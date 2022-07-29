عروض بنده على الأجهزة الكهربائية لمدة 4 أيام فقط hyper Panda

تتوفر خصومات هايبر بنده على الأجهزة المنزلية من اليوم وحتى أربعة أيام فقط، حيث تسعى إدارة هايبر بنده دائمًا إلى تقديم العديد من الخصومات والعروض على المنتجات الاستهلاكية الضرورية بأسعار متفاوتة لتناسب جميع العملاء، وكل ذلك لتحقيق رضا العملاء. والمحافظة على تاريخها العريق وشعبيتها فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

Hyper Panda يتعامل على الأجهزة المنزلية

تتوفر قلاية خالية من الزيت فِيْ الابن، لصنع البطاطس المقرمشة بشكل صحي بدون زيت، تبلغ سعة القلاية 5 لترات، بسعر 299 ريال سعودي.

خصم على الخفاقة اليدوية من شركة Keyon بقوة 300 وات لتحضير أشهى الحَلْويات بسهُولة وسعره قبل البيع 79 ريال سعودي والآن سعر البيع 49 ريال سعودي.

تتوفر مقلاة بدون زيت بسعة 17 لترًا بسعر 329 ريال سعودي.

مضرب يدوي من شركة كينوود متوفر بالعرض سعره 189 ريال بدلا من 289 ريال سعودي.

قلاية فِيْليبس بدون زيت، سعة 2 كيلو، سعرها الان معروض للبيع 669 ريال، قبل العرض كان 999 ريال.

خلاط يدوي من سينكور مكون من ثلاثة أجزاء وكبة ومضرب كهربائي وخلاط بسعر 179 ريال سعودي.

غلاية فِيْليبس 1.7 لتر متوفرة الآن بسعر 119 ريال سعودي لتحضير المشروبات الساخنة فِيْ دقائق قليلة.

كَمْا تتوفر غلاية كينوود الكهربائية المصنوعة من الستانلس ستيل بسعة 1.7 لتر بسعر 115 ريال سعودي.

خصم كبير على محضر الطعام Coleen 6in1، سعره الآن 119 ريال بدل 299 ريال.

هايبر بنده تقدم قدر ضغط كهربائي بسعة 8 لتر لعمل الأرز بكل سهُولة كان سعره قبل العرض 579 ريال والآن أصبح العرض 319 ريال سعودي.

كَمْا يتوفر قدر ضغط كهربائي من إنتاج شركة كولين، بسعة 6 لترات، بسعر 199 ريالاً سعودياً.

يوجد قطاعة كولين 300 وات لتقطيع الخضار والفواكه وسعرها الان 55 ريال سعودي.

يتوفر ميكروويف ديجيتال كليك بسعر 369 ريال سعودي لسهُولة طهِيْ الطعام وتسخينه.

خصم على شواية كهربائية كولين 2000 وات بسعر 79 ريال سعودي.

متوفر للبيع فرن كهربائي مقدم من شركة كولين، بسعة 45 لتر، للطبخ وتحضير الطعام، بسعر 279 ريال سعودي بدلاً من 329 ريال سعودي.

مبرد مياه الدورة لايمكنك الاستغناء عنه فِيْ الصيف، الان معروض للبيع صار سعره 449 بدلا من 649 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على المنتجات الغذائية

متوفر فِيْ عرض مشابه لـ Puck Cream (160 جرام) 4 حبات بسعر 10 ريال سعودي، حيث كان السعر قبل العرض 15 ريال سعودي.

يتوفر تشيكن دو بوزن كيلو بسعر 17.95 ريال، وعلبة 10 × 1.1 كيلو متوفرة بسعر 174.95 ريال.

خصم على أرز بسمتي أبيض (10 كيلو)، وسعر الكيس قبل العرض 84.95 ريال سعودي، وتغير العرض إلى 57.95 ريال سعودي.