عروض بنده الجبارة خصم مضاعف يصل ل 60% بمناسبة فصل الصيف على جميع الأجهزة والمنتجات

عروض الباندا اليوم بنده هِيْ واحدة من أكبر سلاسل البيع بالتجزئة وأكثرها شهرة، وتخدم أكثر من 106 مليون عميل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة ومصر والعديد من الدول الأخرى، وتعتبر متاجر بنده من أكبر أسواق التسوق التي تقدم باستمرار العديد من العروض الخاصة. وخصومات على مختلف السلع، وكذلك على الأجهزة الكهربائية بأنواعها، ولهذا السبب يتابعها كثير من الناس ويبحثون باستمرار عن أهم العروض والخصومات التي تقدمها، والآن من خلال الأسطر القليلة القادمة سنتعرف على التيار عروض خاصة. من باندا تابعوا معنا هذا المقال لتعرفوا التفاصيل.

عروض بنده لصيف 2022

بمناسبة موسم الصيف، قدمت بنده العديد من الخصومات الخاصة على جميع المنتجات داخل المتاجر فِيْ جميع فروع بنده المتعددة، ومن أبرز العروض التي تقدمها ما يلي

تقدم بنده كبة Key-On بسعة 500 مل فِيْ عدة منتجات بسعر 49 ريالا بدلا من 70 ريالا.

قلاية بدون زيت صنكور بسعر 159 ريالا بدلا من 359 ريال.

أيضا فِيْ عروض بنده وجدنا مجموعة خصومات على خلاط كينوود بسعة 2 لتر بسعر 99 ريالا بدلا من 149 ريال.

ويضاف إلى ذلك أن سعر قلاية فِيْليبس بدون زيت قد يصل فِيْ العروض إلى 389 ريالًا بدلًا من 599 ريالًا.

كورن فليكس قرنفل 1 كيلو + 1 كيلو هدية مقابل 31.95 ريال.

ويوجد ايضا جبنة مثلثات البقرة الضاحكة 4 + 1 بسعر 11.95 ريال.

خصومات أسبوعية من بنده

ومن بين العروض تجد قودي زبدة الفول السوداني الناعمة 510 جرام بسعر 29.95 ريال.

تقدم بنده حَلْيب السَعُودِيْة المركز 200 مل 4 + 2 بسعر 9.95 ريال.

بيع بنده فِيْ ترمس قهُوة لوك اند لوك استانلس ستيل سعة 2 لتر 85 ريال.

وفِيْ عروض بنده وصل سعر فرشاة أسنان أورال بي ثلاثية الأبعاد إلى 12.95 ريال.

بالإضافة إلى ذلك، فإن فرشاة أسنان سنسوداين 1 + 1 يبلغ سعرها 22.95 ريال.

ويوجد عروض على جميع أنواع صابون اليد السائل سنوفا 238 بسعر 12.75 ريال.

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