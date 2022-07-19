عروض بنده السَعُودِيْة اليوم على الأجهزة المنزلية تصل إلى 60% فِيْ جميع الفروع

باندا من الشركات التي تبيع المنتجات الغذائية الأساسية وجميع مستلزمات المنزل، كَمْا توفر الأجهزة وكل ما يساعد سيدة المنزل ويجعل حياتها أسهل، فهِيْ تقوم بالتوصيل إلى المنزل، كَمْا أنها تساعد ربة المنزل والمرأة التي تعمل فِيْ تحضير الطعام. فِيْ وقت قياسي من خلال توفِيْر الطعام الجاهز للطهِيْ مباشرة دون الحاجة إلى مجهُود، يتم تقطيع الدجاج وتنظيفه، وكذلك اللحوم التي تحتاج فقط إلى الغسيل بالماء وطهِيْها مباشرة.

عروض بنده السَعُودِيْة

تتوفر أدوات المطبخ الجديدة والمميزة فِيْ مواقع Panda المتعددة، بما فِيْ ذلك

مطحنة وعجن وخلاط كريس خلاط.

تقدم ماركة ميانتا قطاعة البصل والملوخية ومضرب البيض وعصارة الفاكهة.

بوتاجاز يونيون اير مسطح استانلس ستيل.

مثل وعاء القهُوة التركي من Sinbo Sinbo.

فرن كهربائي فائق.

خصومات الباندا اليوم

تشمل العروض الخاصة فِيْ أسواق بنده ما يلي

السلعة متوفرة اليوم 14/7/2022 الموافق 15 ذو الحجة 1443. عرض 10،20،15 ريال على العديد من المنتجات منها