عروض خليجية تهدد استمرار نجم الزمالك في الموسم المقبل

تلقى الظهير الأيسر الدولي أحمد فتوح من فريق نادي الزمالك الأول لكرة القدم، خلال الساعات الماضية، عروضا احترافية خارجية من إحدى الدوريات الخليجية لتولي خدماته خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأمل فتوح في الفترة المقبلة أن يدخل التجربة الاحترافية بعد آخر جلسة له مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق كرة القدم بالقلعة البيضاء، حيث طلب منه السماج المغادرة في ميركاتو الصيف المقبل.

إدارة الزمالك لا تطمح للاستغناء عن خدمات أحمد فتوح نهاية الموسم الحالي لضرورة جهوده الفنية في ظل رغبة إدارة الفارس الأبيض برئاسة المستشار مرتضى منصور في إبرام العديد من الاتفاقيات لتعزيزها. في الرتب وتعويض إخفاقات الموسم الحالي بعد حظره من التضييق.

وفي سياق متصل، دخل البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، مدرب الزمالك، في أزمة كبيرة مع إدارة القلعة البيضاء بسبب الاتفاقات الجديدة.

وقال الصحفي محمد شبانة، في تصريحات متلفزة على برنامجه “Box to Boo Kiss” الذي تبثه قناة ETC الفضائية، إن إدارة الزمالك ترفض تسليم الأمر برمته للمدرب البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، وتتنقل حاليا. إلى الأمام. للتمييز بين بعض اللاعبين والحصول على توقيعهم.

وأضاف شبانة أن الثنائي طليعة مرمى الجيش محمد بسام ولاعب غزل المحلة عبده يحيى لم يتم اختيارهما من قبل فيريرا في المقام الأول، مشيرا إلى أن فيريرا في الوقت نفسه طلب أن تكون الصفقات الجديدة بموافقتك الشخصية والمباشرة. وعدم السماح بإحضار أي لاعب دون اختيارك.