عروض لولو هايبر ماركت الطازجة

عروض لولو هايبر ماركت على المنتجات الطازجة، هِيْ عروض ترويجية تقدمها لولو هايبر لعملائها بشكل مستمر، حيث تكون مدة العرض يومين فقط، ويقدم لولو هايبر خصومات كبيرة على المنتجات الطازجة من الفواكه والخضروات واللحوم والأسماك والمأكولات البحرية أيضًا على 17 و 19 يوليو فقط أيام التسوق الطازجة، يمكنك شراء جميع احتياجاتك من المنتجات الطازجة فِيْ أي من فروع لولو ماركت المنتشرة فِيْ جميع أنحاء المملكة العربية السَعُودِيْة.

عروض لولو هايبر ماركت

أحصل على كيلو تفاح رويال جالا تشيلي مقابل 6.45 ريال للكيلو بدلاً من 9.95 ريال.

اشتر فراولة دريسكولز أمريكا / المكسيك، وزن العبوة 250 جرام، بسعر 13.75 ريال بدلاً من 23.75 ريال، ووفر 10 ريال.

برتقال أبو سرة الجنوب أفريقي سعر الكيلو 4.95 ريال بدلاً من 7.95 ريال.

مشمش سوري سعر العبوة 8.95 ريال بدلاً من 13.75 ريال.

أحصل على كيلو من العنب الأسود المصري مقابل 7.95 ريال بدلاً من 14.95 ريال.

باذنجان سعودي كبير، سعر الكيلو 3.95 ريال بدلاً من 6.95 ريال.

سعر حزمة شرائح الفطر العماني الأبيض 7.95 ريال بدلاً من 13.75 ريال.

اشتري علبة عيش الغراب العماني البني بسعر 7.95 ريال بدلاً من 13.75 ريال.

سوق اللولو

عرض من لولو ماركت مقابل كيلو جمبري مطبوخ مقابل 29.90 ريال بدلاً من 39.95 ريال.

جمبري مستزرع طازج 60/70 سعر الكيلو 26.90 ريال بدلاً من 32.95 ريال.

مقابل 21.90 ريال فقط بدل 29.95 ريال يمكنك توفِيْر 8.05 ريال وشراء كيلو باراموندي.

اصنع أشهى وصفات المأكولات البحرية مع الحبار الكامل. سعر الكيلو 24.90 ريال بدلاً من 29.95 ريال.

سمكة النبق الكبيرة سعر الكيلو 11.90 ريال بدلاً من 21.95 ريال.

هايبر لولو

اشتري كيلو لحم بقري روسي بـ 49.90 ريال بدلاً من 66.90 ريال ووفر 17 ريال.

حزمة أفخاذ دجاج كاملة اليوم وزن العبوة 900 جرام بسعر 18.90 ريال بدلاً من 20.5 ريال.