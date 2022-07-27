عروض بنده الأسبوعية 27 يوليو حتي 12 أغسطس 2022 عروض الصيف

مع تخفِيْضات بنده الأسبوعية من 27 يوليو إلى 12 أغسطس 2022، اشتر أكثر ووفر أكثر من أفضل الخصومات الصيفِيْة التي تقدمها بنده وهايبر بنده حصريًا فِيْ جميع فروعها داخل المملكة العربية السَعُودِيْة وعروض بنده اليوم تشمل العديد من الخصومات المختلفة المنتجات التي ننشرها بالتفصيل فِيْ هذه المقالة يعرض الموضوع مع الصور لمشاهدتها.

صفقات Panda الأسبوعية 27 يوليو 2022

عروض بندة بنصف السعر الأسبوعية تمنحك جميع أنواع اللحوم الطازجة بأكبر الخصومات، حيث تشمل عروض بنده اليوم عروض على اللحوم المفرومة من البرازيل، سعر الكيلو 22.95 ريال سعودي، كَمْا يمكنك شراء كيلو مكعبات لحم برازيلي من باندا بسعر 24.95 ريالا بدلا من 34.95 ريالا، ويشمل باندا يقدم عدد كبير من اللحوم البرازيلية الطازجة والمستوردة مثل برجر اللحم البرازيلي ونقانق اللحم البرازيلي وكفتة اللحم البقري البرازيلي، حيث يمكنك الحصول على أنواع كثيرة من اللحوم عالية الجودة من ونقدم لكَمْ الباندا قطع لحم بقري منزوع العظم وكتف بقري منزوع العظم.

تحتوي أحدث صفقات Panda اليوم على مخبوزات Panda اليومية الطازجة. تشمل العروض ملفات تعريف الارتباط المصرية المستديرة وكرواسون فرنسي طازج، وهُو المفضل لدي لدى العديد من السكان المحَلْيين. تشمل صفقات مخبز Panda خصومات على خبز البريوش الصغير ولفائف البوريك مع البطاطس وملفات تعريف الارتباط Snacky. علبة كاملة عدد 10 قطع سعرها 19.95 ريال.

عروض الباندا الرئيسية

نشرة بيع الباندا اليوم تحتوي على 1 كيلو دجاج بيرديكس قطعة واحدة بسعر 18.50 ريال. يشمل أيضًا برجر الدجاج الرائع بالبقسماط 840 جرام من أمريكانا، برجر البهارات العربي من أمريكانا 1344 جرام، ستيك الدجاج الحار أمريكانا زنجر، 400 جرام دجاج طيبة مفروم، و 400 جرام ناجتس دجاج حار فاخر من رادفِيْ والكثير من المنتجات الرائعة فِيْ مجلة عروض الباندا الأسبوعية.

تحتوي عروض الباندا اليوم على توت كبير 400 جرام، على غرار نادك كريم 170 جرام، المراعي كريمة مخفوقة 500 مل، نادك كريمة مخفوقة 1 لتر، خليط كيك فوستر كلاركس المخفوق 144 جرام، مايدا مينس 400 جرام و 24 قطعة برجر دجاج مشوي السنبلة.