أحدث وأقوى عروض لولو هايبر التوفِيْر على مختلف الأجهزة بخصومات جبارة لا تفوتها LULU، يعد معرض لولو هايبر من أكبر المعارض في الخليج العربي، حيث يقدم العديد من العروض الضخمة والجبارة على مختلف الأجهزة الكهربائية وباسعار منافسة للأسواق المحلية، كما وقام الفترة الأخيرة بتنزيل العديد من العروض لشهر أغسطس والتي تتميز بأسعارها المناسبة وجودتها العالية .

أفضل عروض لولو هايبر ماركت للتوفِيْر على الهُواتف الذكية بخصومات لا تصدق

Vivo Y33S عبارة عن شبكة 4G، مع شاشة بحجم 6.58 بوصة. يعمل الجهاز أيضًا بنظام Android 11، 8 + 4 ميجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي بينما 128 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي. بالإضافة إلى ثلاث كاميرات خلفِيْة بدقة 2 + 2 + 50 ميجابكسل، والأمامية بدقة 16 ميجابكسل. فقط 949 ريال سعودي.

احصل على خصم 250 ريال على جوال OPPO A74 من الجيل الخامس، مع شبكة 5G ونظام تشغيل Android 11. بالإضافة إلى أنه مزود بشاشة مقاس 6.5 بوصة وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل وأربع كاميرات بدقة تبلغ 2 + 2 + 8 +، وفِيْ الخلف 48 ميجابكسل. بينما تبلغ ذاكرة الوصول العشوائي 6 جيجا بايت والذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت. بـ 1049 ريال بدلاً من 1299 ريال.

خصومات لا تصدق من لولو هايبر ماركت على الملحقات

خصم 40 ريالاً على سوار ذكي من 6 ألوان مختلفة ماركة هُواوي بسعر 189 ريال بدلاً من 229 ريال.

يوفر LULU Hyper توفِيْرًا وطاقة على الأجهزة

خصم 90 ريال على موقد كهربائي دبل ماركة Icon بسعر 239 ريال بدلاً من 329 ريال.

وفر 130 ريالا على قلاية صحية تعمل بدون زيت، بسعة 3.5 لتر، بسعر 169 ريالا بدلا من 299 ريالا.

اشتري ثلاجة باناسونيك، ثلاجة ببابين متجاورين، بسعة 510 لتر، بسعر 3999 ريال بدلاً من 5299 ريال.

احصل على خصم بأكثر من نصف سعر غسالة إل جي 21/12 كيلو ونشافة التحميل الأمامي بسعر 8،999 ريال بدلاً من 19699 ريال ووفّر 10،700 ريال.

أعلن معرض لولو هايبر عن عروض ضخمة جدا كسحت الأسواق المحلية، على مختلف الأجهزة بخصومات جبارة تصل الى 50 %، في كافة فروعه، وتعد هذه الخصومات لشهر أغسطس فقط، والجدير بالذكر بأن معرض لولو هايبر من أكبر المعارض التسويقية في الخليج العربي.