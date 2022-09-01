عروض لولو السَعُودِيْة بخصم 40٪ حتى بداية سبتمبر الموافق الثاني من صفر ضمن عروض الصيف، قدمت شركة لولو في السعودية العديد من العروض والخصومات العالية، وخاصة على السلع الغذائية، حيث طالت نسبة الخصومات أكثر من 40%، وذلك بمناسبة الإنتهاء من شهر أغسطس وستسمر العروض حتى حتى بداية سبتمبر الموافق الثاني من صفر، والجدير بالذكر بان الكثير من السلع والمنتجات من الألبان والخبز.….

تقدم لولو السَعُودِيْة منتجات متنوعة

نقدم لكَمْ التخفِيْضات اليوم 27 أغسطس بينما تستمر الإمدادات على عدة منتجات غذائية منها خصم خاص على سعر قشطة Nadac الطازجة بالإضافة إلى عروض اللولو على أسعار جبنة نادك فِيْتا بسعر نادك كريم للطبخ والطبخ، وخصم آخر على سعر الحَلْيب الطازج مع شوكولاتة نادك، وخصومات أخرى على حَلْيب نادك طويل الأجل، وزيت الزيتون البكر العضوي، وخصومات أخرى على جبنة ناداك.

عروض حصرية متنوعة داخل فروع لولو السَعُودِيْة

يوجد تخفِيْضات أخرى فِيْ فروع اللولو بالمملكة العربية السَعُودِيْة على أسعار بوقلز ستاك كورن، وخصم آخر على سعر بوقلز بارتي مكس، بالإضافة إلى عروضهم على أسعار كوكيز الشوفان والشوكولاتة والعسل من نفس المميز. العلامة التجارية، وخصم آخر منهم على سعر Nature Valley Break Biscuits، وتنزيل آخر منهم على سعر Nature Valley Cereal Bar، عرض آخر على Nature Valley Granola Brits، عرض آخر على حزم Betty Crocker Milk Pancakes، عرض آخر على Betty Crocker Chocolate Chip Mixes، صفقة أخرى على كعكات العائلة فِيْ Betty Crocker، تنزيل خصومات أخرى على شوكولاتة Betty Crocker المذابة، خصومات على أسعار أكبر على رقائق شوكولاتة Betty Crocker، خليط كعكة Betty Crocker والمزيد.

عروض اللولو لهذا الأسبوع بجميع الفروع

خصومات وخصومات حصرية نقدمها لكَمْ اليوم فِيْ جميع فروعنا منها خصم خاص على سعر زيت الزيتون البكر الممتاز من تريفا، خصم اخر على سعر الذرة الذهبية من قودي، خصم اخر على سعر شرائح فطر قودي وخصومات أخرى على أسعار مايونيز قودي الطبيعي.

تنزيلات أخرى لولو ماركت فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

بالإضافة إلى العروض المذكورة أعلاه، تقدم متاجر لولو فِيْ السَعُودِيْة عروض خاصة على أسعار قودي تتبيلة السلطة، وخصم آخر على سعر قودي صوص، وقودي ورق العنب، ولديهم أيضًا خصومات أخرى على أسعار زبدة الفول السوداني من نفس العلامة التجارية الخاصة، وخصم على سعر تونة تينديرينا.

عروض لولو السَعُودِيْة

فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، هناك أيضًا خصومات حصرية على أسعار مايونيز هاينز العادي ومايونيز سلطة هاينز، ولديهم أيضًا خصومات أخرى على أسعار زيت جوز الهند البكر العضوي من هنا، وخصومات أخرى على أسعار الذرة الكاملة من هنا. تونة خفِيْفة من ماس.

عروض خاصة لفترة محدودة من لولو السَعُودِيْة

كَمْا يوجد العديد من الخصومات الحصرية على جميع أنواع الشوكولاتة المحَلْية والمستوردة عالية الجودة فِيْ أسواق هايبر ماركت مملكة اللولو بالمملكة، منها خصومات على أسعار شوكولاتة هِيْرشي وشوكولاتة كيسيز بالحَلْيب، بالإضافة إلى خصومات أخرى على أسعار فاكهة سن توب. عصائر وعصائر فواكه بدون سكر. .

بيع اليوم 1 سبتمبر فِيْ جميع فروع العلامة التجارية

كَمْا توجد خصومات خاصة فِيْ فروع اللولو على أسعار جميع أنواع الآيس كريم عالية الجودة، بما فِيْ ذلك خصم خاص على سعر آيس كريم إيجو متعدد النكهات، وخصم آخر فِيْ الفروع على سعر لتر كامل من آيس كريم إيجو، وخصم آخر على سعر الآيس كريم متعدد النكهات الخاص بلندن ديري.

يعد معرض لولو السَعُودِيْة من أكبر المعارض والذي يقدم العديد من المنتجات والسلع الغذائية، كما ويقدم الكثير من العروض على الكثير من المنتجات، وفي الآون الأخيرة قام بتنزيل عروض لولو السَعُودِيْة بخصم 40٪ حتى بداية سبتمبر على الكثير من السلع.