عروض ماكدونالدز اليوم الوطني 92 اليوم الوطنى السعودى، مع اقتراب اليوم الوطني السعودي يتساءل المواطنون في المملكة العربية السعودية عن عروض المطاعم الشهيرة ماكدونالدز التي ستكون متاحة في أول أيام اليوم الوطني السعودي 92 وسلسلة مطاعم ماكدونالدز هي شركة كبيرة تضم أكثر من 32000 مطعم في مختلف أرجاء العالم وتقدم العديد من المأكولات الشهية على مستوى العالم ومنها الوجبات السريعة وواجبات البرجر.

عروض ماكدونالدز ماك منيو اليوم الوطني السعودي

كان من بين احتفالات اليوم الوطني السعودي عروض سلسلة مطاعم ماكدونالدز وكان من ضمن العروض عرض وفر قروشك وشمل ذلك العرض:

سعر وجبة سبايسي لايت تاي سيتي 14 ريالا.

وسعر سبايسي معك راب الدجاج 14 ريالا.

وسعر وجبة ليتل تيستي ثلاثة عشر ريالا.

وسعر وجبة دبل تشيز برجر 13 ريالا.

وسعر وجبة تشيز برجر ديوريكس 12ريالا.

سعر وجبة معك راب الدجاج 13 ريالا.

عروض ماكدونالدز اليوم الوطني 92

تولت سلسلة مطاعم ماكدونالدز الاحتفال باليوم الوطني السعودي على مر السنين وقدمت العديد من العروض وواجبات الطعام بما يناسب جميع أنحاء العالم وتقوم بتزيين فروعها بمناسبة اليوم الوطني السعودي بتشارك أجواء الفرح مع الشعب السعودي وكان من بين عروضها:

العرض الأول هو وجبة جراند تشيكن حجم كبير بسعر العادي في حال تم طلبها عبر التطبيق.

سعر القهوة خمسة ريالات بدلا من8 ويبدأ في تمام الساعة السادسة كل يوم حتى الساعة 11 صباحا هذا يوم الجمعة.

كيفية التواصل مع ماكدونالدز لطلب العروض في اليوم الوطني

يمكن التواصل مع سلسلة مطاعم ماكدونالدز لطلب العروض في موسم اليوم الوطني السعودي من خلال الاتصال على خدمة العملاء عبر الرقم 920000001 وتزويدهم بالطلبة التي ترغب بالحصول عليه ومعلومات عن مكانه التوصيل لكي يتم توصيل الطلب إليك على الفور.

عروض و كود خصم ماكدونالدز العيد الوطنّي



كما ويمكن الحصول على ماكدونالدز في العيد الوطني السعودي من خلال التطبيق الخاص بالشركة ويمكنك تثبيت التطبيق الخاص على الهواتف الذكية بنظام الأندرويد من هنا والآيفون من هنا وإنشاء حساب وإدخال المعلومات الخاصة بالحساب لكي يتم طلب الوجبات في اليوم الوطني السعودي.

أتاحت مطاعم ماكدونالدز في المملكة العربية السعودية عروض شيقة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92، حيث يمكن التواصل مع المطاعم عبر الرقم المخصص او عبر تنزيل تطبيق ماكدونالدز وطلب الوجبات.