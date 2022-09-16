عروض صب واي اليوم الوطني 92 لعام 1444 ، يقوم الكثير من المواطينين من الشعب السعودي بالمشاركة بالمهرجانات والاحتفالات الخاصة باليوم الوطني السعودي 92 والذي جاء موحداً للبلاد داخل المملكة ، مما يدفع العديد من المؤسسات التجارية والشركات الى تقديم عروض وخصومات على مختلف الأصناف التي والتي أبرزها سلسلة مطاعم صب واي الشهيرة بإمكانيات جميع فئات الناس، تابعوا معنا .

اليوم الوطني السعودي

شهدت المملكة العربية السعودية العديد من المراحل الصعبة حتى تمكنت من الوصول إلى القمة اليوم. نجح الملك عبد العزيز آل سعود في إنشاء المملكة العربية السعودية الحديثة لما له من طموحات كبيرة وخطط عسكرية متقنة. في عام 1932 م، في 23 سبتمبر، تم الإعلان عنه بموجب مرسوم ملكي بشأن توحيد المنطقة وإقامة الدولة السعودية الحديثة، ومنذ ذلك الوقت أصبح هذا التاريخ ذكرى خالدة، وحدثًا يستحق الاحتفال كل عام. وعليه فإن كل عام ميلادي جديد ينظم العديد من الفعاليات في 23 سبتمبر للاحتفال باليوم الوطني السعودي، وهذا العام 2022 م الموافق 1444 هـ، الدورة الثانية والتسعون تحت شعار “عندنا بيت”.

عروض العيد الوطني لمترو الأنفاق 92

يحتفل مطعم صب واي مع الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، من خلال تقديم عروض خاصة على الأصناف المفضلة لدى العملاء، ليوفر لهم أجواء احتفالية ممتعة بنكهتهم المفضلة، فلا يوجد احتفال بدون أشهى المأكولات والمشروبات.، هذا جزء أساسي من أي حدث، والعروض يتم الإعلان عنها وتحديثها باستمرار عبر الحساب الرسمي للمطعم على منصة Twitter “الذي يتم الوصول إليه”.

طرق الاتصال بمترو الأنفاق السعودي

توفر سلسلة مطاعم صب واي السعودية العديد من وسائل الاتصال، وذلك لحرصها الدائم على التواصل مع العملاء والاستماع إلى آرائهم والرد على جميع الاستفسارات والشكاوى. فيما يلي يوضح لك قنوات الاتصال

رقم الهاتف (+966 9200 12782).

تابع الحساب الرسمي على موقع Instagram.

تابع الصفحة الرسمية على موقع التدوين المصغر Twitter “”.

يمكن الوصول إلى الموقع الرسمي لمطاعم صب واي السعودية ““.

فروع صب واي السعودية

تقدم مطاعم صب واي السعودية إمكانية العثور بدقة على أقرب فرع من خلال خدمة خرائط جوجل من خلال موقعها الرسمي، ويمكن الوصول إلى صفحة أقرب فرع مباشرة “”.

عروض صب واي اليوم الوطني 92 لعام 1444 ، تعد سلسلة المطاعم المشهورة صب واي من المطاعم التي تميزت بالمذاق الرائع للوجبات التي تقدمها للعملاء من المواطنين ، وتعتبر من المطاعم التي تسلقت القمة مقالانة بغيرها من المطاعم الاخرى داخل المملكة .