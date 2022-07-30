عروض جرير اون لاين jarir للجوالات والإلكترونيات بخصم حتى 68% لفترة محدودة من مكتبات جرير jarirbookstore

عروض جرير اون لاين معروض من الموقع الرسمي على أسْعَار الموبايل والالكترونيات والاجهزة المنزلية بخصم كبير 68٪ على أسْعَار الشاشات والبروجيكتور واللاب توب مما يقدم لك مكتبة لفترة محدودة، يتم صيانة أنظمة الدفع بالتقسيط لعدة أشهر.

عروض جرير اون لاين للهُواتف المحمولة والالكترونيات بخصم يصل الى 68٪ ولفترة محدودة من Liberíajarir

عروض مكتبة جرير ويشمل أسعارًا تنافسية لجميع الأجهزة الإلكترونية التي نحتاجها فِيْ حياتنا سواء كانت هُواتف محمولة أو شاشات أو أجهزة كَمْبيوتر، والتي يمكنك أن تجدها الآن بخصومات صيفِيْة كبيرة تتجاوز نصف السعر، ويمكن شراء جميع الأجهزة بخدمة مشاركة ملف جرير من رسم شهري 116 ريال سعودي.

عروض جرير

تحتوي على فروع مكتبات جرير فِيْ أجهزة الشاشات الذكية الحديثة التي يتم طرحها بسعر مغرٍ للغاية وبخصم يصل إلى 68٪ على أنواع مختارة من شاشات LG، وهذا مع شاشات سامسونج، حيث وصل التخفِيْض إلى 43٪، وهم أيضًا Skyworth و Haier و TCL. شاشات بأسعار مناسبة جدا، وجميع الشاشات متوفرة بمقاسات مختلفة حسب احتياجات المكان.

جرير

شاشة هاير مقاس 58 بوصة بتقنية 4K Ultra HD LED، متوفرة باللون الأسود بسعر 1749 ريال سعودي بدلاً من 4349 ريال سعودي، بخصم 59٪ وتوفِيْر 2600 ريال.

شاشة هاير 65 بوصة 4K Ultra HQ LED، Android TV متوفر باللون الأسود بسعر 2899 ريال بدلاً من 5299 ريال، بخصم 45٪، توفِيْر 2،400 ريال وهدايا بقيمة 249 ريال.

موقع جار

خصم على سعر شاشة Samsung Q50، المتوفرة بحجم 65 بوصة، بدقة 4K Ultra HD، مع تقنية Quad-Point QLED، تلفزيون ذكي حديث متاح لك حاليًا على الموقع فِيْ سعرها 4،799 ريال بدلاً من 7،499 ريال شاملة مبلغ ضريبة القيمة المضافة، بخصم 36٪ وتوفِيْر 2،700 ريال.

مكتبات جرير

يحتوي موقع جار فِيْ أجهزة الكَمْبيوتر بأنواعها سواء كان لاب توب من مايكروسوفت أو أبل أو ديل أو إتش بي أو سطح المكتب من شركة أسوس، حيث تختلف جميع الأجهزة عن بعضها البعض من حيث ذاكرة الوصول العشوائي وسعة القرص الصلب والنوع وحجم الشاشة ونوع المعالج، كل هذه المعايير تحدد سعر وكفاءة الجهاز.

جرير اون لاين

Dell Alienware M15 كَمْبيوتر محمول بشاشة مقاس 15.6 بوصة، كَمْبيوتر ألعاب مع معالج AMD Rabzen، متوفر بسعر 5،999 ريال سعودي بدلاً من 6،699 ريال سعودي، مع خصم 10٪ وتوفِيْر 700 ريال سعودي.

كَمْبيوتر محمول EOS VivoBook 14 بشاشة مقاس 14 بوصة، الجيل الحادي عشر Intel Core i3، متوفر بسعر 1،599 ريال سعودي بدلاً من 2،349 ريال سعودي، خصم 31٪ وتوفِيْر 750 ريال سعودي.

جرير

أما بالنسبة للأجهزة المحمولة، فهِيْ بالطبع لا غنى عنها اليوم، وذلك بسبب ارتفاع الطلب عليها ايفون 13 جرير نجده معروضًا على الموقع الرسمي بسعر مناسب، بالإضافة إلى هُواتف Huawei المتوفرة فِيْ أكثر من إصدار، مع هُواتف Xiaomi التي تميزت بأسعارها المعقولة، ونترك لكَمْ الأسعار والمواصفات التفصيلية.

مكتبة

هاتف Apple iPhone 13 Pro Max 5g بسعة 512 جيجابايت، ومتوفر فِيْ جرافِيْتي بسعر 6199 ريالاً سعودياً، بدلاً من 6699 ريالاً سعودياً، بخصم 7٪ وتوفِيْر 500 ريال سعودي.

جوال Apple iPhone 13 Pro Max 5g بسعة 256 جيجابايت، متوفر بلون الجرافِيْت، بسعر 5199 ريال سعودي، بدلاً من 5699 ريال سعودي، بخصم 8٪ وتوفِيْر 500 ريال.

اليوم نسلط الضوء على أسعار الأجهزة المحمولة فِيْ مكتبة جرير كَمْا نعرض على الموقع الرسمي وداخل الفروع أسعار أجهزة الكَمْبيوتر والشاشات الذكية بخصم يصل إلى 68٪، ولمزيد من التفاصيل حول الحصص المتوفرة وأنظمة الخصم، تابعونا يوميًا.