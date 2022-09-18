عروض لولو هايبر السعودية لشهر سبتمبر، يعد متر لولو هايبر أحدى أبرز المتاجر في السعودية، والتي تقدم الكثير من المنتجات والسلع الغذائية ذات الجودة العالية حيث يقدم لولو هايبر العديد من العروض المنافسة على الكثير من الأصناف وفي الفترة الأخيرة نشر معرض لولو هايبر عروض لولو هايبر السعودية لشهر سبتمبر وذلك مع اقتراب اليوم الوطني السعودي، مما اهتم الكثير بالتعرف على أقوى عروض لولو هايبر لشهر سبتمبر.

عروض لولو هايبر لشهر سبتمبر

تقدم لولو مجلة تتضمن عبوات بطاطس سوبر وحرص السوق على تقديم رقائق الألمنيوم نظرا لارتفاع الطلب عليها لما لها من استخدامات عديدة فِيْ المطبخ. عروض المنظفات فِيْ منظف الغسيل برسيل ومناشف ماكس ريل، بالإضافة إلى كلينكس وأسلاك غسيل الأطباق، خصم خاص على لوشن فِيْم، بالإضافة إلى عرض العطور الخاص فِيْ هُوغو بوس، وهُو عرض خاص للرجال والنساء، جيس، عطر Endevo للرجال مع عطر مميز للغاية، عطر باكو رابان للنساء، عطر لاكوست دي نوير للرجال.

خصومات لولو هايبر السعودية

عرض فواكه لولو ماركت بطيخ سعودي درجة أولى سعر الكيلو 1.50 ريال سعودي قبل الخصم والآن 95 ريال للكيلو.

دجاج كامل النضج مجمد وزن 600 × 10 سعره 133 ريال قبل الخصم والآن بسعر خاص 104.95 ريال.

زيت دوار الشمس بدرجة نقاء عالية يزن 1500 لتر بسعر 23.95 ريال قبل الخصم والآن 14.95 ريال العرض لمدة 4 أيام فقط.

ارز تاج محَلْ ابيض بسمتي وزن 10 كيلو حبة بسعر 89.95 ريال سعودي قبل الخصم وبعد الخصم 67.95 ريال سعودي.

عرض المنظفات هايبر ماركت

مسحوق غسيل برسيل، وزن 5 كيلو جرام، بسعر 45.50 ريال قبل الخصم والآن بسعر 34.95 ريال.

مجموعة متنوعة من مساحيق الغسيل التي تنظف أصعب البقع على الملابس.الوان.تزن العبوة 3 كيلوجرام بسعر حصري 19.95 ريال بينما كان السعر قبل الخصم 32.95 ريال.

كريم منظف متعدد الأغراض يزيل أقوى الدهُون يعرض حبتين وزن 500 جرام السعر قبل الخصم 19.95 ريال والآن 12.95 ريال سعودي.

حفاضات بامبي ناعمة الملمس عالية الجودة تحمي بشرة الطفل بسعر 66.95 ريال قبل الخصم والآن بسعر 55.95 ريال.

مناديل كلينكس الاساسية للوجه الأقوى فِيْ الباب تحتوي على 130 حبة 8 + 2 بسعر 29.95 ريال قبل الخصم والآن 21.95 ريال.

النورس مناديل وجه مزدوجة ذات جودة عالية 160 قطعة 8 + 2 بسعر 24.95 ريال قبل الخصم والآن بسعر 21.95 ريال.

عروض لولو هايبر السعودية لشهر سبتمبر كانت على العديد من السلع الغذائية وتناولت الكثير من المنتجات والاجهزة الذكية، ومع اقتراب اليوم الوطني السعودي، تناولت خصومات تصل ال 50% على سلع ومنتجات هايبر ماركت.