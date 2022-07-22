عروض لولو هايبر ماركت للالكترونيات بالسَعُودِيْة أوفر عروض 10 و20 و30 ريال

اكتشف عروض لولو هايبر ماركت للمنتجات الإلكترونية فِيْ السَعُودِيْة بأسعار خيالية لا تتجاوز 30 ريال حتى الثلاثاء القادم 26 يوليو 2022. يقدم لولو هايبر ماركت أقوى مشتريات 10 و 20 و 25 و 30 ريال فقط خلال موسم التخفِيْضات الصيفِيْة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة ؛ لذلك، يمكنك شراء مستلزماتك عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي لـ Lulu Hypermarket أو من خلال زيارة أحد الفروع، وتشمل الخصومات بعض المكونات الإلكترونية الأساسية، بما فِيْ ذلك ملحقات الهاتف المحمول وبنوك الطاقة، بالإضافة إلى بعض المكونات الصغيرة وسهلة النقل. الأجهزة ووحدات الإضاءة وكذلك الناموسيات وبعض أنواع البطاريات وغيرها، اكتشف معنا أحدث العروض وتفاصيلها أدناه.

يقدم لولو هايبر ماركت المنتجات الإلكترونية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

يعد التصوير الفوتوغرافِيْ وإنشاء محتوى مرئي من الصور ومقاطع الفِيْديو الصغيرة من بين أفضل المهارات فِيْ عصرنا. لذلك يقدم لولو هايبر ماركت مجموعة من أنواع حوامل الهُواتف الذكية، بالإضافة إلى وحدات الإضاءة لتقديم صور عالية الجودة وميكروفون بجودة ممتازة مخصص لتنقية الأصوات الثانوية، للحصول على جودة عالية مميزة لتسجيل الفِيْديو.

أرخص صفقات الإلكترونيات

حامل عالمي للهُواتف الذكية متنوع بسعر 15 ريال.

حامل موبايل مع اضاءة ليد بسعر 30 ريال.

خاتم يونيفرسال المضيء بسعر 25 ريال.

قاتل الناموس ايكون قابل للشحن بسعر 30 ريال.

ميزان عالمي بسعر 20 ريال.

مكبر صوت يونيفرسال بسعر 20 ريال.

سماعات يونيفرسال بسعر 20 ريال.

مكبر صوت يونيفرسال بسعر 20 ريال.

سماعات عالمية من نوع سي بسعر 10 ريال.

لولو ماركت السَعُودِيْة

تعد كبلات USB من أفضل القطع متعددة الأغراض، مما يسهل نقل البيانات والمعلومات، وتشغيل أكثر من جهاز فِيْ نفس الوقت، بالإضافة إلى بنوك الطاقة التي تعمل بمثابة شحن خارجي للهُواتف الذكية سهلة الاستخدام. . حمل وانتقل إلى أكثر من مكان، كَمْا يوفر للمستهلك السماعات السلكية واللاسلكية للهُواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكَمْبيوتر، بالإضافة إلى مكبرات الصوت المميزة التي تتمتع بجودة عالية وممتازة من النقاء والوضوح.

عروض اللولو

سماعات Tutu Lightning بسعر 30 ريال.

سماعة ليندس بلوتوث حول الرقبة بسعر 30 ريال.

باور بانك OK 7000 مللي أمبير بسعر 30 ريال.

ليندس حامل هاتف للسيارة 10 ريال.

إسوارة ليندز الذكية بسعر 25 ريالا.

شاحن منزلي TOTO Dual USB + كابل من النوع C بسعر 30 ريال.

شاحن محمول دات 20000 ملي امبير بسعر 20 ريال.

كابل Lightning USB RAV بسعر 30 ريال.

كابل شحن ذكي 3 فِيْ 1 بسعر 20 ريال.

لقد جمعنا لك أفضل صفقات اللولو وأفضل الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية بأقل الأسعار، وقد زودنا متابعينا بكافة التفاصيل حول أفضل فرص التوفِيْر وصفقات التوفِيْر فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.