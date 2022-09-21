عروض شاشات اليوم الوطني السعودي 92،مع قرب الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني السعودي يتم تقديم افضل العروض والتخفيضات في المحلات والمتاجر والمطاعم وغيرها بالمملكة العربية السعودية وايضا الكثير من المحلات التجاريو السعودية تقدم خصومات قوية على شاشات التليفزيون للاحتفال بالعيد الوطني92 وهذا العيد من الاعياد المهمة والمناسبات المقدسة للمواطنين بالسعودية وهو ذكرى توحيد السعودية وتأسيسها على يد عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

خصومات الشاشات باليوم الوطني

تقدم العديد من المحلات والمعارض والمولات عروض وخصومات بمناسبة العيد الوطني في جميع مدن المملكة العربية السعودية الذي يصادف يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 م، ومن أبرز هذه العروض على شاشات التليفزيون و عروض على الأجهزة الكهربائية والمنزلية والعديد من العروض والتخفيضات على المنتجات الغذائية، من خلال استخدام الكوبونات وأكواد الخصم لكل معرض داخل المملكة العربية السعودية، وفي كل عام وتحديداً في هذا اليوم، اليوم الوطني السعودي، العروض والتخفيضات تصنع في العديد من المحلات للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.

عرض شاشات جرير اليوم الوطني 92

سيتمكن جميع المواطنين والعملاء في المملكة العربية السعودية من الاستفادة من عروض تلفزيون اليوم الوطني السعودي لهذا العام 2022 م، وإليكم أفضل العروض التلفزيونية

يقدم اليوم الوطني 92 تلفزيونًا إضافيًا. اليوم الوطني يقدم 92 جهاز تلفزيون إكسايت. اليوم الوطني تقدم 92 تلفزيون جرير. يقدم اليوم الوطني 92 تلفزيونًا من Manea.

عروض العيد الوطني 92

يمكن لجميع المواطنين التعرف على أسعار العروض الخاصة والخصومات التي تقدمها اكسترا للتسوق عبر الإنترنت على شاشات التلفزيون مباشرة من خلال الموقع الرسمي “”. فيما يلي أهم أحداث اليوم الوطني الـ 92

الشاشة سعر العرض شاشة ال جي 65 بوصة، دقة HD 60 هرتز بـ 3299 ريال بدلاً من 6499 ريال شاشة Class Pro 42 inch Full HD 60Hz بسعر 799 ريال سعودي بدلاً من 1399 ريال سعودي شاشة ال جي 70 بوصة بجودة صورة عالية الوضوح بـ 4179 ريال بدلاً من 7499 ريال شاشة ال جي 75 بوصة بسعر 3299 ريال بدلاً من 6499 ريال بسعر 4839 ريال سعودي بدلاً من 9999 ريال سعودي شاشة كلاس برو 42 بوصة بسعر 999 ريال بدلاً من 1999 ريال شاشة سامسونج 65 بوصة بـ 3199 ريال بدلاً من 4799 ريال 55. شاشة TLC بـ 1899 ريال بدلاً من 2759 ريال

تخفيضات المنيع للشاشات باليوم الوطني

يمكن لجميع المواطنين التعرف على أسعار العروض الخاصة والتخفيضات التي تقدمها شركة التسوق Xcite عبر الإنترنت على شاشات التلفزيون مباشرة من خلال الموقع الرسمي “”. فيما يلي أهم أحداث اليوم الوطني الـ 92

الشاشة سعر العرض تلفزيون سكاي وورث بنظام اندرويد 4K ال اي دي 65 بوصة بسعر 2499 ريال سعودي بدلاً من 3499 ريال سعودي تلفزيون سوني 55 بوصة بنظام اندرويد 10 بسعر 3599 ريال سعودي بدلاً من 4199 ريال سعودي تلفزيون ونسا 75 بوصة الذكي يدعم الاتصال بالإنترنت بسعر 3099 ريال سعودي بدلاً من 5999 ريال سعودي تلفزيون ال جي 75 بوصة بسعر 9499 ريال سعودي تلفزيون ذكي 55 بوصة من سامسونج مع اتصال بالإنترنت بـ 3499 ريال بدلاً من 5499 ريال سوني TV X85J Series 85 بوصه بسعر 8999 ريال سعودي تلفزيون 50 بوصة من نيسا، يدعم الاتصال بالإنترنت بسعر 1899 ريال سعودي

رابط عروض شاشات اليوم الوطني السعودي

يمكن لجميع المواطنين التعرف على أسعار العروض الخاصة والتخفيضات التي تقدمها شركة جرير للتسويق الإلكتروني على شاشات التلفزيون مباشرة من خلال الموقع الرسمي “”، وفيما يلي أبرز عروض اليوم الوطني الـ 92

الشاشة سعر العرض تلفزيون ال جي QNED80 4 جي الترا اتش دي 75 بوصة بـ 8799 ريال بدلاً من 21،999 ريال شاشة ال جي UQ9000 4 جي الترا اتش دي 86 بوصة بـ 10.499 ريال بدلاً من 19.999 ريال شاشة تي سي ال 98 بوصة 4 كيه الترا اتش دي بسعر 21.999 ريال سعودي بدلاً من 29.999 ريال سعودي شاشة من هاير H65S9UG مقاس 65 بوصة بسعر 5999 ريال سعودي بدلا من 12.299 ريال سعودي سكاى ورث تليفزيون 86 بوصه بسعر 6999 ريال سعودي بدلاً من 11999 ريال سعودي سوني KD55 X80JS شاشة اندرويد 55 بوصة بسعر 2099 ريال سعودي بدلا من 5999 ريال سعودي شاشة سامسونج Q60AB بسعر 6599 ريال سعودي بدلا من 9999 ريال سعودي شاشة Xiaomi Mi TV P1E 65 بوصة بسعر 1999 ريال سعودي بدلاً من 4599 ريال سعودي تلفزيون تي سي ال C735 65 بوصة بسعر 3499 ريال بدلاً من 4999 ريال

عروض شاشة اكسايت في اليوم الوطني

يمكن لجميع المواطنين التعرف على أسعار العروض الخاصة والتخفيضات التي تقدمها شركة المانع للتسوق عبر الإنترنت على شاشات التلفزيون مباشرة من خلال الموقع الرسمي “”، وفيما يلي أبرز عروض اليوم الوطني الـ 92

الشاشة سعر العرض يدعم تلفزيون سامسونج الذكي 55 بوصة الاتصال بالإنترنت بـ 3499 ريال بدلاً من 5499 ريال تلفزيون تي سي ال 75 بوصة سمارت ال اي دي بـ 3399 ريال بدلاً من 5749 ريال 55 بوصة شاشة هام بسعر 1649 ريال سعودي بدلا من 3400 ريال سعودي شاشة هام سمارت 85 بوصة بسعر 6399 ريال سعودي بدلاً من 11000 ريال سعودي 32MTC بوصة وشاشة LED بسعر 370 ريال سعودي بدلاً من 780 ريال سعودي 55MTC شاشة ذكية بسعر 1449 ريال سعودي بدلاً من 2550 ريال سعودي 40MTC بوصة شاشة LED بسعر 599 ريال سعودي بدلاً من 1180 ريال سعودي تلفزيون ال جي 65 بوصة الذكي بسعر 6399 ريال بدلاً من 23.999 ريال تلفزيون سامسونج 32 بوصة الذكي بـ 1099 ريال بدلاً من 1999 ريال

عروض شاشات اليوم الوطني 92 للعام 1444

أفضل عروض وخصومات العيد الوطني في المملكة العربية السعودية تجدها على شاشات التليفزيون أو الأجهزة الكهربائية والمنزلية، بالإضافة إلى العديد من العروض الخاصة على المنتجات الغذائية في العديد من المحلات والمولات. يمكن الوصول إلى عروض اليوم الوطني السعودي الـ 92 للتعرف على العديد من العروض والخصومات. الدخول المباشر إلى الموقع الرسمي على الإنترنت.

في اليوم الطوني بالمملكة العربية السعودية يتم عرض الكثير من المولات والمعارض السعودية عروض وخصومات جبارة وقوية احتفالاً بالعيد الوطني السعودي والتي يصادف الجمعة المقبلة بتاريخ 23 سبتمبر لعام 2022م والتي يعابر عطلة رسمية لجميع المواطنين السعوديين للاحتفال باليوم العظيم لغز حب الوطن في نفوسهم.