عروض جرير للجوالات والالكترونيات jarir خصم حتى 61% من مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore

عروض جرير موبايل الإلكترونية متوفرة الآن فِيْ جميع الفروع شركة جرير للتسويق جرير بخصم يصل إلى 61٪ على مكتبات جرير اون لاين المملكة العربية السَعُودِيْة مكتبة الذي يضم مجموعة متنوعة من المعروضات من جميع الماركات العالمية الشهِيْرة ويقدم لك أسعار لا تقبل المنافسة لفترة محدودة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

عروض جرير للهُواتف المحمولة والالكترونيات جرير خصم يصل الي 61٪ فِيْ مكتبات جرير اون لاين مكتبة جرير جرير

متوفر فِيْ الداخل عروض مكتبة جرير اقوى الخصومات على أسْعَار الموبايلات والشاشات واللاب توب والهُواتف المحمولة والالكترونيات تصل الى 61٪ ولفترة محدودة بمناسبة العودة الى المدرسة وكذلك بداية العام الجديد 2022 وموسم الشتاء وهُو تتميز بخصومات لا تصدق مع خدمة مشاركة ملف جرير فِيْ جميع المعارض، يرجى متابعتنا للحصول على التفاصيل فِيْ الفقرات التالية.

حيث تتيح لك خدمة التقسيط فِيْ مكتبة جرير الشراء والاستلام فورًا، وبعد ذلك يتم دفع ثمن البضاعة على دفعات شهرية، وذلك وفق مدة يتم الاتفاق عليها بين المشتري وشركة جرير، ومنًا حسب الشُروطْ والأحكام، تتم الموافقة على طلب الدفع بالتقسيط على الفور وبدون ضمانات أو دفعة أولية، من خلال التعاون مع Kwara Finance.

عروض جرير

تظهر لك موقع جرير آيفون 13 iPhone 13 الجديد فِيْ تخفِيْضات كبيرة، وهذا يضيف إلى موبايلات سامسونج جرير سامسونج هِيْ الأحدث فِيْ كل شيء، بالإضافة إلى الأنواع المختلفة من الهُواتف المحمولة الرخيصة التي يطلبها العملاء المحَلْات السَعُودِيْة أهمها، والتي نعرضها لكَمْ أدناه، هِيْ مواصفاتها مع بعض الأسعار المخفضة.

جرير

موبايل TCL Plus 10 4G 4G، بسعة 256 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية و 6 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، بسعر 749 ريال سعودي بدلاً من 799 ريال سعودي، بخصم فوري 50 ريال سعودي.

يبلغ سعر الهاتف المحمول Motorola Edge 20 5G، بسعة 128 جيجا بايت و 8 جيجا بايت ذاكرة داخلية، 1699 ريال سعودي ويأتي مع هدية بقيمة 100 ريال سعودي.

موقع جار

موبايل سامسونج جالكسي A51، منتج مجدد، فئة أ، بسعة 256 جيجا، متوفر باللون الأسود، بسعر 1019 ريال سعودي، بخصم 15٪، مع توفِيْر 180 ريال سعودي.

هاتف Samsung Galaxy S21 FI 5G، بسعة 256 جيجا بايت و 8 جيجا بايت ذاكرة داخلية، وذاكرة وصول عشوائي (RAM)، بسعر 2999 ريالًا سعوديًا، ويأتي مع هدية بقيمة 200 ريال سعودي.

عروض جرير موبايل

هاتف Samsung Galaxy A70، منتج مجدد من الدرجة A، 128 جيجابايت، برتقالي، السعر 1305 ريال سعودي بدلاً من 1535 ريال سعودي، بخصم 13٪، وفر 230 ريالاً سعودياً.

موبايل سامسونج جالكسي A71 فئة أ منتج مجدد سعة 128 جيجابايت لون فضي بسعر 1487 ريال سعودي بدلاً من 1749 ريال سعودي بخصم 15٪ وفر 262 ريال سعودي.

أسْعَار الموبايل جرير

جوال سامسونج جالكسي نوت 10 لايت فئة أ منتج مجدد، بسعة 128 جيجا، بسعر 1861 ريال بدلاً من 2109 ريال، بخصم 15٪، وتوفِيْر 328 ريال.

موبايل سامسونج جالكسي A80 فئة أ منتج مجدد سعة 128 جيجابايت لون ذهبي بسعر 2140 ريال سعودي بدلاً من 2517.95 ريال سعودي بخصم 15٪ وفر 377.95 ريال سعودي.

عروض جرير الحصرية

موبايل Samsung Galaxy Note 20، samsung galaxy note 20، بسعة 256 جيجا بايت للتخزين الداخلي، بالإضافة إلى مساحة 8 جيجا بايت للذاكرة المؤقتة.يمكنك العثور على الموبايل فِيْ المتجر بسعر خاص جدا 2599 ريال فقط بدلا من 3099 ريال، بخصم 16٪، توفِيْر 377.95 ريال.

موبايل سامسونج جلاكسي S20 بلس هُو منتج تم تجديده من الدرجة الأولى، بسعة 128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية، بالإضافة إلى مساحة خاصة لذاكرة الرام المؤقتة، ويمكنك إيجاد الموبايل فِيْ المتجر بسعر خاص جدا 3255 سعودي فقط بدلاً من 3،829 ريال سعودي، بخصم 15٪، وتوفِيْر 574 ريال سعودي.

جرير موبايل

جوال سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا بسعة 256 جيجا بايت للتخزين الداخلي بالإضافة إلى مساحة لذاكرة مؤقتة 12 جيجا بايت ويمكنك إيجاد الموبايل فِيْ المتجر بسعر مخفض ولفترة محدودة 3299 ريال فقط بدلاً من 3999 ريالاً سعودياً، بخصم 18٪، وتوفِيْر 700 ريال سعودي.

جوال ابل ايفون 13 برو ماكس 5 جي، بسعة 256 جيجا بايت للذاكرة الداخلية، بالإضافة إلى مساحة خاصة للذاكرة العشوائية.يمكنك العثور على الموبايل على الموقع الرسمي فقط بسعر 5،699 ريال سعودي فقط، المبلغ شامل الضريبة على القيمة المضافة، ويستقبل الموبايل هدية مجانية بقيمة 460 ريال سعودي.

مكتبات جرير

متوفر فِيْ خصومات جرير السَعُودِيْة الأجهزة الحديثة جرة محمولة مع التكنولوجيا الأكثر تقدمًا، من Apple بسعر خاص جدًا لجهاز Apple MacBook Pro المتوفر حتى 31 يناير 2022، استفد قبل نفاد المخزون وهناك خصم كبير على الأجهزة هُواوي جرير لابتوب هُواوي ومايكروسوفت وإتش بي بمواصفات عالية وسعر مغر بالإضافة إلى الأجهزة ايباد جرير باد المتقدم.

مكتبة

تابلت Samsung Galaxy Tab S7 11، منتج مجدد من الدرجة B، بسعر مخفض 2599 ريال سعودي بدلاً من 3249 ريال سعودي، بخصم 20٪، توفِيْر 650 ريال سعودي.

كَمْبيوتر مكتبي أسوس آي أو زين الكل فِيْ واحد، شاشة كبيرة بحجم 23.8 بوصة، بسعر مميز جدًا 74899 ريال سعودي بدلاً من 5599 ريال سعودي، بخصم 13٪، وفر 700 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير

Apple MacBook Air 13 M1 Retina كَمْبيوتر محمول macbook، كَمْبيوتر محمول بشاشة مقاس 13.3 بوصة، بسعر 5،499 ريال سعودي بدلاً من 6،199 ريال سعودي، مع خصم 11٪ لتوفِيْر 700 ريال سعودي.

كَمْبيوتر محمول Asus ZenBook Du مع قلم، بسعر مخفض 6999 ريال سعودي بدلاً من 7699 ريال سعودي، توفِيْر 700 ريال سعودي.

جرة محمولة

لابتوب الألعاب Asus Rog Zefros G14، بشاشة 14 بوصة، بسعر 5799 ريال بدلاً من 6599 ريال، مع توفِيْر 800 ريال وخصم 12٪.

آبل آيباد برو 12.9 2022 بشاشة مقاس 12.9 إنش، كَمْبيوتر لوحي من الجيل الخامس، بسعر 9899 ريالاً سعودياً بدلاً من 10999 ريالاً سعودياً، مما يوفر 1100 ريال سعودي وخصم 10٪.

جرير محمول

Apple iPad iMac All-in-One MacBook PC، بما فِيْ ذلك Intel Core، مع شاشة مقاس 27 بوصة، بسعر 8،199 ريال سعودي بدلاً من 9،439 ريالًا سعوديًا، لتوفِيْر 1،240 ريالًا سعوديًا وخصمًا بنسبة 13٪.

Apple MacBook Pro 13 Retina Plus Touch Bar macbook كَمْبيوتر محمول بشاشة مقاس 13.3 بوصة بسعر 7،299 ريال سعودي بدلاً من 8،549 ريال سعودي مع خصم 15٪ لتوفِيْر 1،250 ريال سعودي.

مكتبة جرير

Apple MacBook Pro 13 Retina Plus zoy7 كَمْبيوتر محمول macbook touch bar، كَمْبيوتر محمول مقاس 13.3 بوصة، بسعر 8،999 ريال سعودي بدلاً من 10،399 ريال سعودي، مع خصم 13٪، وتوفِيْر 1،400 ريال سعودي.

Apple MacBook Pro 13 Retina Plus Touch Bar macbook كَمْبيوتر محمول بشاشة مقاس 13.3 بوصة بسعر 7،999 ريال سعودي بدلاً من 9،399 ريال سعودي، مع خصم 15٪ لتوفِيْر 1،400 ريال سعودي.

جرة محمولة

خصم حصري من مكتبة جرير على سعر لاب توب مايكروسوفت سيرفس 3، لابتوب مقاس 15 بوصة، والذي يأتي بمعالج Ryzen 5 DMA قوي، والجهاز متوفر بسعر 5،999 ريال سعودي لفترة محدودة. شامل ضريبة القيمة المضافة بدلا من 7499 ريال سعودي بخصم 15٪ وتوفِيْر 1400 ريال سعودي.

كَمْبيوتر محمول Apple MacBook Pro Retina +، منتج مجدد من الدرجة B، جهاز كَمْبيوتر محمول يتضمن Touch Bar والجهاز متوفر بسعر مخفض لفترة محدودة تبلغ 6،959 ريال سعودي لفترة محدودة، بما فِيْ ذلك مبلغ ضريبة القيمة المضافة، وهذا هُو بدلاً من مبلغ 8،699 ريال سعودي بخصم 20٪ وتوفِيْر 1،740 ريال سعودي.

جرير

مع جرير اون لاين نجد العديد من أنواع الشاشات بأحجام مختلفة وقد وصلت الخصومات شاشات جرير خصم يصل إلى 61٪ على شاشات LG، مع خصم 36٪ على شاشات Skyworth ذات المواصفات المذهلة، بالإضافة إلى شاشات Sony و Samsung و Haier.

شركة جرير للتسويق

شاشات سامسونج 60 بوصة بجودة 4K Ultra HD LED، بسعر 3899 ريال بدلاً من 5،999 ريال، بخصم 35٪، وتوفِيْر 2،100 ريال.

شاشات هاير مقاس 55 بوصة، بجودة 4K Ultra HD، DLED، بسعر 2099 ريالًا سعوديًا بدلاً من 3699 ريالًا سعوديًا، بخصم 43٪، وتوفِيْر 1600 ريال سعودي.

جرير اون لاين

شاشات سوني مقاس 55 بوصة بجودة 4K Ultra HD، DLED، بسعر 3049 ريال سعودي بدلاً من 5999 ريال سعودي، بخصم 49٪، وتوفِيْر 2950 ريال سعودي.

شاشات ال جي مقاس 48 بوصة، تلفزيون ذكي بجودة 4K، بسعر 4،499 ريال سعودي بدلاً من 11،499 ريال سعودي، بخصم 61٪، بتوفِيْر 7000 ريال سعودي.

شاشات جرير

شاشات Skyworth 55 بوصة، بجودة 4K Ultra HD، بسعر 1899 ريال سعودي بدلاً من 2499 ريال سعودي، بخصم 24٪، بتوفِيْر 600 ريال سعودي.

شاشات سكاي وورث مقاس 58 بوصة بجودة 4K Ultra HD بسعر 2099 ريال سعودي بدلاً من 2699 ريال سعودي بخصم 22٪ لتوفِيْر 600 ريال سعودي.

شاشات جرير

شاشات Skyworth مقاس 65 بوصة، بجودة 4K Ultra HD، بسعر 2799 ريالًا بدلاً من 3599 ريالًا، بخصم 22٪، وتوفِيْر 800 ريال.

تلفزيونات سكاي وورث مقاس 65 بوصة بجودة 4K Ultra HD بسعر 2599 ريال سعودي بدلاً من 3499 ريال سعودي بخصم 26٪ وتوفِيْر 900 ريال سعودي.

مكتبة جرير

خصم كبير على سعر أجهزة تلفزيون سكاي وورث مقاس 58 بوصة، تلفزيون ذكي حديث بجودة 4K Ultra HD، متوفر لفترة محدودة وبسعر مخفض فِيْ مكتبات جرير فقط 2099 ريالًا سعوديًا شاملاً ضريبة القيمة المضافة بدلاً من 2699 ريالًا سعوديًا، بخصم 22٪ ريال سعودي، توفِيْر 600 ريال سعودي.

خصومات على أسعار تلفزيونات سكاي وورث 55 بوصة، تلفزيون ذكي عالي الدقة 4K فائق الدقة، متاح من مكتبة جرير لفترة محدودة بسعر حصري فقط 1899 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة بدلاً من 2499 ريال سعودي، بخصم بنسبة 24٪، مع توفِيْر 600 ريال سعودي.

لقد قمنا بتزويدك بالأجهزة جرير موبايل بأسعار منخفضة للغاية، مع خصومات لأجهزة اللابتوب والأيباد، بالإضافة إلى أسعار الشاشات الذكية التي أظهرناها لكَمْ بخصم يصل إلى 61٪، ولا تنسوا متابعتنا لمعرفة المزيد من أسعار البضائع فِيْ السَعُودِيْة شبه الجزيرة العربية.

يقدم لك موقعنا كل يوم خصومات جديدة ومختلفة متوفرة فِيْ جميع المتاجر فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، والتي دائمًا ما تكون متنوعة. كَمْا يقدم لك الموقع أخبار اقتصادية ورياضية جديدة من جميع أنحاء العالم، مع أسعار العملات من جميع الدول والمعادن الثمينة، بالإضافة إلى الأخبار من جميع أنحاء العالم العربي، ويمكنك متابعتنا بالضغط على زر متابعة الذي يظهر أمامك.