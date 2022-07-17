عروض جديدة وخصومات قوية فِيْ أسواق العثيم السَعُودِيْة على كافة السلع

أسواق عبد الله العثيم من أكبر وأهم الأسواق المتخصصة فِيْ بيع وتوزيع المنتجات الغذائية فِيْ جميع أنحاء المملكة العربية السَعُودِيْة. أسواق العثيم لها فروع أخرى فِيْ بعض الدول العربية.

أسواق عبد الله العثيم تقدم منتجات غذائية

خصم كبير على سمن المراعي وزن 800 جرام.

خصم على Date Lona Box.

متوفر بعظم اللحم البقري.

يوجد نادك نكتار، توت مشكل وفواكه، وزنها 1.5 لتر.

يتوفر اللحم البقري البرازيلي المبرد بالكيلوغرامات.

متوفر بوعاء مانجو مصري بوزن كيلو جرام.

خصم رائع على شوكولاتة حَلْيب المراعي دبل 18 قطعة بوزن 200 مل للقطعة الواحدة.

خصم على الحَلْويات الشرقية المشكلة الفاخرة بالكيلو.

متوفر فِيْ بيتي فور فاخر، شوكولاتة ومكسرات، وزن كيلو.

متوفر فِيْ رقائق الذرة المملحة بوزن 375 جرام.

يتوفر عسل فكتو مضغوط طبيعى وزن 400 جرام.

يوجد 152 جرام كريم تزيين بالفانيليا مصل اللبن.

يتوفر مسحوق الكاسترد من هالي 450 جرام.

تتوافر شوكولاتة Quality Street من Macintosh بوزن 850 جرامًا.

أسواق عبد الله العثيم تقدم المنظفات

صابون Omo Auto Green متوفر فِيْ عبوة 7 كجم.

يوجد مبيض كوينكس سعة جالون واحد للملابس.

خصم كبير على 10 كيلو مسحوق صابون أبيض إضافِيْ.

تتوفر غسالة أطباق Gentoo Lemon فِيْ لتر واحد.

منظف ​​ومطهر الارضيات من بودو فلاور، 3 لتر.

متوفر سلك فضي نجمة الهدى 6 حبات.

يوجد شامبو تايد للعبايات، العطر الأصلي، بوزن 1.85 لتر.

خصم كبير على كيس صابون اريال بلو المركز بوزن 5 كجم.

منعم الأقمشة داوني فالي بريسا متوفر بسعة 3 لترات.

صابون Bonux الأوتوماتيكي الأصلي متوفر بوزن 5 كجم.

يوجد صابون برسيل أخضر أو ​​أزرق فِيْ كيس 5 كجم.

يتوفر صابون غسالة صحون ليمون جدا 800 مل.

تقدم أسواق عبد الله العثيم منتجات العناية الشخصية

متوفر فِيْ بديل زيت البانثين اللطيف، 275 مل.

يتوفر شامبو لتجديد شباب الأكتاف 400 مل.

يتوفر شامبو أو بلسم عشبي 400 مل.

خصم على شامبو بانتين 400 مل.

متوفر فِيْ قطعتين، جل الاستحمام الأصلي ديتول، 250 مل لكل منهما.