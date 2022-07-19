عروض بنده أحَلْى الصيف على الهُواتف والأجهزة المختلفة بخصومات جبارة لا تفوتها Panda

تقدم Panda Deals أفضل العروض الصيفِيْة على مختلف الأجهزة الخاصة مع خصومات لا تصدق. لذلك، يمكنك الاستمتاع بأفضل العروض الصيفِيْة فِيْ متاجر Hyper Panda على أحدث الهُواتف الذكية من Oppo و Lenovo و Samsung والعديد من التجارية المختلفة الأخرى. كَمْا نقدم لك أفضل الملحقات المختلفة بماركاتها العالمية مثل شواحن الهُواتف المحمولة وكذلك الاجهزة المميزة.
يقدم Panda أفضل العروض الصيفِيْة على الهُواتف الذكية بتخفِيْضات كبيرة
- خصم 279 ريال على هاتف Samsung Galaxy A536 بشاشة 6.5 بوصة ومعالج ثماني النواة. كَمْا أن لديها 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية. بسعر 1420 ريالا بدلا من 1599 ريالا.
- يتوفر هاتف Oppo A16 بشاشة 6.55 بوصة، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت. بسعر 599 ريالا بدلا من 679 ريالا.