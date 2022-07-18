عروض بنده خصم يصل ل 60% ولمدة 10 أيام مهرجان الصيف أقوى الخصومات

عروض بنده تقدم لنا افضل العروض الخاصة خاصة بعد طرح أسْعَار منتجات اللحوم بأسْعَار مخفضة خلال الفترة المباركة من عيد الأضْحَى المبارك حيث يتزاحم الكثير من الاشخاص لشراء جميع احتياجاتهم الغذائية او منتجات الالبان وهذه العروض تبدأ من لذلك سنشرح من 14 إلى 26 يوليو أهم العروض التي تقدمها بنده مصر لزوارها.

تقدم العثيم خصم يوليو من 20 إلى 70٪ حتى عروض الصيف القوية

عروض الباندا للمنتجات الغذائية

كَمْا توجد عروض خاصة فِيْ أسواق بنده، وهذا أهم ما يهتم به الناس هُو المنتجات الغذائية، لأنها أساس تغذية أفراد الأسرة، وبالتالي يقدم متجر بنده عروض خاصة على أنواع مختلفة من المنتجات. .

تقدم Panda اليوم، حيث أن سعر زيت بذور الكتان 720 مل هُو عرض خاص بقيمة 27.95 جنيهًا إسترلينيًا، بدلاً من 35 جنيهًا إسترلينيًا.

خصومات بنده، وسعر دقيق السلسبيل الفاخر لجميع الاستخدامات 12.45 جنيه بدلاً من 15.50 جنيه.

وبالمثل ارتفعت أسعار 400 جرام مكرونة ريجينا بسعر 13.25 جنيه بدلاً من 14.50 جنيه.

خصومات الباندا

تقدم أسواق الباندا السَعُودِيْة دائمًا أفضل العروض وخاصة العروض على الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات والمواقد والغسالات سواء للملابس أو الأطباق وشاشات التلفزيون الحديثة ذات الإمكانات المتطورة والميكروويف وأجهزة التبريد وأجهزة تنقية الهُواء والعديد من الأجهزة المنزلية الأخرى. . تستخدم فِيْ المنزل.

سعر لتر خل الحديقة هُو 8.85 جنيهًا إسترلينيًا بدلاً من 10.50 جنيهات إسترلينية.

حيث وصل سعر صلصة روسو فِيْ جرة 360 جرام إلى 11.75 جنيهًا إسترلينيًا بدلاً من 15.50 جنيهًا إسترلينيًا.

يوجد أيضًا أرز عريض 1 كجم، عرض خاص بسعر 14.95 جنيهًا إسترلينيًا بدلاً من 18.50 جنيهًا إسترلينيًا.

تقدم Panda منتجات الألبان

توفر شركة بنده للتجزئة كل هذه المنتجات الأساسية، بدءاً من السلع والمواد الغذائية بجميع أنواعها، والأجهزة المنزلية، والملابس، والأثاث، والأجهزة الكهربائية وغيرها الكثير فِيْ مختلف المجالات والأدوات المنزلية التي يستخدمها كل مواطن فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بنفسه. وعائلته، أو من العمالة الوافدة التي تعيش فِيْ أرض المملكة فِيْ الفترة الأخيرة، كَمْا تقدم أسواق بنده عروض خاصة لمنتجات الألبان، وسنعرض أسعارًا خاصة لبعض المنتجات.

تقدم باندا اليوم زبادي طبيعي 105 جرام فِيْ دانون، 4 + 2 هدايا، بسعر 16.45 كيلو بدلاً من 24.75 كيلو.

يخفض Panda زبدة لورباك 200 جرام بسعر 52.95 جنيهًا إسترلينيًا بدلاً من 65.00 جنيهًا إسترلينيًا.

حيث وصل سعر جبنة دومتي بالملح الخفِيْف الطبيعي إلى 800 جرام بسعر 94.95 جنيه بدلاً من 105 جنيه.

وجدنا أيضًا سعر Domty Plus “فِيْتا، زيتون، إسطنبول، أصفر”، 500 جرام بسعر 19.95 جنيهًا إسترلينيًا بدلاً من 22.50 جنيهًا إسترلينيًا.

اقوى العروض فِيْ السَعُودِيْة