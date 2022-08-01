عروض جرير للجوالات سامسونج وهُواوي وايفون والإلكترونيات فِيْ السَعُودِيْة jarir

دائما تعطينا عروض جرير أسْعَار رائعة على الهُواتف الذكية والالكترونيات، لذلك نعرض لكَمْ اهم الخصومات المتوفرة خلال الايام الحالية ومنها الهُواتف المتوفرة للحجز المسبق مع الهدايا وغيرها من اكسسوارات الموبايل، والعروض لا تستثنى من أسْعَار لابتوب جرير الرائعة، التي تحصل بها أيضًا على هدايا مجانية، وفِيْ النقاط التالية نظهر لك بشكل أفضل عروض مكتبة جرير فِيْ المملكه العربيه السعوديه.

عروض جرير للموبايلات والالكترونيات فِيْ السَعُودِيْة

تمتع بخصم كبير على منتجات هُواوي من مجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية، لذلك تم تخفِيْض السعر بنسبة تصل إلى 33٪، والحجوزات متاحة الآن لجهاز الكَمْبيوتر المحمول Huawei MateBook X Pro للحصول على جهاز Huawei MatePad اللوحي، بالإضافة إلى Huawei Care والتي تشمل حماية الشاشة بضمان ممتد، وننتقل إلى العرض ومن عروض جرير الأخرى Huawei Mate Xs 2 مع هدايا مثل Huawei Care وساعة Huawei GT 3 Pro الذكية، كَمْا يمكنك الاستمتاع بصوت نقي سواء الاستماع إلى الملفات الصوتية أو أثناء المكالمات الهاتفِيْة، باستخدام Huawei Free Buds Pro 2 المتاح. فِيْما يلي الأسعار فِيْ صفقات الإلكترونيات التي تتميز بإلغاء الضوضاء

Huawei Free Buds Pro 2 بسعر 749 ريال سعودي.

يتوفر الكَمْبيوتر المحمول Huawei MateBook X Pro مع الهدايا للطلب المسبق بسعر يبدأ من 7،499 ريال سعودي.

يتوفر Huawei Mate Xs 2 للحجز بسعر 7،999 ريال سعودي.

عروض جرير لهُواتف سامسونج

تصل التخفِيْضات على هُواتف سامسونج فِيْ Librería Jarir إلى 25٪، بما فِيْ ذلك أحدث الهُواتف المحمولة مثل Samsung Galaxy Zfold لعشاق الهُواتف المحمولة الكبيرة مع إمكانية طي الهاتف لجعله أصغر بكثير، وتتوفر إصدارات أخرى بمواصفات مذهلة مثل Samsung Galaxy S22 Ultra، الذي تحصل من خلاله على سماعات أذن لاسلكية Samsung Galaxy Buds Live.

Samsung Galaxy S22 Ultra بسعر 4،899 ريال سعودي بدلاً من 5،299 ريال سعودي.

جرة Samsung Galaxy Z Flip 3 بسعر 2999 ريال سعودي بدلاً من 3999 ريال سعودي.

Samsung Galaxy S21 FE 5G بسعر 2299 ريال بدلاً من 2999 ريال.

ايفون 13 جرير

أسعار جرير آيفون 13 لا مثيل لها خاصة مع الخصومات المعمول بها بخصومات تصل إلى 12٪، وأجهزة آبل متوفرة بذاكرة تخزين تبدأ من 128 جيجا بايت، ولمعرفة تفاصيل الموبايلات تابعنا فِيْ النقاط التالية.

Apple iPhone 13 Pro 128 GB بسعر 4199 ريال سعودي بدلاً من 4699 ريال سعودي.

جرير آيفون 13 برو ماكس 256 جيجابايت بسعر 5199 ريال بدلاً من 5699 ريال.

جرة محمولة