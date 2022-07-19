عروض بنده السَعُودِيْة اليوم على الأجهزة المنزلية تصل إلى 60% فِيْ جميع الفروع

باندا من الشركات التي تبيع المنتجات الغذائية الأساسية وجميع مستلزمات المنزل، كَمْا توفر الأجهزة وكل ما يساعد سيدة المنزل ويجعل حياتها أسهل، فهِيْ تقوم بالتوصيل إلى المنزل، كَمْا أنها تساعد ربة المنزل والمرأة التي تعمل فِيْ تحضير الطعام. فِيْ وقت قياسي من خلال توفِيْر الطعام الجاهز للطهِيْ مباشرة دون الحاجة إلى مجهُود، يتم تقطيع الدجاج وتنظيفه، وكذلك اللحوم التي تحتاج فقط إلى الغسيل بالماء وطهِيْها مباشرة.
عروض بنده السَعُودِيْة
تتوفر أدوات المطبخ الجديدة والمميزة فِيْ مواقع Panda المتعددة، بما فِيْ ذلك
- مطحنة وعجن وخلاط كريس خلاط.
- تقدم ماركة ميانتا قطاعة البصل والملوخية ومضرب البيض وعصارة الفاكهة.
- بوتاجاز يونيون اير مسطح استانلس ستيل.
- مثل وعاء القهُوة التركي من Sinbo Sinbo.
- فرن كهربائي فائق.
خصومات الباندا اليوم
تشمل العروض الخاصة فِيْ أسواق بنده ما يلي
السلعة متوفرة اليوم 14/7/2022 الموافق 15 ذو الحجة 1443. عرض 10،20،15 ريال على العديد من المنتجات منها
- أمريكانا فانيلا سوبر رول 6 × 60 جرام قطعتين 15 ريال بدلا من 19.90.
- بطاطس ليز 3 قطع 15 ريال بدلاً من 21.75.
- يشبه كريم المراعي 4 قطع 10 ريال بدلا من 18.
- كَمْا أن سعر دقيق كويتي فاخر 6 حبات 20 ريال بدلاً من 33 ريال.
- مثل سعر مكرونة قودي بأشكال مختلفة، 3 قطع، 10 ريال بدلاً من 17.85.
- تريفا لحم تونا لايت بالزيت النباتي 10 ريال بدلاً من 16.50.
- كَمْا هُو معروف، تكلفة مياه بيرين 15 ريال للصندوق بدلا من 23.95.
- كريمة الطبخ المراعي لتر 20 ريال بدلا من 27.75.
- شامبو هِيْد اند شولدرز 400 مل 10 ريال بدلا من 23.75.
- بالإضافة إلى ذلك نجد فِيْ العروض أن سعر سائل غسيل الأطباق 10 ريال بدلاً من 15.95.
- أيضا زيت زيتون نادك لطهِيْ لتر 20 ريال بدلا من 35.95.