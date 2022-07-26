عروض مكتبة جرير السَعُودِيْة على بلايستيشن 5 والجوالات تصل إلى 40% jarir.com

عروض جرير تقدم جرير العديد من العروض الخاصة المختلفة والتي يمكن أن تصل نسبة الخصم منها إلى 61٪، وهذه العروض والخصومات تشمل جميع الأجهزة الحديثة من أجهزة الكَمْبيوتر المحمولة، وكذلك الهُواتف الذكية والساعات المجهزة بتقنيات حديثة وغيرها الكثير، والآن نتابعك فِيْ السطور التالية سنتعرف على أفضل تخفِيْضات جرير لهذا الأسبوع.

عروض مكتبة جرير السَعُودِيْة

تقدم مكتبة جرير دائما الكثير من الخصومات والعروض فِيْ جميع فروعها المنتشرة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، لذلك ينتظرها الكثير من الناس، وهذه الخصومات تشمل جميع محتويات المكتب بعروض مختلفة فِيْ جميع البضائع الموجودة، و من بين أفضل وأهم العروض الأسبوعية التي تقدمها ليبرريا جرير هذه الأيام ما يلي

سعر iPhone 13 Pro Max هُو 5،199 ريال بدلاً من 5،699 ريال.

سعر Samsung Galaxy ZFold 3 هُو 6499 ريال سعودي بدلاً من 6799 ريال سعودي.

يبلغ سعر تلفزيون Xiaomi Q1 2،349 ريال سعودي بدلاً من 3،699 ريال سعودي.

Apple iPad Air الجيل الرابع بسعر 2999 ريال بدلاً من 3399 ريال.

Apple iPhone 13 Pro بسعر 4،199 ريال سعودي بدلاً من 4،699 ريال سعودي.

سعر Apple MacBook Pro 16 هُو 9،999 ريال سعودي بدلاً من 1،099 ريال سعودي.

شاشة هاير مقاس 58 إنش متوفرة بسعر 1849 ريال بدلاً من 4349 ريال لفترة محدودة.

سعر Apple iPad Pro 11.

العرض على بلاي ستيشن 5 من جرير بما فِيْ ذلك نسخة رقمية رقمية بمواصفات 825 جيجا بايت SSD. سعر الجهاز مع عرض جرير النقدي 2639 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، ونظام التقسيط متاح لمدة 36 شهرًا، مع سداد 123 ريالًا شهريًا.

متوفر على بلاي ستيشن 5 مع صفقات جرير بسعة 825 جيجا بايت SSD مع HORIZON FORBIDDEN WEST RAZER KAIRA X + DLC، سعر العرض النقدي 2799 ريال مع ضريبة القيمة المضافة، ونظام الحصص متاح، مع دفع 130 ريال لمدة 36 شهر .

خصومات جرير الأسبوعية