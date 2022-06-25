عروض جرير للجوالات والأجهزة jarirbookstore ومفاجأة جديدة من مكتبات جرير jarir bookstore

عروض جرير موبايل ويتم عرض الأجهزة الإلكترونية فِيْ عيد الفطر بخصم كبير يشمل جميع المعارض، كَمْا أن هناك مفاجآت عند شراء الهدايا والكوبونات، حيث تم إطلاق العديد من مهرجانات التخفِيْضات فِيْ جميع أنحاء المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ جميع المتاجر. ، والتي نقدم لك خصومات منها مكتبات جرير بأحدث الأسعار.

عروض جرير للموبايل والأجهزة مكتبة جرير ومفاجأة العيد من مكتبة جرير

تقدم شركة جرير للتسويق الكتروني مكتبة وشملت الخصومات على موقعها الرسمي أسعار الموبايلات الحديثة والشاشات الذكية وأجهزة الكَمْبيوتر المحمولة، وجميعها مجهزة خصومات العيد ما هُو جديد وحصري على الموقع، وخصومات تصل إلى 62٪، مع الأجهزة التي تم إصدارها حديثًا بما فِيْ ذلك الإصدارات الجديدة.

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عروض مكتبة جرير عني أسعار الشاشة تجده فِيْ ما يلي بخصم 62٪ على شاشات LG، بخصم يصل إلى 55٪ على شاشات سوني، وأيضًا خصم 41٪ على شاشات سامسونج بإصدارات مختلفة، وستجد أحجام مختلفة لجميع الشاشات لجميع المساحات ويوجد تصميمات مختلفة حسب رغبة العميل.

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شاشات تلفزيون هاير بحجم 55 بوصة، تعمل بجودة 4K Ultra HD، DLED، متوفرة باللون الأسود، مع نظام تشغيل أندرويد، ستجدها بسعر 2849 ريال سعودي بدلاً من 4088 ريال سعودي، بخصم 41٪. .خصم وتوفِيْر 2050 ريال سعودي.

شاشات تلفزيون سامسونج بحجم 55 بوصة، تعمل بجودة 4K Ultra HD، رباعية النقاط، QLED، متوفرة باللون الأسود، مع نظام تشغيل أندرويد، ستجدها بسعر 3399 ريال بدلاً من 5499 ريال، بسعر 38. ٪ خصم وتوفِيْر 2100 ريال.

مكتبة جرير

خصم كبير على سعر شاشة تلفزيون LG up75 بحجم 55 بوصة، تعمل بجودة 4K Ultra HD، LED، متوفرة فِيْ جميع فروع المملكة باللون الأسود، وتعمل الشاشة بنظام تشغيل أندرويد الذكي فئة، ويمكنك أن تجدها بسعر 3299 ريالًا سعوديًا فقط بدلاً من 5099 ريالًا سعوديًا، بخصم 45٪ وتوفِيْر 2300 ريال سعودي.

عرض رائع على سعر شاشات تلفزيون LG up75 بحجم شاشة 65 بوصة، تعمل بجودة 4K Ultra HD، LED، متوفرة فِيْ جميع مناطق المملكة، اللون أسود، وتعمل الشاشة بنظام تشغيل من فئة الهُواتف الذكية بنظام Android، وستجدها بسعر 3499 ريال فقط بدلاً من 5799 ريال، بخصم 39٪ وتوفِيْر 2300 ريال.

جرير

يوجد أدناه العديد من أجهزة الكَمْبيوتر المكتبية والمحمولة المتاحة للشراء على موقع جرير اون لاين جرير أرخص سعر داخل المملكة العربية السَعُودِيْة، ويشمل منتجات Huawei و Acer، مع أجهزة Asus و Dell و HP و Microsoft الجديدة، بخصم يصل إلى 29٪، ونترك لكَمْ تفاصيل الأسعار والمواصفات فِيْ التالي.

شركة جرير للتسويق

HP Omen Laptop، كَمْبيوتر محمول للألعاب بشاشة مقاس 16.1 بوصة، متوفر بسعر 6،799 ريال سعودي بدلاً من 7،999 ريال سعودي، بخصم 15٪، وتوفِيْر 1،200 ريال سعودي.

Microsoft X-Surface Pro Laptop، كَمْبيوتر محمول 2 فِيْ 1 من طراز الكَمْبيوتر اللوحي، متوفر بسعر 5،499 ريال سعودي بدلاً من 6،699 ريال سعودي، بخصم 17٪، وتوفِيْر 1،200 ريال سعودي.

مكتبة جرير

خصم مثالي على سعر لابتوب Asus ZenBook Du وهُو لابتوب بشاشة 14 بوصة وجهاز الجيل الحادي عشر ومدعوم بمعالج انتل كور تجده متوفر بسعر 6499 ريال سعودي بدلا من 7699 ريال سعودي متضمنة مبلغ ضريبة القيمة المضافة بخصم 15٪ مع توفِيْر 1،200 ريال.

مكتبات جرير

متوفر حاليًا فِيْ جميع إصدارات الهُواتف المحمولة ايفون 13 جرير حاز iPhone بمواصفات قياسية على رضا جميع العملاء الذين يستخدمون فئة iPhone التي تشتهر بالجودة العالية والمتانة لأجهزتها، وهناك أيضًا أحدث هُواتف Samsung التي أثبتت كفاءتها فِيْ الاستخدام طويل الأمد، إلى جانب عدد من الهُواتف متوسطة المدى التي لديها شريحة عملاء كبيرة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

مكتبة

ويصل جوال آيفون 13 الذي يدعم شبكات الجيل الخامس بسعة داخلية 128 جيجا بايت، ومتوفر باللون الأزرق، بسعر 3399 ريالًا سعوديًا بدلًا من 3799 ريالًا سعوديًا، بخصم 10٪ وتوفِيْر 400 ريال سعودي.

موبايل رينو 5 رينبو، الذي يدعم شبكات اتصالات الجيل الخامس، يأتي بسعة داخلية 264 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام، ومتوفر باللون الأزرق بسعر 2399 ريالًا بدلًا من 3799 ريالًا، بخصم 14٪ و. توفِيْر 400 ريال.

جرير اون لاين

عرض خاص لفترة محدودة على سعر هاتف iPhone 12 الذي يدعم شبكات الجيل الخامس، ويأتي بسعة داخلية 64 جيجا بايت واللون الأزرق متوفر بسعر 2399 ريال سعودي فقط، بدلًا من 3799 ريالًا. متضمنة مبلغ ضريبة القيمة المضافة، بخصم 14٪، وتوفِيْر 400 ريال سعودي.

يأتي جهاز Honor 50 5G المحمول، الذي يدعم شبكات 5G، بسعة داخلية 256 جيجا بايت، ويأتي بسعة 8 جيجا بايت للذاكرة الوصول العشوائي، ومتوفر باللون الأخضر الزمردي، بسعر 2099 ريالًا سعوديًا فقط. بدلا من 2،499 ريال سعودي شامله مبلغ ضريبة القيمة المضافة بخصم 17٪ وتوفِيْر 400 ريال.

اليوم نقدم لكَمْ أحدث الخصومات من مكتبة جرير المتنقلة والأجهزة الذكية وانتظرونا وسنوافِيْكَمْ بتفاصيل النظام مشاركة ملف جرير متوفر فِيْ فروعنا بالعناصر التالية على موقعنا الرسمي، لذا تابعونا لتلقي جميع الأسعار والخصومات الجديدة داخل المملكة لجميع المناسبات والمواسم.

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