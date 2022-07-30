عروض بنده الصفحة الرئيسية اليوم السبت تخفِيْضات مذهلة لا تفوتك حتي 70%

عروض الباندا الرئيسية تسعى شركة الباندا السَعُودِيْة دائما لإرضاء جميع حالات واحتياجات عملائها بشكل يومي مع خصم كبير على جميع المنتجات الغذائية فرعي بنده وهايبر بنده.

عروض بيت الباندا اليوم

انضم إلى أعضاء بنده السَعُودِيْة واحصل على عضوية للاستمتاع بأكبر الخصومات اليومية والأسبوعية حيث تقدم عروض بنده اليوم خصومات على المراعي كريمة الطبخ 500 مل للقرص بسعر 10.95 ريال بدلاً من 16.50 ريال وهذه العروض القوية سارية حتى التالي 2 أغسطس، وتشمل أيضًا عروض بنده للأعضاء خصومات كبيرة على لبنة نادك الكاملة 700 جرام وجبنة حَلْومي فِيْكتوريا 250 جرام، بالإضافة إلى عروض بنده تحتوي على الهِيْل الذهبي زينة 500 جرام والعديد من المنتجات الأساسية التي تقدمها بنده.

توفر صفقات Panda اليوم جميع احتياجاتك المنزلية الأساسية، والتي يمكنك الحصول عليها من Panda و Hyper Panda. تشمل صفقات Panda الأسبوعية خصومات على مجموعة أكواب أكريليك رويال فورد، ومجموعة أكواب شاي Paspachi، ومجموعة أكواب شاي Paspachi، ومقلاة خالية من الزيت من Geepas، وعصارة Sencor، وطباخ أرز Sencor، و Geepas Vacuum وأكثر من ذلك بكثير، وهِيْ واحدة من الضروريات الأساسية للمنزل التي يمكنك المرور عبر Panda و Hyper Panda.

عروض الباندا اليوم

تسوق من خلال بنده يقدم اليوم جميع أنواع الأرز التي تحتاجها فِيْ منزلك، حيث تقدم الباندا نشرة إخبارية تتضمن خصومات على أرز مازة بسمتي الشعلان 10 كيلو وأرز بسمتي أبيض هندي أبوكاس 10 كيلو وأنواع أخرى أرز بسمتي التوقيعات الصيفِيْة تشمل أيضا السَعُودِيْة معجون الطماطم، فوط صحية كبيرة مع Always Wings، Smart Impex Gloria 50 TV و Apple iPhone 13 Pro.

عروض بنده اليوم تتضمن خصومات على هاتف ابل ايفون 12 برو بسعة 128 جيجا بايت بسعر 3999 ريال، وتقدم لعملائها خصومات على غسالة جيباس ذات التحميل العلوي وخلاط جيباس الرائع وخلاط جيباس العمودي مع وعاء سريع. -شواية علوية وقطاعة مولينكس ومكواة بخار ومجموعة من الضروريات المنزلية.