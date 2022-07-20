عروض لولو هايبر ماركت الإلكترونية بأسعار مذهلة

عادت العروض الإلكترونية من لولو هايبر ماركت بتخفِيْضات رائعة. تبدأ الصفقات على مئات الأجهزة الإلكترونية بما فِيْ ذلك الهُواتف والأجهزة اللوحية والشاشات الذكية والأجهزة المنزلية وإكسسوارات الهُواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية من الأحد 17 يوليو وحتى السبت 23 يوليو. يعرض Hyper منتجات العديد من التجارية فِيْ مجال الإلكترونيات مثل Philips و Samsung و Icon و Motorola وغيرها الكثير.

عروض لولو هايبر ماركت

احصل على خصم 220 ريال سعودي عند طلب Lenovo K15 Plus 128GB Android 11 4GB RAM شاشة 6.5GB تحتوي على كاميرات خلفِيْة رباعية وكاميرا أمامية 16 ميجابكسل 4G مقابل 579 ريال ابتداءً من 799 ريال.

يتمتع هاتف Motorola Moto G31 بسعة 128 جيجا بايت 4G 128 جيجا بايت بكاميرا خلفِيْة ثلاثية وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل، احصل عليها بسعر 579 ريالًا بدلاً من 799 ريالًا وتوفر 220 ريالًا.

هاتف Nokia C21 Plus الجديد بسعة 64 جيجابايت فِيْ Lulu Hyper، احصل عليه مقابل 459 ريالًا فقط.

احصل على خصم 200 ريال عند شرائك هاتف Xiaomi 11T، 128 جيجا، 5G ب 1599 ريال بدلا من 1799 ريال.

هاتف Honor X9 بسعة 128 جيجا بايت 4G بسعر 1099 ريال.

احصل على هاتف Honor X8، بسعة 128 جيجا بايت، 4G، مع أندرويد 11، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت، وشاشة بحجم 6.7 بوصة، وكاميرا خلفِيْة رباعية، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل بسعر 899 ريالًا بدلاً من 949 ريالًا.

سوق اللولو

اشتري شواية ايكون الكهربائية بـ 79 ريال بدلاً من 109 ريال.

احصل على مقلاة آيكون 3.5 لتر بدون زيت بـ 169 ريال بدلاً من 299 ريال.

خلاط ايكون ميل 3 بولات بقوة 750 وات 239 ريال فقط بدلا من 259 ريال.

اشتري غسالة اوتوماتيك تحميل علوي ICON بسعة 9 كيلو جرام بسعر 1299 ريال بدلاً من 1599 ريال ووفر 300 ريال.

أحصل على مبرد وموزع مياه من ثلاجة أيكون مقابل 529 ريال بدلاً من 639 ريال ووفر 110 ريال.

هايبر لولو

ماكينة حَلْاقة ايكون الرجالية سعر الحبة 69 ريالا بدلا من 109 ريالا بخصم 40 ريالا.

حامل الهاتف الذكي مع مركز تركيب الأيقونة بـ 99 ريال بدلاً من 189 ريال.

باور بانك آيكون اللاسلكي بقدرة 5000 مللي أمبير فِيْ الساعة احصل عليه بـ 49 ريال بدلاً من 135 ريال.

عروض اللولو

من بين المنتجات المتوفرة فِيْ مجلة الصفقة الإلكترونية أيضًا منتجات Asus المعروضة بتخفِيْضات كبيرة، ومن بين السلع المعروضة