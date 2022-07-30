عروض جرير اليوم على الشاشات الذكية متفردة.. استمتعوا بالسهرات الصيفِيْة ومشاهدة المباريات وبرامجكَمْ المفضلة

عروض وخصومات خاصة جدا من مكتبات جرير السَعُودِيْة خلال فصل الصيف، تعد الأجهزة الإلكترونية من الأشياء المهمة جدًا فِيْ حياتنا هذه الأيام حيث تتم معظم الأشياء فِيْ حياتنا عبر الإنترنت من خلال الأجهزة والأدوات الإلكترونية. الأجهزة الموجودة داخل مكتبة جرير مكتبة جرير سنجد أن الموضوع مختلف تمامًا وسنجد أسعارًا مختلفة عن جميع الأماكن الأخرى، وسأذكرك اليوم بعروض وخصومات خاصة جدًا من مكتبات جرير السَعُودِيْة خلال صيف عام 2022.
عروض موبايل جرير وأسعار مدهشة لهاتفِيْ سامسونج جالاكسي وآبل آيفون الجديدتين
مكتبة جرير السَعُودِيْة الفرع الرئيسي
تأسست مكتبات جرير فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة منذ فترة طويلة، وكان أول فرع لها فِيْ مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السَعُودِيْة. فروعها منتشرة فِيْ جميع أنحاء المملكة العربية السَعُودِيْة.
عروض الشاشات الذكية والمتنقلة وخصومات مميزة من جرير صيف 2022
تقدم مكتبات جرير خلال هذه الأيام مجموعة من العروض والخصومات، وهذه بعض من هذه العروض
- تلفزيون سامبا جرير شاشة 85 بوصة TCL بسعر 6899 ريال سعودي.
- صفقات الجوال على جرير هُونر ماجيك 4 برو، 256 جيجا، بسعر 3999 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير لتلفزيون سكاي وورث 75 بوصة بسعر 3299 ريال سعودي.
- كود خصم هاير جرير لشاشة 65 إنش بسعر 6199 ريال سعودي.
- تقدم جرير اليوم شاشة إل جي مقاس 48 بوصة بسعر 4،499 ريال سعودي.
- شاشة جرير سامسونج مقاس 65 بوصة بسعر 7399 ريال سعودي.
- أسعار الشاشة فِيْ جرير هاير شاشة 75 بوصة بسعر 3199 ريال سعودي.
- تقدم TCL Jarir شاشة مقاس 65 بوصة بسعر 3199 ريال سعودي.
- شاشات بحجم 55 بوصة فِيْ مكتبة جرير إل جي بسعر 3299 ريال سعودي.
- تقدم مكتبة جرير لهُواتف هُونر ماجيك هاتف بسعة تخزين 256 جيجا بايت، باللون الأزرق السماوي، بسعر 3999 ريال سعودي.
- عروض جرير موبايل هُونر ماجيك موبايل، سعة تخزين 256 جيجا، لون أسود، بسعر 3399 ريال سعودي.