عروض جرير على الجوال والشاشات واللاب توب تصل ل70% وفر واشتري بالقسط بدون فوايد

عروض المملكة العربية السَعُودِيْة هذه الكلمات من بين أكثر الكلمات بحثًا فِيْ هذه الفترة، ويرجع ذلك إلى العروض المميزة جدًا التي تقدمها فروع مكتبة جرير فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، من خلال عرض أسعار هذه المنتجات بالإضافة إلى معدل الخصم المقدم حسب الفروع على جميع المنتجات.
عروض جرير السَعُودِيْة
الهُواتف الذكية لها نصيب كبير من الخصومات المعروضة فِيْ مكتبات جرير حول المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث تقدم الشركات خصومات تصل إلى 30٪ إلى 50٪ بالإضافة إلى تقديم هدايا قيمة على هذه الهُواتف المميزة، والأمر لا يقتصر فقط على الهُواتف الذكية من أحدث الهُواتف المعروضة فِيْ مكتبات جرير، لأنها تقدم مجموعة متنوعة ومتميزة من مختلف أنواع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي لا غنى عنها لأي عميل داخل المملكة العربية السَعُودِيْة.
مكتبة جرير السَعُودِيْة خصومات
- تسوق فِيْ أسواق جرير للحصول على أحدث هاتف Honor Magic 4 Pro هذا الهاتف متوفر باللون الأسود، وهذا الهاتف متوفر بخصم يصل إلى 1800 ريال سعودي.
- يمكنك أيضًا الحصول على هاتف Huawei Mate 40 Pro، وسعة الهاتف تصل إلى 256 جيجا بايت، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت، بسعر 3،699 ريال سعودي بدلاً من 4،099 ريال سعودي.
- احصل من جرير السَعُودِيْة على خصومات على هاتف Samsung Galaxy Note 20 Ultra، وسعة هذا الهاتف 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجا بايت، كلها بسعر 3299 ريال سعودي بدلاً من 3999 ريال سعودي.
- مع خصومات جرير السَعُودِيْة، اشترى هاتف جالاكسي اس 21 بلس، بسعة تخزين تصل إلى 256 جيجا، بالإضافة إلى توفر مساحة داخلية للهاتف، وذاكرة وصول عشوائي للهاتف تصل إلى 8 جيجا بايت، ويتوفر هذا الهاتف فِيْ فانتوم بلاك بسعر 3299 ريال سعودي بدلاً من 4،199 ريال سعودي بعد الخصم.