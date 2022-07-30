عروض جرير على الجوالات ومفاجأة أسعار سامسونج جالكسي وأبل أيفون الجديدة

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مكتبة عربية جرير
شركة جرير السَعُودِيْة أو ما يسمى مكتبة جرير السَعُودِيْة، لأن هذه الشركة لديها جميع المستلزمات المدرسية وكذلك جميع الأدوات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية، ولها فروع فِيْ جميع مدن المملكة العربية السَعُودِيْة، والعديد من مواطني المملكة العربية السَعُودِيْة. طلب ودائما. تريد أن ترى جميع عروضهم الخاصة مثل بطاقة سامبا جرير.
مكتبة جرير عروض أون لاين
تقدم مجموعة مكتبات جرير خلال أشهر الصيف مجموعة مميزة من العروض على العديد من منتجاتها، وهِيْ كالتالي
- عروض الموبايل فِيْ جرير هُونر ام جي 4 برو، 256 جيجا، لون اسود، بسعر 3999 ريال.
- عروض جرير موبايلات موتورولا موتو جي 42 بسعة تخزين 128 جيجا بايت لون أخضر أطلنطي بسعر 799 ريال سعودي.
- رسوم جرير موبايل هُونر إم جي 4 برو بسعة تخزين 256 جيجا وبسعر 3999 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير لهاتف Motorola Moto G42 سعة تخزين 128 جيجابايت لون أسود بسعر 799 ريال سعودي.
- يقدم موبايل جرير ابل ايفون 11، سعة تخزين 128 جيجا، بنفسجي، بسعر 2299 ريال سعودي.
- جرير iPhone 11 Pro و Apple iPhone 11، 128 جيجابايت، أخضر، بسعر 2299 ريال سعودي.
- عروض جرير على هُواتف هُونر ماجيك 4، كوريكوم، سنابدراجون، بسعر 3399 ريال سعودي.
- تقدم جرير iPhone و Apple iPhone 11 سعة تخزين 64 جيجابايت بسعر 2099 ريال سعودي.
- كوبون خصم Samsung Galaxy Z Flip 3 من جرير، سعة تخزين 256 جيجابايت، بسعر 3099 ريال سعودي.
- تقدم جرير اليوم ساعة Samsung Galaxy Z Flip 3، سعة تخزين 256 جيجا بايت، باللون الأخضر، بسعر 3999 ريال سعودي.
- حصة جرير Apple iPhone 11 لون أصفر ساعة تخزين أربعة سعرها 2099 ريال سعودي.
- أسْعَار الموبايل فِيْ جرير ابل ايفون 13 برو ماكس سعة تخزين 1 تيرا بسعر 6999 ريال سعودي.
- خصومات جرير عرضت جرير ساعة Samsung Galaxy ZFold 3 خامسة سعة تخزين 512 جيجا بايت باللون الأسود بسعر 3399 ريال سعودي.