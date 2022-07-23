عروض بندة اليوم السبت 23 يوليو 2022 الموافق 24 ذو الحجة 1443

صفقات الباندا اليوم من أقوى العروض التي يمكنك الاستمتاع بها، حيث تقدم بنده السَعُودِيْة خصومات يومية كبيرة على جميع منتجاتها الغذائية، وفِيْ هذا العدد من خلال موقع ثقافني ننشر اليوم أحدث عروض بنده وهايبر بنده والتي تشمل عدد كبير من المنتجات الطازجة مثل الخضار والفواكه، والتي تعتبر من القطع المنزلية الأساسية التي تحتاجها كل سيدة يوميا فِيْ المطبخ.

صفقات الباندا اليوم

مقابل 10 ريال فقط من بنده وهايبر بنده السَعُودِيْة يمكنك التسوق والحصول على المكونات اللازمة لتحضير أشهى أطباق المعكرونة فِيْ المنزل، تقدم بنده باستا قودي 250 جرام لثلاث قطع، وكذلك شركة نادك 500 كريمة طبخ مل باندا تشمل التخفِيْضات الصيفِيْة خصومات على مستحضرات التجميل والعناية الخاصة للرجال والنساء، وتقدم مجموعة متنوعة من مزيلات العرق مثل Dove و Nivea و Fouh و Rexona و X و Yardley والعديد من منتجات النظافة الشخصية الرائعة الأخرى التي تقدمها Panda مع أقوى سعر خصم على بمناسبة عروض الصيف.

يمكن لكل سيدة شراء أدوات المطبخ الأساسية من خلال عروض بنده اليوم بخصومات كبيرة صالحة حتى 26 يوليو 2022 أو حتى نفاد كَمْية هذه المنتجات، وتشمل هذه العروض زيت الزيتون للطبخ من شركة نادك 1 و 5 لتر ولحم تونة تندرينا من شركة قودي 80 جرام. 5 قطع، وتضم أيضًا عروض علي المراعي كريمة الطبخ 1 لتر.

عروض الباندا الرئيسية

لا تفوّت فرصة صفقات صفحة Panda Home على السلع الأساسية فِيْ منزلك، والتي تضم شركة Goody Company Natural Microwave Popcorn، أحد المنتجات التي توفرها Panda حصريًا للأعضاء. – جاهز، وهُو من أفضل أنواع الشوكولاتة، ويقدم لك Panda خصم حوالي 20٪ على سعره الأساسي.

عروض Panda Weekly تقدم أفضل الصفقات على المنتجات المفضلة لديك حيث تتضمن عروض Panda خصومات على جميع أنواع اللحوم الطازجة مثل لحم البقر البرازيلي المفروم ولحم البقر الهندي المفروم ولحم البقر الهندي المفروم والساق الأسترالية الخالية من العظم والعديد من منتجات اللحوم الأخرى التي يمكنك الحصول عليها. وشاهد عروض Panda و Hyper Panda فِيْ المجلة.