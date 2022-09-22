عروض شاورمر اليوم الوطني السعودي 92 لعام 1444 – 2022، مع اقتراب الاحتفال باليوم الوطني السعودي والذي يصادف يوم غداً الجمعة بتاريخ 23 من شهر سبتمبر لعام 2022م يتم تقديم الكثير من العروض والخصومات المتنوعة بالمولات والمعرض والمحلات الاخرى المختلفة بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم العظيم كما يقدم مطعم شاورمر السعودي عروض قوية على المأكولات المتوفة لديه بهذا اليوم وهو ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية.

مطعم شاورمر اليوم الوطني 92 تويتر

تأسس مطعم شاورمر في المملكة العربية السعودية في نهاية القرن العشرين، وهو من أشهر المطاعم في المملكة ؛ حيث يقدم العديد من وجبات الشاورما الشهية ومنها شاورما الدجاج وشاورما اللحم، ويقع الفرع الرئيسي لمطعم شاورمر في شارع وادي النير بحي السليمانية داخل مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

عناوين مطعم شاورمر بالسعودية

قرر مطعم شاورمر المشاركة في أجواء الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 92، من خلال تقديم عروض خاصة تسعد الشعب السعودي. الفترة من 21 سبتمبر إلى 24 سبتمبر 2022 م / 1444 هـ سواء تم تقديم الطلب من خلال التطبيق أو من أحد الفروع.

مطعم شاورمر ويكيبيديا

يمكن تنزيل قائمة مطعم شاورمر لعام 1444 هـ الموافق 2022 م على النحو التالي

اذهب إلى موقع شاورمر مباشرة. انتقل إلى علامة التبويب “الوجبات” من الواجهة. انقر فوق زر التنزيل بصيغة PDF. انتظر حتى ينتهي المتصفح من تحميل القائمة.

عروض شاورمر اليوم الوطني 92

يمكننا إيجاد فروع شاورمر في المملكة العربية السعودية باتباع الخطوات التالية

اذهب إلى موقع شاورمر. انقر فوق فروعنا من الأعلى. انقر فوق المنطقة المناسبة. اضغط على الفرع من الخريطة. عرض تفاصيل الفرع.

أرقام تواصل مطعم شاورمر

يقدم مطعم Shawarmer الكثير من العروض من خلال التطبيق الرسمي المتوافق مع نظامي IOS و Android، ويمكن لمالكي هواتف iPhone و iPad تنزيل هذا التطبيق “أثناء تنزيله” لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android، ونحن يمكن أيضًا استخدام تطبيق Shawarmer لتقديم الطلبات واستلامها أيضًا.

تنزيل قائمة مطعم شاورمر 2022

يمكننا الذهاب إلى الحساب الرسمي لمطعم شاورمر على شبكة التواصل الاجتماعي Twitter “” مباشرة لمعرفة تفاصيل جميع العروض عند الإعلان عنها ؛ أطلق المطعم هذا الحساب في عام 2011 لإعلام العملاء بجميع الأحداث والعروض، وقد وصل عدد متابعي حساب شاورمر إلى أكثر من 281.400 متابع في الوقت الحالي.

تطبيق مطعم شاورمر لأجهزة Android و iPhone

يمكننا التحدث إلى فريق خدمة عملاء شاورمر بالاتصال على 920008080 أو من خلال الطرق التالية

تويتر الانتقال إلى حساب خدمة شاورمر على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر “” مباشرة للتواصل مع مطعم شاورمر من خلال الردود على التغريدات أو من خلال خدمة الرسائل. تطبيق WhatsApp يمكننا إرسال رسائل إلى مطعم Shawarmer Restaurant عبر الرقم 920008080 لتقديم الشكاوى أو طرح الأسئلة والاستفسارات المختلفة حول خدمات المطعم ووجباته.

في العيد الوطني السعودي يقام الكثير من الاحتفالات والعروض القوية للاحتفال بهذه الذكرى العظيمة كما ويقدم الكثير من المحلات التجارية والمطتعم والمولات عروض وتخفيضات بهذا اليوم للاحتفال به ومن بينهم مطعم شاورمر والذي يقدم الكثير من العروض على الوجبات الشهية لديه وهو من افضل واشهر المطاعم بالسعودية والتي انشئ بأواخر العشرينات.