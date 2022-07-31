عروض ساكو اليوم على الأثاث بأقوى تخفِيْضات ساكو السَعُودِيْة saco

أسعار الأثاث فِيْ عروض SACK فِيْ الفترة الحالية الأمر أكثر من رائع، لذلك تجد خيارات متنوعة تجمع بين الأثاث الفاخر والحَلْول العملية، حيث أن الأثاث من القطع الأساسية فِيْ الغرف، والتي تشكل الجزء الأكبر من ديكور المنزل، وهل من الرائع اختيار الأثاث بالالوان والاشكال المناسبة وهذا ما نقدمه لكَمْ فِيْ النشرة الاخبارية العروض كيس المملكة العربية السَعُودِيْةيتضمن افضل تصميمات الاثاث بسعر خاص.

تقدم ساكو اليوم فِيْ الأثاث

هنا لديك أفضل عروض ساكو فِيْ الأثاث الداخلي، بما فِيْ ذلك أريكة سرير، وتتكون الأريكة من ثلاثة مقاعد مصممة بمواد مريحة تضمن الاسترخاء التام، وعند تحويلها إلى سرير، تصبح ضعف حجم الأريكة لتكون سرير خيار رائع لوضعه فِيْ غرفة المعيشة أو غرف النوم، وهُو متوفر بألوان تتناسب مع جميع الديكورات مثل الرمادي، الأسود، البيج.

كنبة سرير 182 × 86 × 82 سم بسعر 999 ريال بدلاً من 1199 ريال.

الاسترخاء كرسي SACO

نقدم لك أفضل الأثاث لمن يبحث عن الراحة والاسترخاء فِيْ المقام الأول وهُو كرسي الاسترخاء Saco. حيث أنه قطعة عملية، نجد مجموعة استرخاء كاملة تتكون من كنبة ومقعدين.

كرسي استرخاء بسعر 1099 ريال بدلا من 1399 ريال.

كرسي ساكو الهزاز للاسترخاء الدوار بسعر 1399 ريال بدلاً من 1599 ريال.

طقم استرخاء 6 مقاعد بسعر 4999 ريال بدلاً من 5799 ريال.

يقدم كيس اليوم للحدائق

ضمن عرض الأثاث الداخلي نجد أيضًا أثاث الحدائق، وتحتاج الحديقة إلى معدات لضمان قضاء أمتع اللحظات فِيْ الهُواء الطلق، وبناءً على ذلك، هناك مجموعة من المقاعد تكفِيْ للعائلة، وتشمل جميع أثاث الجلسات المختلفة بين الكنب والكراسي وكذلك منضدة ملحقة بالجلسة الخارجية لجميع الأغراض.سواء كان لوضع المشروبات أو الديكور، يوجد أيضًا صندوق لتخزين العناصر المختلفة، وكل ذلك وعروض أقوى ستجدها فِيْ ساكو وقت محدود.

طقم جلوس 4 قطع مع طاولة وصندوق تخزين بسعر 1749 ريال بدلاً من 2048.75 ريال.

كيس المملكة العربية السَعُودِيْة

شواية فحم مع أرفف خشبية جانبية مع عجلات، فحم ياتي بوزن 3.6 كيلو جرام، كلها بسعر 349.75 ريال 429.50 ريال.

شواية فحم قابلة للطي من ساكو بالفحم الحيوي بسعر 299.75 ريال بدلاً من 359.25 ريال.

شواية فحم دائرية بالفحم المجاني بسعر 249.75 ريال سعودي بدلاً من 309.25 ريال سعودي.

الخصومات سارية فِيْ جميع فروع ساكو بالمملكة العربية السَعُودِيْة حتى 6 أغسطس 2022 بأسعار مغرية على الأثاث.