامسونج جالكسي A53 بسعر 1420 ريال بدلاً من 1799 ريال. Samsung A22 بسعر 699 ريال بدلاً من 775 ريال. سعر Huawei Nova 9SE هُو 949 ريال سعودي بدلاً من 1199 ريال سعودي. سعر Vivo Way 21 669 ريال بدلاً من 699 ريال. كَمْا يبلغ سعر هاتف Vivo Y76 1149 ريالاً بدلاً من 1299 ريالاً. سعر Oppo A55 749 ريال سعودي بدل 919 ريال سعودي. موبايل Nokia Plus C01 بسعر 199 ريال بدلاً من 319 ريال. عروض بنده السعودية على أنواع الكشافات سوف نتعرف على أسعار الكشافات اليدوية وهِيْ كالتالي – كشاف 6 فولت سعره 69 ريال بدلاً من 105 ريال.

كشاف ليد كليك 5 وات سعره 109 ريال بدلاً من 169 ريال.

كَمْا يتوفر كشاف ليد 4 فولت بسعر 34 ريال بدلاً من 55 ريال.

كشاف 6 فولت سعره 134 ريال بدلاً من 199 ريال. أنواع الأجهزة المنزلية بنده السعودية سماعات على عجلات من Impex سعرها 229 ريال بدلاً من 322 ريال. سعر Google Chrome Cast 3 هُو 159 ريال سعودي بدلاً من 229 ريال سعودي. شاحن جو وي هِيْرو المحمول بسعر 159 ريال بدلا من 199 ريال. راوتر هُواوي واي فاي بسعر 249 ريال بدلاً من 329 ريال. Alcatel Wi-Fi Tablet + Cover السعر 359 ريال بدلاً من 549 ريال. راوتر ZTE المنزلي سعره 329 ريال بدلاً من 369 ريال. سماعات ماي كاندي اللاسلكية بسعر 79 ريالا بدلا من 89 ريالا.

تاتي شركة باندا من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية ، وتأتي تلك العروض والخصومات ضمن المساهمات للشعب السعودية وكنوع من الاحتفالات باليوم الوطني السعودي 92 على وحدة جميع مناطق المملكة ، و أوضحنا عروض باندا رائعة على الأجهزة والهواتف الذكية في السعودية .