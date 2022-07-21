عروض بنده السَعُودِيْة اليوم على أجهزة المطبخ تصل إلى 50% فِيْ جميع الفروع

عروض بنده السَعُودِيْة تعد شركة بنده من افضل واكبر الشركات التي تقدم وتعرض العديد من المنتجات التي وصلت الى حوالي 400 منتج تنتمي لعلامات تجارية فِيْ الهايبر ماركت وهذا لخدمة العديد من العملاء، وشركة بنده من المحَلْات المتخصصة فِيْ البيع بالتجزئة وموثوق بها وتشارك فِيْ العديد من المنتجات الغذائية وغير الغذائية، حيث يعمل العديد من العمال فِيْ تلك الشركة، ويوجد حوالي عشرين ألف موظف يعملون فِيْ الشركة بشكل احترافِيْ ونشط بحيث يكَمْلون جميع أعمالهم فِيْ فترة وجيزة وكذلك لتحسين جودة المنتجات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من خلال العمل على تقديم أكبر العروض والخصومات.
عروض بنده السَعُودِيْة
هايبر بنده من الأسواق التي تتوفر فِيْها أقوى وأكبر العروض والخصومات فِيْ جميع فروع شركة بنده فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة على جميع المنتجات والمستلزمات التي يريدها ويحتاجها كل فرد مقيم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. ومن بين هذه المنتجات الجبن واللحوم ومنتجات الألبان وما إلى ذلك. من المنتجات الموجودة فِيْ السوق، وهذه العروض والخصومات متوفرة على جميع المنتجات فِيْ السوق، كَمْا أن شركة بنده تعتبر من الشركات المتميزة فِيْ تقديم وتقديم أكبر وأقوى العروض والخصومات التي تتلاءم مع الجميع الأشخاص المقيمين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.
خصومات الباندا اليوم
- سعر ماكينة صنع القهُوة ATC هُو 85 ريال سعودي بدلاً من 110 ريال سعودي.
- عصارة 1 لتر من نوع كينوود بسعر 95 ريال بدلاً من 139 ريال سعودي.
- كبة سنكور 500 وات بسعر 99 بدلا من 129 ريال سعودي.
- يبلغ سعر الغلاية 1.8 لتر من الفولاذ المقاوم للصدأ المزودة بنظام كليك 39 ريال سعودي بدلاً من 69 ريال سعودي.
- سيكون سعر الغلاية الكهربائية كولين 1.7 لتر 59 ريالا بدلا من 79 ريالا سعوديا.
- غلاية تيفال بلاستيك 1.7 لتر سعرها 79 بدلا من 139 ريال سعودي.
- سيكون سعر المقلاة الخالية من الزيت حجم 2 كجم من نوع Suncor 159 ريالًا بدلاً من 359 ريالًا سعوديًا.
- سيكون سعر مقلاة بلاك اند ديكر 4 لتر بدون زيت بـ 299 ريال بدلاً من 529 ريال سعودي.
- سعر القلاية الخالية من الزيت من نوع فِيْليبس، مقاس 0.8 كيلو جرام، هُو 389 ريال بدلاً من 599 ريال سعودي.
- سعر الخلاط Key-On Blender 79 ريال سعودي بدلاً من 119 ريال سعودي.
- سعر مطحنة 500 مل K-On 49 ريال سعودي بدلا من 79.
- سعر خلاط 2 لتر من نوع كينوود 99 ريالا بدلا من 149 ريالا سعوديا.