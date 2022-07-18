عروض جرير للجوالات والإلكترونيات jarir ومفاجآت حصرية بالسَعُودِيْة من مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore

عروض جرير موبايل وجرير للإلكترونيات والمفاجآت الحصرية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة تقدم لفترة محدودة من خلال الموقع الرسمي، حيث ستجد العديد من الخدمات ومن بينها خدمة الدفع بالتقسيط. مكتبات جرير تسهِيْلات لحاملي البطاقات، مع خصومات إضافِيْة تقدم كل يوم.

تقدم جرير هُواتف جرير والالكترونيات ومفاجآت حصرية فِيْ السَعُودِيْة من مكتبات جرير الالكترونية jarirbookstore

عروض مكتبة جرير للهُواتف والالكترونيات نعرضها اليوم فِيْ معارض مختلفة بخصم فوري حصري للعملاء من المملكة العربية السَعُودِيْة فقط والتي تنافس الجميع المحَلْات السَعُودِيْة هناك أيضًا مفاجآت أخرى تتعلق بعرض الاستبدال على الأجهزة القديمة، والتي تقدم لك موقع جرير اون لاين مكتبة كَمْنتج مجدد بسعر مخفض بشكل كبير.

عروض جرير

تظهر لك شركة جرير للتسويق أفضل الأجهزة المحمولة الذكية من أيفون وسامسونج وهُونور وغيرها الكثير والمتوفرة لكَمْ بسعر مغري للغاية ولا يقاوم، وحاليا يوجد خصم إضافِيْ عند الشراء من الموقع الرسمي داخل المملكة العربية السَعُودِيْة، هذا أيضا مع خدمة التوصيل حتى باب المنزل.

جرير

جوال vivo v23 5g هُو الجيل الخامس، بسعة 256 جيجابايت من الذاكرة الداخلية، بسعة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ومتوفر باللون الأسود بسعر 2199 ريال.

Xiaomi Pocco X3 Promo، الجيل الخامس، بسعة 256 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية، بسعة 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مع معالج Qualcomm Snapdragon، متوفر بسعر 1159 ريال سعودي.

مكتبات جرير

يستخدم الكثير منا حاليًا الأجهزة الإلكترونية المختلفة للأجهزة المحمولة أو أجهزة الكَمْبيوتر، حيث تعمل هذه الأجهزة على تعزيز قيمة الهاتف وإبراز مزاياه بشكل أكبر، مثل سماعات الرأس، والإكسسوارات المحمولة للهُواتف الذكية، وبطاقات الذاكرة وأجهزة الشحن بجميع أنواعها، وكل هذا. متاح لك مع الخدمة مشاركة ملف جرير وبسعر منخفض جدا.

مكتبة

سماعات أذن لاسلكية من Apple Airpods Pro مع علبة شحن، مدعومة بتقنية البلوتوث، متوفرة بسعر 899 ريالاً سعودياً بدلاً من 949 ريالاً سعودياً، بخصم 5٪ وتوفِيْر 50 ​​ريالاً سعودياً.

بطاقة SanDisk Extreme Pro SDXC، بسعة 256 جيجا بايت، متوفرة بسعر 322 ريال سعودي بدلاً من 379 ريال سعودي، بخصم 15٪ وتوفِيْر 57 ريال سعودي.

جرير

ستجد أدناه أقوى أجهزة العرض الذكية التي تقدم لك أفضل صورة على الإطلاق، وستجدها فِيْ جميع الفروع مركز جرير للتسوق مع خصم كبير على عدة ماركات، كَمْا يوجد مقاسات مختلفة لتتكيف مع جميع الاحتياجات والمساحات سواء فِيْ المنزل أو فِيْ العمل أو فِيْ التدريب ونتركك فِيْ العلامة التالية بالأسعار التفصيلية.

مكتبة جرير

تلفزيون تي سي إل 55 بوصة، 4K Ultra HD LED، صغير، وشاشة تعمل بنظام التشغيل أندرويد الذكي، ومتوفر باللون الأسود بسعر 3849 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، بدلًا من 6،399 ريال سعودي، بخصم فوري. بنسبة 39٪، مما يوفر 2،550 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون هاير خصم سعرها، مقاس 58 إنش، LED 4K Ultra HD، والشاشة تعمل بنظام تشغيل ذكي حديث، ومتوفرة باللون الأسود بسعر خاص 1749 ريال سعودي شامل القيمة – ضريبة إضافِيْة، بدلاً من 4349 ريالاً سعودياً، بخصم فوري 59٪، بتوفِيْر 2600 ريال سعودي.

فِيْ مقال اليوم نعرض لكَمْ أهم الأشياء التي تم تقديمها منذ ذلك الحين خصومات جرير للهُواتف والالكترونيات مثل الشاشات وملحقات الاجهزة الذكية، لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح فقط لفترة محدودة، وتابعنا لمعرفة المزيد من الخصومات والمبيعات التي نقدمها لك يوميا على موقعنا الرسمي موقع الكتروني حيث ستجد اخر الخصومات.