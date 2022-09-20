عروض برغرايزر اليوم الوطني السعودي 92 لعام 1444، في مناسبة اليوم الوطني السعودي 92 تقام العديد من العروض والتخفيضات بهذا اليوم العظيم ومنها عروض برغرايزر والذي يعتبر من ابرز وأشهر المطاعم البرجر الطازجة بالمملكة العربية السعودية ويقدم مطعم برغرايزر والمطاعم السعودية الاخرى تخفيضات واسعة على كافة أنواع الأطعمة التي يقدمها المطاعم المتنوعة من البرجر.

مطعم سعودي برجر ويكيبيديا

احتفالًا باليوم الوطني لتوحيد المملكة العربية السعودية، تقدم العديد من المطاعم السعودية الشهيرة عروضًا وخصومات على جميع أنواع المأكولات التي تقدمها في قائمة طعامهم، بالإضافة إلى وجود العديد من العروض على الحلويات بجميع أنواعها. أجواء الاحتفالات الوطنية، من خلال تقديم عروض خاصة على الأصناف الأكثر طلبًا، وفيما يلي العروض التي تم طرحها حتى الآن

صندوق توفير 6 قطع فقط 92 ريال بدلاً من 99 ريال. بوكس باربيكيو 6 قطع بسعر 92 ريال بدلاً من 109 ريال.

تخفيضات برغرايزر باليوم الوطني 92

تأسس مطعم عروض برغرايزر عام 2009 ميلادي على يد محمد الرويج حيث تخصص المطعم في تقديم البرغر الطازج بجميع أنواعه وبما يتناسب مع جميع الأذواق بالإضافة إلى الأسعار التنافسية، ولعل هذا ما جعل مطعم برغرايززر يتطور وينمو بسرعة من مطعم واحد لسلسلة مطاعم تقدر بنحو 65 مطعمًا في أقل من عشر سنوات، وهو أيضًا يعتبر من أفضل مطاعم البرجر في المملكة. 200 مطعم بحلول عام 2025.

قائمة مطعم برغرايزر 2022

تم افتتاح ما يقرب من 65 فرعًا لسلسلة مطاعم براغريزر في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث عناوين فروع المطعم على النحو التالي

المطبعة السعودية طريق الملك فهد النخيل. طريق الأمير تركي الأول. نادي عثمان بن عفان الازدهار. الشفاء لابن تيمية. الحزم بواسطة جراب. شارع شباب العزيزية. طريق عثمان بن عفان طريق النزهة ابو بكر الصديق. الملكة، طريق أنس بن مالك الربيع، طريق أبو بكر الصديق. شمال طريق الملك خالد الدولي. شمال صحارى مول النرجس. طريق المنشية الدمام. العزيزية طريق العزيزية. طريق المنصورة الخرج. الطريق الدائري الغربي. الدرعية طريق الملك عبد العزيز. الأحمدية طريق الأمير أحمد بن عبد العزيز. طريق لبن الطائف. الحليب هو السبيل إلى الشفاء. المزاحمية طريق الملك عبد العزيز. حي اليرموك طريق الدمام. القدس طريق خالد بن الوليد. اليرموك طريق الامام عبدالله بن سعود. الربوة الدائري الشرقي. طريق خريص. الفيحاء للإمام الشافعي. قرطبة طريق الإمام سعود بن مقرن. طريق القدس الدائري الشرقي. طريق النسيم احمد بن حنبل. طريق المنشية البلقاء. قرطبة بالقلم الصاري طريق خريص. طريق الملك سليمان شمال. مبنى مطار الملك خالد الدولي.

فروع مطعم براغريزر

يقدم مطعم Burgerizzr العديد من وجبات البرجر الطازجة بالإضافة إلى قسم المقبلات الجانبية والإضافات، حيث يتم تصنيف القائمة على النحو التالي

قسم الوجبات الرئيسية

يقدم برجرايززر ثلاثة أنواع من الوجبات الرئيسية، بما في ذلك الكلاسيكية، والمالتيزرز، والخاصة، على النحو التالي

وجبة لحم بقري كلاسيك بسعر 23 ريال سعودي. وجبة دجاج كلاسيك بسعر 23 ريال سعودي. وجبة كلاسيك كيتو برجر بسعر 23 ريال سعودي. وجبة مالتيزر لحم 18 ريال سعودي. وجبة مالتيزر لحم 18 ريال سعودي وجبة برجر الرمان المميزة بسعر 27 ريال سعودي. وجبة سبايسي بيري برجر سعرها 26 ريال.

قسم الإضافات

يمكن طلب بعض الإضافات بالإضافة إلى الوجبة الرئيسية المقدمة، حيث يقدم برغرايززر في هذا القسم

حبة التوت سعرها 2 ريال سعودي. رمان بسعر 3 ريال. بطاطس ومشروب 3 ريال سعودي.

قسم الطلبات الإضافية

بالإضافة إلى الوجبة الرئيسية، من الممكن طلب المزيد من المقبلات التي تندرج في قسم الطلبات الإضافية وفقًا لقائمة Burgerizzr، وهي

سلطة سيزر سعرها 12 ريال سعودي. سلطة السيزر بالدجاج 17 ريال سعودي. قطع لحم إضافية بسعر 14 ريال سعودي. قطع دجاج إضافية بسعر 19 ريال سعودي. علبة تحميص لحوم ودجاج بسعر 47 ريال سعودي. مشروب غازي صغير سعره 5 ريال سعودي. مشروب غازي كبير بسعر 6 ريال سعودي. آيس كريم بسعر 1 ريال. ماء واحد بسعر ريال سعودي. عصير برتقال بدون وجبة 88 ريال سعودي. عصير برتقال مع وجبة بسعر 5 ريال سعودي.

طريقة حجز طلب من مطعم براغريزر

توفر سلسلة مطاعم Burgerizzr عدة طرق للتواصل معهم، والطلب من خلالها بسرعة وفعالية، منها

الرقم الموحد لـ Burgerizzr 0114873102 الموقع الرسمي Burgerizzr. حساب Burgerizzr على تويتر. حساب Burgerizzr على Instagram.

طرق التواصل مع مطعم براغريزر

يمكن طلب أي وجبة من سلسلة مطاعم Burgerizzr المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية

دخول رابط الموقع الخاص بمطعم Burgerizzr ““. انقر فوق علامة التبويب “اطلب الآن”. سيتم نقلك إلى الصفحة المخصصة لطلب الوجبة حسب الآلية المحددة، وتحديد مكان العميل.

مطعم برغرايززر من ابرز المطاعم السعودية التي يقدم الكثير من العروض والخصومات القوية في اليوم الوطني السعودي 92على جميع انواع الماكولات التي يوفرها المطعم والتي أنشئ هذا المطعم مطعم برغرايززر سنة 2009م من قبل محمد الرويج والتي يختص بمجال البرجر الطازج.