عروض تقسيط سيارة شانجان cs75 بلس ليمتد بـ600 ريال فِيْ السَعُودِيْة

مع ثلاث درجات متميزة، لا يزال Changan CS75 يحظى بالاهتمام من حيث التصميم الخارجي والتصميم الداخلي والسعر. على الرغم من المزايا الواردة فِيْ طراز 2022 CS95، وصل طراز 2023 الجديد CS75 فِيْ نفس الجيل تقريبًا بميزات حصرية. السعر ليس الشيء الوحيد الذي يسحر فِيْ سيارات شانجان، سواء كانت ذات دفع أمامي أو دفع رباعي. لا تزال الشركة الصينية الشهِيْرة تحتضن فئات السيارات المختلفة، على الرغم من الاختلافات البسيطة بين Changan Plus Limited و Changan Plus Smart و Changan Plus Trend. تتفق جميع السيارات الثلاث على أنها ذات دفع أمامي. فِيْ حين أنه يختلف فِيْ سعة المحرك، يأتي Plus Trend بمحرك سعة 1.5 لتر أصغر من المحركات فِيْ الفئتين السابقتين.

تشانجان CS75 بالإضافة إلى مواصفات محدودة

انها تشانجان CS75 أكثر محدودة 2023 هُو أفضل طراز CS95 مع دفع أمامي ومحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر. تتميز السيارة بمحركها القوي الذي يولد 233 حصاناً مع 360 نيوتن متر من عزم الدوران. وهِيْ نفس قوة محرك شانجان CS95 Plus سمارت بالرغم من اختلاف السعر الذي يصل إلى ما يقارب 10،000 ريال.

السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات مع مقاعد جلدية. بالإضافة إلى وظيفة التشغيل عن بعد والمحاذاة الذاتية. تتبنى السيارة العديد من التقنيات الذكية الأخرى التي تجعل القيادة أكثر راحة ومتعة. يأتي CS75 Plus Limited أيضًا مزودًا بنظام تثبيت السرعة وفتحات تكييف هُواء للصف الثاني.

4 أنظمة مساعدة على الطريق

يقدم Changan CS75 Plus 4 أنظمة ذكية تساعدك على الاستمتاع بالرحَلْة. أول هذه الأنظمة هُو نظام التحذير من الاصطدام الخلفِيْ، وهذا النظام يمنحك الحماية لتفادي الحوادث التي لا تخصك. كَمْا يوفر نظام تحذير من الاصطدام الأمامي، وهُو قياسي فِيْ العديد من السيارات الحديثة. كَمْا يتضمن نظامًا لإبقاء السيارة فِيْ نفس المسار والتنبيه عند انحرافها عن المسار.

سعر Changan CS75 PLUS Limited 2023

سعر بداية تشانجان CS75 PLUS محدودة 2023 فِيْ السَعُودِيْة 95 ألف ريال. غير شامل للضريبة وتصل إلى 109 ألف ريال بعد الضريبة الإضافِيْة. يأتي هذا السعر فِيْ حزمة من الصفقات التي تختلف باختلاف التاجر. حيث يقدم وكيل Changan صيانة مجانية لمدة عامين أو 55000 كَمْ على الوكيل.

قرض شانجان شانجان سي اس 75 بلس فِيْ السَعُودِيْة

يمكن تركيب CS75 Plus بسعر يصل إلى 900 ريال شهرياً، ويمكن تثبيته بـ 800 ريال أو 600 ريال. هذا يعتمد على الدفع الأولي. إذا تم دفع 600 ريال على 60 شهرًا فإن القسط سيصل إلى 36000 ريال. يتم توزيع المبلغ المتبقي على قسطين. الدفعة الأخيرة لا تتعدى 40٪ من سعر السيارة أي ما يقارب 50 ألف ريال والباقي يدفع مقدمًا.

مقارنة CS95 مقابل CS75 Plus

هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات من الفئة الأولى ضمن مجموعة سيارات شانجان. تم تجهِيْز CS95 بنفس مجموعة الميزات مثل CS75 Plus. مع إضافة مستشعرات ركن أمامية وخلفِيْة، وكاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة مع مسجل فِيْديو، وتحذير من مغادرة المسار.

تكنولوجيا المعلومات والترفِيْه

تشتمل الميزات التقنية والإعلامية فِيْ سيارة تشانجان CS95 2022 على مجموعة معلومات ترفِيْهِيْة TFT LCD مقاس 10.25 بوصة وشاشة معلومات ترفِيْهِيْة مقاس 12 بوصة. نظام ملاحة ورسم خرائط للجوال وشاحن لاسلكي للهاتف وبلوتوث وراديو و USB. كَمْا تشتمل على نظام صوتي بستة مكبرات صوت. أو نظام صوت مبتكر مكون من 10 مكبرات صوت مع مضخم صوت.

عروض التقسيط الذكية

تعتمد الفكرة الأساسية للحصة على متغيرين رئيسيين ؛ المتغير الأول هُو معدل الفائدة أو الزيادة السنوية. فإذا كان سعر السيارة 100.000 ريال مثلا والزيادة السنوية 10٪ تكون قيمة الزيادة 10.000 ريال. فِيْ حين أن المتغير الثاني هُو مصطلح التمويل، فكلما طالت المدة، ارتفع السعر. على سبيل المثال، إذا كان القسط أكثر من عامين، فإن السعر بعد الزيادة يصل إلى 120 ألفًا. فِيْ حالة التقسيط على 5 سنوات يصل السعر إلى ما يقارب 150 ألف.

سيارة هِيْونداي توكسون المنافسة

ومن بين السيارات فِيْ نفس الفئة تقريبًا هِيْونداي توكسون الكورية الجنوبية. هِيْونداي توكسون تلفت الأنظار بتصميمها الرائع وجودة الركوب. السيارة قوية للغاية من حيث الأداء والتنقل. لديها محرك 2000 سي سي ينتج 182 حصان. كَمْا أن لديها قبضة قوية جدًا على الأرض، مما يسمح بتجربة قيادة ممتعة على الطرق الوعرة. تتميز السيارة أيضًا بكفاءتها العالية فِيْ استهلاك الوقود، حيث يبلغ متوسط ​​الاقتصاد 15 كيلومترًا لكل لتر. يحتوي على ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات ونظام دفع رباعي.