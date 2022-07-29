عروض لولو هايبر ماركت lulu hyper market ومفاجات العام الجديد 2022 من هايبر لولو ماركت lulu متجدد بإستمرار

عروض لولو هايبر ماركت لولو هايبر ماركت تجلب لك أقوى مفاجآت العام الجديد مع عروض لولو هايبر ماركت متوفر بجميع الفروع لولو هايبر ماركت اون لاين لولو مع خصومات لا تصدق على الإلكترونيات والأجهزة الحديثة، والتي تحظى بشعبية لدى عدد كبير من العملاء السعوديين.

وذلك لأن اللحظة الحالية هِيْ الأنسب لتقديم خصومات فِيْ أسعار جميع أنواع البضائع التي لديها، ولهذا السبب ازدادت المنافسة مؤخرًا بين جميع المتاجر المتاحة داخل حدود المملكة العربية السَعُودِيْة، إلى أظهر لنا كل عام فِيْ هذا الوقت وأوقات الاحتفال المماثلة خصومات لا تصدق، لذا تابعنا اليوم لترى واختر.

عروض ومفاجآت لولو هايبر ماركت للعام الجديد 2022 من لولو هايبر ماركت

عروض لولو رياض يتضمن العديد من المفاجآت الخاصة بمناسبة رأس السنة الهجرية، منها أسعار الموبايل والإلكترونيات من الشاشات، والإكسسوارات الإلكترونية، والأجهزة المنزلية والمطبخ، والخصومات تستمر لفترة محدودة، وهِيْ فرصة رائعة للحصول على جميع مستلزمات المنزل والأجهزة الذكية وملحقاتها.

ومن الجدير بالذكر أن متاجر لولو هايبر بنده لا تقدم فقط الأجهزة الإلكترونية الذكية أو الأجهزة المنزلية، ولكن لديها أيضًا مستلزمات منزلية متنوعة، مثل الأثاث وأدوات التنظيف ومعدات المطبخ، مع أجهزة الإصلاح والتركيب، والأجهزة الشخصية للعناية بالشعر والبشرة. . بالإضافة إلى السلع الغذائية المختلفة والمتوفرة بجميع فروعها فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

أسعار مخفضة لولو

عرض خاص ولفترة محدودة على سعر ادوات المائدة من لومينارك والمصممة على شكل رخام، والطقم مكون من 19 قطعة بمقاسات مختلفة، هتلاقي ادوات المائدة بسعر خاص جدا من لومينارك هايبر ماركت، 149 ريال سعودي بدل 249 ريال بخصم 100 ريال.

يتوفر خصم لا يقاوم ومغري على سعر قدر الضغط من ماركة بريستيج، والذي يأتي بسعة 3 لترات والوعاء مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، يمكنك العثور عليه الآن لفترة محدودة فقط بسعر مخفض يبلغ 119 ريال بدلاً من 255 ريالاً، وذلك بتخفِيْض 136 ريالاً. السعر المعروض يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

خصومات اللولو على الضروريات المنزلية

الخصومات متوفرة لفترة محدودة فقط على سعر الترمس الذي تنتجه شركة السيف والذي يمكنك أن تجده بسعة 3 لتر، متوفر الآن فِيْ لولو هايبر ماركت فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بسعر مغري 99 ريال سعودي. 149 ريالا سعوديا بتخفِيْض 50 ريالا سعوديا، والسعر المعروض يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

عروض اللولو

يتضمن عروض لولو جدة حول أنواع مختلفة من الهُواتف المحمولة بأحدث التقنيات الموجودة حاليًا فِيْ السوق المحَلْات السَعُودِيْة فِيْ مجال الإلكترونيات، يقدم لك أيضًا جميع ملحقات الأجهزة الذكية من المعينات السمعية والشواحن والساعات الذكية، حيث لا يوجد حاليًا أي شخص لا يحتاج إلى هاتف محمول حديث يمكنه إجراء المكالمات وتصفح المواقع الإلكترونية والشبكات الاجتماعية.

لولو

موبايل هُواوي Y9a، huawei y9a، يحتوي على شاشة بحجم 6.63 إنش، مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت، ومساحة ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، بسعر 999 ريال سعودي بدلاً من 1099 ريال سعودي.

جوال آبل آيفون 12، بشاشة مقاس 6.1 إنش، مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت ومساحة ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، بسعر 3349 ريالاً سعودياً بدلاً من 4049 ريالاً سعودياً.

سوق اللولو

خصم على جوال سامسونج جالكسي نوت 20 بشاشة مقاس 6.7 إنش، يتوفر الموبايل بذاكرة رام بسعة 8 جيجا بايت، بالإضافة إلى مساحة ذاكرة داخلية 256 جيجا بايت، وبطارية بسعة 4300 مللي أمبير، والجوال يأتي بإصدار نظام التشغيل Android 10 بسعر مخفض لولو 2،599 ريال بدلاً من 3999 ريال.

خصم كبير على جوال سامسونج جالكسي A52s بشاشة 6.5 إنش، الموبايل متوفر بذاكرة رام بسعة 8 جيجا بايت، بالإضافة إلى ذاكرة داخلية بمساحة 128 جيجا بايت، وبطارية بسعة 4500 مللي أمبير، والجوال يأتي معه نظام تشغيل أندرويد إصدار 11 بسعر مخفض بشكل كبير 1،499 ريال سعودي بدلاً من 1،659 ريال سعودي.

عروض اللولو

عروض خاصة على موبايل Huawei Y9a بشاشة 6.63 إنش، الهاتف متاح مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت، بالإضافة إلى ذاكرة داخلية بمساحة 128 جيجا بايت، مع بطارية بسعة 4500 مللي أمبير، والجوال يأتي معه نسخة من نظام التشغيل Android 10 بسعر مخفض للغاية 999 ريال سعودي بدلاً من 1099 ريال سعودي.

خصومات خاصة لفترة محدودة من Lulu على هاتف Apple iPhone 12 الخلوي بشاشة 6.1 بوصة، ويتوفر الهاتف الخلوي بسعة 4 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، بالإضافة إلى ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت، مع بطارية بسعة 2815 مللي أمبير، ويأتي الهاتف بنظام تشغيل آبل، بسعر مخفض للغاية يبلغ 3349 ريالًا سعوديًا بدلًا من 4049 ريالًا سعوديًا.

أسعار اللولو السَعُودِيْة

سماعة Lenovo السلكية متوفرة باللون الأسود بسعر 39 ريال سعودي بدلاً من 49 ريال سعودي.

شاحن محمول قوي هِيْرو 10 بسعة 10000 مللي أمبير بسعر 49 ريال سعودي بدلاً من 99 ريال سعودي.

إسوارة ماى الذكية متوفرة باللون الأسود بسعر 129 ريال بدلاً من 199 ريال.

أسعار اللولو هايبر

Samsung Watch G-Active 44mm، 1.4-inch Super AMOLED Touchscreen، 750MB RAM، 1.15GHz Dual-Core Processor، متوفر باللون الأسود بسعر مخفض من Lulu لفترة محدودة 849 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، والتي هِيْ بدلا من سعرها 1319 ريال سعودي.

تتوفر سماعات Apple AirPods 2 بسعر 499 ريالًا سعوديًا متضمنًا مبلغ ضريبة القيمة المضافة، وهذا بدلًا من سعرها 799 ريالًا سعوديًا.

عرض خاص حصري على سعر سماعات Lenovo اللاسلكية المتوفرة باللون الأسود، بسعر 129 ريالًا سعوديًا شاملاً ضريبة القيمة المضافة بدلًا من 189 ريالًا سعوديًا.

اكسسوارات المحمول فِيْ اللولو

سماعات رأس Lenovo اللاسلكية Sun Neck، متوفرة باللون الأسود، بسعر 59 ريالًا سعوديًا شاملاً ضريبة القيمة المضافة، بدلاً من 119 ريالًا سعوديًا.

يتوفر دعم الجوال لـ Trends بسعر 69 ريالاً سعودياً فقط، متضمناً مبلغ ضريبة القيمة المضافة، وهذا بدلاً من سعر 89 ريالاً سعودياً.

لولو

الشاشات فِيْ هايبر لولو ستجد فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة مجموعة متنوعة من الأحجام تناسب جميع الاحتياجات، حيث وصلت تقنيات العرض إلى أعلى المواصفات مما يمنحك أفضل صورة ممكنة، يمكنك من خلالها الاستمتاع بالمشاهدة مع الأصدقاء والعائلة. أسعارها ومواصفاتها بالتفصيل.

لولو هايبر ماركت

تعد الأجهزة من أكثر الأجهزة الضرورية فِيْ يومنا هذا، ولهذا نقدمها لك لولو ماركت اون لاين غسالات وثلاجات ومكانس كهربائية بالإضافة إلى أنها توفر جميع أدوات المطبخ مثل القلايات والخلاطات والغلايات وآلات صنع القهُوة، لذلك ستجد كل ما تحتاجه للمنزل فِيْ مكان واحد.

هايبر لولو

خصم على ثلاجة باناسونيك مقاس 18.6 قدم مكعب بسعر مخفض 2599 ريال بدلاً من 3355 ريال.

العرض على ثلاجة إل جي مقاس 17.9 قدم مكعب بسعر خاص 4199 ريال بدلاً من 5599 ريال.

غسالة ال جي بمجفف ملابس تحميل امامي بسعة 12.21 كيلو بسعر 11999 ريال بدلا من 17999 ريال.

عروض لولو جدة

عرض مخفض على نشافة ملابس ايكو بسعة 7 كيلو بسعر 1199 ريال بدلاً من 2499 ريال.

خصم حصري على ماكينة إسبريسو من أريتي، بسعر 1849 ريال سعودي بدلاً من 2،299 ريال سعودي.

خصم خاص على غلاية لاسلكية من اريتي بسعة 1.7 لتر بسعر 54 ريالا بدلا من 109 ريال.

عروض اللولو السَعُودِيْة

عرض مكنسة كهربائية ذكية من يوفِيْ بسعر 749 ريال بدلاً من 1059 ريال.

خصم على مكنسة هُوفر برميل والتي تعمل بقوة 1700 وات بسعر 299 ريال سعودي بدل 399 ريال سعودي.

خصم على الخلاط الكهربائي من اريتي بقوة 430 وات بسعر 69 ريال سعودي بدلا من 149 ريال سعودي.

هايبرلو

صدمة كبيرة على سعر قلاية هُولي الكهربائية، من إنتاج شركة بلاك آند ويكر، والتي تتسع لـ12 بيزو، بسعر 259 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال سعودي.

مبرد مياه هاس بسعر 369 ريال سعودي بدلا من 409 ريال سعودي.

مكنسة هِيْتاشي التي تعمل بقوة 1300 وات بسعر 359 ريال سعودي بدلاً من 409 ريال سعودي.

عروض لولو الخاصة

خصم على مجفف شعر من ايكون متوفر بسعر 59 ريال سعودي بدلا من 79 ريال سعودي.

عرض مسدس ايكون متاح بـ 169 ريال سعودي بدلا من 199 ريال سعودي.

تخفِيْض لمكبر صوت الموبايل من Ikon يتضمن شاشة مقاس 14.1 إنش، ومتوفر بسعر 799 ريال سعودي بدلاً من 989 ريال سعودي.

قدمنا ​​لك خصومات لولو هايبر ماركت الجهاز الجديد فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، والذي سيستمر حتى 25 يناير 2022 ويتضمن جميع الأجهزة التي يحتاجها المنزل أو العمل. فِيْ مقالات مستقبلية سنقدم لك خصومات جديدة من باقي المحَلْات السَعُودِيْة. ، حتى تتمكن من مقارنة الأسعار واختيار أفضلها لك قبل نفاد الإمدادات.

حيث تزداد المنافسة بين جميع المتاجر داخل المملكة دائمًا فِيْ مواسم التخفِيْضات، وهِيْ فرصة لجذب العملاء، نجد أن المتاجر تقدم أرخص الأسعار مع أكبر الخصومات الممكنة، بالإضافة إلى التركيز على الغرض الأكثر طلبًا منتجات. فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، مما يساعد على زيادة رغبة العملاء فِيْ الشراء قبل فوات الأوان للاستفادة من هذه المنافسة.