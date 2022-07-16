عروض جرير للجوالات والإلكترونيات jarir مع التقسيط بدون فوائد من مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore

عروض جرير موبايل والإلكترونيات جرير متوفرة الآن مع خدمة التقسيط بدون فوائد المقدمة لجميع المقيمين داخل المملكة العربية السَعُودِيْة، وتشمل الخدمة جميع أنواع الإلكترونيات الحديثة سواء للمنزل أو الأجهزة الذكية، والعروض مكتبات جرير اون لاين خصومات كثيرة تصل إلى 60٪ ولفترة محدودة.

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عروض مكتبة جرير نقدم لك أفضل الخصومات الصيفِيْة فِيْ المحَلْات السَعُودِيْة الكبير حيث يتضمن أسعارًا ممتازة على الهُواتف المحمولة والساعات الذكية وأجهزة الكَمْبيوتر والأجهزة اللوحية، إلى جانب الأجهزة الذكية المختلفة للمنزل، مع الكاميرات الرقمية والمواد الدراسية وأحدث الكتب التي يقدمها الكتاب الأكثر شهرة فِيْ الوطن العربي، وتستمر الخصومات حتى 6 يوليو 2022 وتشمل خدمة مشاركة ملف جرير لكل عميل.

مكتبة جرير

Asus ZenBook 14 Flip Laptop، كَمْبيوتر قابل للتحويل 2 فِيْ 1، تنسيقات الملفات، مدعوم بمعالج AMD Ryzen 9 5900HX، مصمم بشاشة مقاس 14 بوصة، يأتي مع محرك أقراص صلبة SSD سعة 1 تيرابايت، مع مساحة لذاكرة الوصول العشوائي 16 جيجابايت، متوفر بسعر 4،999 ريال بدلاً من 5،999 ريال، بخصم 16٪ وتوفِيْر 1،000 ريال.

عروض جرير

نقدم جميع الفروع مركز جرير للتسوق أرخص الأسعار على الأجهزة الحديثة من هُواتف iPhone و Samsung وكذلك هُواتف Xiaomi و Obo بأسعار مناسبة جدًا، وتشمل الخصومات أيضًا الساعات الذكية من Huawei و Fitbit، بالإضافة إلى الكاميرات الرقمية التي تمنحك صورًا بأعلى جودة. يمكنك أيضًا العثور على خصومات على جميع الأجهزة اللوحية والهُواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة iPad وأجهزة الكَمْبيوتر المحمولة

مكتبة

هاتف iPhone 11 iPhone 11 5g بسعة 64 جيجابايت، ومتوفر بسعر 1999 ريال سعودي بدلاً من 2999 ريال سعودي، بخصم فوري 33٪، والأقساط متوفرة على 12 دفعة، بمبلغ 166 ريال سعودي شهريًا. .

الهاتف المحمول Xiaomi 11 5g، بسعة 256 جيجابايت، متوفر بسعر 2799 ريال سعودي بدلاً من 3299 ريال سعودي، بخصم فوري 15٪، والأقساط متوفرة على 12 دفعة بقيمة 233 ريال سعودي شهريًا.

مشاركة ملف جرير

موبايل سامسونج جلاكسي S22 الترا 5 جي، بسعة 512 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية، بمساحة 12 جيجا مخصص للذاكرة العشوائية، الهاتف متاح بخصومات بسعر 5499 ريالا بدلا من 5699 ريالا، بخصم فوري قدره 200 ريال شاملة مبلغ ضرائب القيمة المضافة والأقساط متوفرة على 12 دفعة بقيمة 458 ريال سعودي شهرياً.

موبايل Xiaomi 11t pro، بشاشة 6.67 إنش، بسعة 265 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية، بمساحة 12 جيجا بايت مخصصة للرام، الهاتف متاح للبيع بسعر 2099 ريال بدلاً من 2699 ريال، مع خصم فوري 22٪ شامل قيمة ضريبة القيمة المضافة والأقساط متوفرة على 12 دفعة بمبلغ 174 ريال سعودي شهرياً.

جرير

متوفر فِيْ موقع جرير اون لاين أحدث أنواع سماعات AirPods الحديثة، بالإضافة إلى جميع ملحقات وملحقات الجوال، هناك أيضًا أجهزة منزلية ذكية حديثة، وأجهزة Wi-Fi، وطابعات، وشاشات ألعاب، وملحقات كَمْبيوتر، من لوحات المفاتيح ومحركات الأقراص الثابتة إلى التخزين.

جرير

شاشة الألعاب المنحنية Huawei Mate View GT، مقاس 27 بوصة، شاشة LED، متوفرة بسعر 1299 ريال سعودي بدلاً من 1699 ريال سعودي، بخصم 24٪، والأقساط متاحة لمدة 12 شهرًا بمبلغ 108 ريال سعودي شهريًا.

لوحة مفاتيح وماوس لاسلكي HP Pavilion 800، اعثر عليها بسعر 199 ريالًا سعوديًا بدلًا من 249 ريالًا سعوديًا، بخصم فوري 20٪.

مكتبات جرير

تضمن شركة جرير للتسويق كل ما قد تحتاجه من أدوات مكتبية ومواد دراسية على جميع المستويات التعليمية، وهناك مجموعة متنوعة من أشهر وأحدث الكتب فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وستجد أدناه الأسعار مع خصم كبير خلال فصل الصيف. اختزال.

اليوم نقدم لك أقوى خصومات جرير السَعُودِيْة بالنسبة لهذا الموسم، تضمنت الأسعار خصومات كبيرة على الهُواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة iPad والعديد من الأجهزة المنزلية الذكية، مع الكتب بأسعار مخفضة والمزيد، تابع موقعنا على الإنترنت يوميًا.

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