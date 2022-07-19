عروض جرير اون لاين jarir bookstore ومهرجان التخفِيْضات الحصري من مكتبات جرير مول jarirbookstore

عروض جرير اون لاين مكتبة جرير تم إطلاقه ضمن مهرجان الخصومات الحصري الذي يتم تقديمه فِيْ جميع الفروع إيذانا ببدء موسم الصيف والذي يتضمن معارض متنوعة تتعلق بالمنزل ومكاتب العمل والميدان التعليمي. مكتبات جرير مزايا أخرى بالإضافة إلى الخصومات، مثل خدمة التقسيط، والدفع ببطاقات الائتمان التي تمنح حاملها خصمًا إضافِيًْا.

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يتضمن مكتبة جرير على الأسعار الخاصة المعروضة على أجهزة اللاب توب والشاشات الذكية والهُواتف المحمولة وملحقاتها، كل ذلك ضمن مهرجان الخصومات التي يقدمها الموقع الرسمي حصريًا لعملائه فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، بخصومات 34٪ و 57٪ و 28٪، لذا يرجى متابعتنا لمزيد من التفاصيل فِيْ الفقرات التالية.

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نذهب مركز جرير للتسوق أفضل أجهزة الكَمْبيوتر المحمولة على الإطلاق. المحَلْات السَعُودِيْة مع أفضل الخصومات الصيفِيْة فهُو يعرض جميع فئات وإصدارات اللاب توب المقدمة لكَمْ من هُواوي وأيسر مع أجهزة Lenovo و Asus و HP، وتختلف المواصفات والأسعار على النحو التالي.

مكتبة

لابتوب هُواوي مايت بوك 13، لابتوب بشاشة مقاس 13 بوصة، ينتمي إلى الجيل الحادي عشر، بمعالجات Intel Core i5، بسعر 3299 ريالًا سعوديًا بدلاً من 3999 ريالًا سعوديًا، بخصم 17٪، وتوفِيْر 700 ريال. ريال سعودي

لابتوب Huawei Matebook D 14، لابتوب مقاس 14 بوصة، ينتمي إلى الجيل العاشر، بمعالج Intel Core i5، بسعر 2199 ريالًا سعوديًا بدلاً من 2899 ريالًا سعوديًا، بخصم 28٪، وتوفِيْر 950 ريالًا سعوديًا. ريال.

مركز جرير للتسوق

العرض على لابتوب huawei matebook 14 لابتوب huawei matebook مصمم بشاشة مقاس 14 بوصة، الجهاز ينتمي إلى فئة الجيل الحادي عشر، وهُو مدعوم بمعالج Intel Core i7، ستجده متوفر بسعر مخفض 3549 ريال سعودي فقط بدلا من 3999 ريالا سعوديا بخصم 11٪ مع توفِيْر 450 ريالا.

لابتوب Huawei Matebook D 14، لابتوب مصمم بشاشة مقاس 14 بوصة، ينتمي الجهاز إلى فئة الجيل الحادي عشر، وهُو مدعوم بمعالج Intel Core i3، وستجده متوفرًا بسعر مخفض فقط 2299 ريال سعودي. بدلاً من 2699 ريالاً سعودياً شاملاً ضريبة القيمة المضافة، ويتم خصم 14٪ لتوفِيْر 400 ريال سعودي.

جرير اون لاين

لابتوب هُواوي matebook x pro بشاشة مقاس 13.9 إنش، ينتمي إلى فئة الجيل الحادي عشر، وهُو مدعوم بمعالج Intel Core i7، وستجده متوفر بسعر 5499 ريال سعودي فقط بدلاً من 7499 ريال سعودي بما فِيْ ذلك مبلغ ضريبة القيمة المضافة وذلك بخصم 26٪ مع توفِيْر 2000 ريال سعودي.

لابتوب Huawei Matebook D 14، وهُو لابتوب مصمم بشاشة مقاس 14 بوصة، والجهاز ينتمي إلى فئة الجيل الحادي عشر، وهُو مدعوم بمعالج Intel Core i7، وستجده متوفرًا بسعر مخفض فقط 4499 ريال سعودي. بدلاً من 4999 ريالاً سعودياً شاملاً مبلغ ضريبة القيمة المضافة، وذلك بخصم 10٪، مع توفِيْر 500 ريال سعودي.

جرير

بين ما تقدمه موقع جار مكتبة نجد عدة أنواع من الشاشات، حيث توجد هُواتف ذكية تعمل بتقنية البلوتوث، والعديد منها يتضمن تقنية Wi-Fi، وهذه ليست الجودة العالية التي تتنافس جميع الشركات على تقديمها، ويمكنك العثور عليها فِيْ شاشات سامسونج التالية و Xiaomi مع شاشات Haier و LG و TC.

جرير

تلفزيون تي سي إل 55 بوصة 4 كيه الترا اتش دي، صغير ال اي دي، تلفزيون اندرويد، متوفر باللون الاسود بسعر 4499 ريال سعودي بدلا من 6399 ريال سعودي، بخصم 29٪، وتوفِيْر 1900 ريال سعودي.

يتوفر تلفزيون Xiaomi QLED 75 بوصة 4K Ultra HD Quad-Dot Smart TV بسعر 5،499 ريال سعودي بدلاً من 7،499 ريال سعودي، مع خصم 26٪، وتوفِيْر 2،000 ريال سعودي.

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شاشة ال جي مقاس 50 إنش بدقة 4K Ultra، شاشة LED بجودة HD، تلفزيون حديث متطور يعمل بنظام ذكي تجده متوفر باللون الأسود بسعر 2499 ريال سعودي بدلاً من 4549 ريال سعودي، بنسبة 45٪. خصم، توفِيْر 2،050 ريال سعودي وخصم إضافِيْ 15٪ متاح عند الدفع مقدمًا ببطاقات ساب الائتمانية.

شاشة TC 75 بوصة 4K Ultra HD، شاشة LED بجودة HD، تلفزيون حديث متطور بنظام ذكي تجده متوفر باللون الأسود بسعر 3699 ريال بدلاً من 5099 ريال، بخصم 27٪، وفر 1400 ريال، مع هدية مجانية بقيمة 699 ريال سعودي وخصم إضافِيْ 15٪ متوفرة عند الدفع مقدمًا ببطاقات ساب الائتمانية.

عروض مكتبة جرير

Haier S6 U S6u مقاس 65 بوصة، دقة 4K Ultra HD، شاشة HD، HQ LED، والشاشة تعمل بنظام تشغيل ذكي تجدها متوفرة باللون الأسود بسعر 3099 ريال سعودي بدلاً من 5299 ريال سعودي، بخصم 41٪ خصم، مع توفِيْر 2،200 ريال سعودي وخصم إضافِيْ بنسبة 15٪ متاح عند الدفع مقدمًا ببطاقات ساب الائتمانية.

مكتبات جرير

بالنسبة لما يلي، تتوفر إصدارات مختلفة للهُواتف ايفون 13 جرير الهاتف الشهِيْر، الذي أصبح شائعًا فِيْ العام السابق وما زال يحظى باهتمام العديد من العملاء فِيْ العام الحالي، مع هُواتف Xiaomi و Samsung و Huawei و Motorola و Vivo و Honor.

ايفون 13 جرير

آيفون 13 ميني موبايل آيفون 13 ميني 5 جي بسعة خاصة 128 جيجا بايت للتخزين الداخلي للجوال، مع ذاكرة مؤقتة للرام، متوفر باللون الوردي بسعر 2،999 ريال سعودي بدلاً من 3،299 ريال سعودي، بخصم فوري 9٪.، مع توفِيْر 300 ريال سعودي، وخصم إضافِيْ بنسبة 15٪ متاح عند الدفع مقدمًا ببطاقات ساب الائتمانية.

موبايل آيفون 13 آيفون 13 5 جي الذي يدعم جميع شبكات الجيل الخامس بسعة خاصة 256 جيجا بايت للتخزين الداخلي للجوال، ومتوفر باللون الوردي، بسعر 3،999 ريال سعودي بدلاً من 4،299 ريال سعودي، بخصم فوري 6 ٪ مع توفِيْر 300 ريال سعودي، وخصم إضافِيْ 15٪ متوفر عند الدفع مقدمًا ببطاقات ساب الائتمانية.

مكتبة جرير

تبلغ سعة موبايل Huawei Y5p 4g 32 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجا بايت، ومتوفر باللون الأسود منتصف الليل، بسعر 369 ريالًا سعوديًا بدلاً من 399 ريالًا سعوديًا، بخصم 7٪.

موبايل هُواوي Y9a 4G، 128 جيجا، مع 8 جيجا رام، متوفر باللون الفضي، بسعر 949 ريال سعودي بدلا من 1099 ريال سعودي، بخصم 13٪.

وبذلك، ننتهِيْ من سرد الخصومات. عروض جرير موبايل أجهزة الآيباد والشاشات من مختلف الشركات الشهِيْرة فِيْ سوق الإلكترونيات السعودي، طالما نقدم لك تفاصيل الأنظمة. مشاركة ملف جرير وخصومات اخرى من جميع المتاجر المميزة فِيْ السَعُودِيْة على ادخال الاجهزة الالكترونية.