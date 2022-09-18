عروض لولو هايبر ماركت بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92

عروض لولو هايبر ماركت لليوم الوطني السعودي 92، مع اقتراب اليوم الوطني السعودي 92، قدم معرض لولو هايبر ماركت العديد من العروض والخصومات على المنتجات والسلع عالية الجودة، في كل فروعه، خاصة على الألبان والأجبان، وستستمر عروض لولو هايبر ماركت لليوم الوطني السعودي 92 حتى يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من شهر سبتمبر مما يهتم الكثير بالتعرف على عروض لولو هايبر ماركت .

عروض لولو هايبر بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92

يقدم هايبر لولو خصومات خاصة على المنتجات السَعُودِيْة المحَلْية.

فوائد العسل لجسم الإنسان عظيمة، فهُو شفاء للناس. أحصل على برطمان من عسل المراعي الطبيعي بسعر 34.95 ريال فقط بدلا من 40 ريال.

عبوة سمن المراعي تزن 1600 جرام بسعر 84.95 ريال بدلاً من 92 ريال.

وفر 6 ريال عند شرائك عرض اللولو الأول على طحين الكيك لجميع المخبوزات / دقيق الفراولة. أربع حبات وزن كيلوجرام 10 ريال فقط بدلا من 16 ريالا.

تيشوب رينجو بسكويت بكريمة الشوكولاتة أو بسكويت بكريمة الفانيليا 38 جرام × 16 قطعة مقابل 10.95 ريال بدلاً من 17.5 ريال.

معجون طماطم السَعُودِيْة 7 عبوات + عبوة واحدة مجانا وزن الكيس 135 جرام. بسعر 10.95 ريال بدلاً من 13.95 ريال للعلبة.

عروض اللولو هايبر

شراب موسي الشعير الخالي من الكحول بنكهة الفراولة / التفاح / الرمان 250 مل × 6 قطع بسعر 14.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال.

الهدف لحم بقري مقدد، وزن العبوة 340 جرام. احصل عليه بـ 13.95 ريال بدلاً من 17.5 ريال.

احصل على علبة تونة التوت الأزرق الفاتح وزن 185 جرامًا بسعر 4.95 ريال بدلاً من 7.15 ريال.

مطاحن كويتية لازانيا وزن الحبوب 450 جرام. احصل عليه بـ 9.95 ريال بدلاً من 12.5 ريال.

سوق لولو هايبر في السعودية

زيت زيتون لولو سورى بكر ممتاز 500 مل زجاجة. احصل على صفقة من عبوتين مقابل 39.95 ريال فقط بدلاً من 44.95 ريال.

اشتري حَلْيب بودرة لولو بكيس 2.25 كيلو بسعر 64.95 ريال بدلاً من 79.95 ريال. وفّر 15 ر.س.

لولو غسول الايدي 500 مل عبوتين بسعر 12.95 ريال بدلاً من 24.95 ريال بخصم 12 ريال سعودي.

رينيه عنبر العود (للرجال) 100 مل بسعر 9.95 ريال بدلاً من 19.95 ريال.

مسحوق جل مسحوق تايد 2.8 لتر بسعر 22.95 ريال فقط بدلاً من 47.25 ريال.

مسحوق غسيل اريال بوزن 7 كيلو جرام / مضاد للبكتيريا 6.25 كيلو جرام بسعر 67.5 ريال بدلا من 118.5 ريال.

قدم معرض لولو هايبر ماركت العديد من العروض الضخمة على السلع الغذائية، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92، كما ويوجد هناك العديد من الخصومات التي تصل الى 50 % على المنتجات المعروضة وخاصة الأسماك واللحوم.