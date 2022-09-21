عروض مكتبة جرير على الجوالات في اليوم الوطني السعودي 2022، قدمت مكتبة جرير العديد من العروض الضخمة على الأجهزة الكهرابئية والأجهزة الذكيرة وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92، حيث تميزت العروض بخصومات كبيرة جدا على العديد من الأجززة الذكية والتي وصلت نسبة الخصومات أكثر من 50 % على بعض المنتجات ذات المركات عالية الجودة، مما اهتم الكثير بالتعرف على عروض مكتبة جرير على الجوالات في اليوم الوطني السعود

عروض مكتب جرير العيد الوطني

عروض جرير موبايل العيد الوطني 92 خصومات ومبيعات أكثر من رائعة على الهُواتف المحمولة، تصل إلى أكثر من 50٪، لإسعاد المواطنين السعوديين فِيْ يومهم الوطني الـ 92، ومن أبرز هذه العروض ما يلي

العرض على هاتف Huawei P50 Pro بمساحة تخزين 256 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت سعره 2999 بدلاً من 4299 ريال. ويبلغ سعر عرض الهاتف Samsung Galaxy ZFold 4 5G 256GB 6،799 ريال سعودي شاملاً ضريبة القيمة المضافة و 1،020 ريال سعودي للهدايا. وجوال سامسونج جالاكسي ZFold 3 سعة 256 جيجابايت سعره 5،699 ريال سعودي، بديل عن 6،799 ريال سعودي. يتوفر عرض الجيب Huawei P50 بسعة تخزين 256 جيجابايت و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي قيمتها 4299 ريالًا بدلاً من 5299 ريالًا. بالإضافة إلى هاتف Samsung Galaxy S21 FI 5G بسعر 2249 ريالًا بدلًا من 2999 ريالًا. هناك أيضًا عرض Oppo Reno 6 Pro، بسعة تخزين 256 جيجابايت و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي بسعر 2399 بدلاً من 2999 ريال. و Oppo Reno 8 بسعة 12 جيجا رام. سعة 256 جيجابايت بسعر 2899 ريال سعودي مع هدايا مجانية بقيمة 1099 ريال سعودي. إلى جانب هاتف Honor 50 بسعة 256 جيجابايت و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي سعره 1699 بدلاً من 2499 ريال سعودي.

عروض جرير الموبايل العيد الوطني لجرير 92

تعد صفقات يوم جرير الوطني الأفضل والأكثر توقعًا من قبل ملايين السعوديين، والتي تتميز بتخفِيْضات كبيرة وخصومات كبيرة على العديد من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأجهزة الذكية، والأدوات المكتبية والمدرسية، والأدوات المخصصة لتنمية مهارات الأطفال، الرسم والأعمال والكتب والعديد من المنتجات الأخرى التي تهم المواطنين داخل المملكة العربية السَعُودِيْة والتي أصبحت لا غنى عنها لكثير من المواطنين، وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الخصومات والحسومات تختلف من منتج إلى منتج، وكذلك مدة يتنوع العرض بين المنتجات، على الرغم من أنه من الممكن معرفة هذه العروض بكل تفاصيلها من خلال زيارة الموقع الرسمي لجرير على تويتر أو الدخول إلى موقع jarir.com.

عروض جرير موبايل 2022

أعلن عروض اليوم الوطني مكتبة جرير نبذة عن حزمة من الخصومات الجذابة والجذابة من خلال المتجر الإلكتروني وأيضاً من خلال التطبيق، موضحاً أن العروض سارية حتى 25 سبتمبر 2022، ومن أبرز الخصومات التي تقدمها مكتبة جرير فِيْ اليوم التالي للسعوديين

وقدمت خصمًا بنسبة 37٪ على مجموعة من اكسسوارات لوجيتك، وسعرها الآن 119 ريالًا سعوديًا، بعد أن كان سعرها 189 ريالًا. يشمل هذا العرض حقيبة ظهر وسماعة رأس وماوس لاسلكي. العرض متاح على Samsung Fold 4 ويسري حتى 25 سبتمبر. بشرائها ستحصل على هدية بقيمة 1499 ريال سعودي، وهِيْ شاشة عرض ذكية لمدة 27 ساعة. بالإضافة إلى ذلك، من يشتري جهاز Galaxy Flip 4 سيحصل على هدية بقيمة 548 ريال سعودي

عروض اليوم الوطني مكتبة جرير

وتأتي عروض جرير للهُواتف بتشكيلة واسعة ومغرية، مع الرغبة فِيْ جلب السعادة والفرح والبهجة للشعب السعودي والمشاركة فِيْ الاحتفالات. العيد الوطني للمملكة العربية السَعُودِيْة 92وتجدر الإشارة إلى أن أهم شركات الهاتف فِيْ عروض جرير هِيْ Apple و Samsung و Abu و Xiaomi و Huawei، وتقدم هذه الشركات خصومات تصل إلى 50٪، ومن بين هذه العروض ما يلي

خصم يصل إلى 16٪ على Samsung Galaxy Zfold 3. أيضًا خصم 50٪ على هاتف Huawei P50 Pro. بالإضافة إلى خصم يصل إلى 24٪ على جيب Huawei P50.

تعد مكتبة جرير من أكبر المكاتب في السعودية والتي تقدم العديد من الأجهزة الكهربائية والأجهزة الذكية باسعار مناسبة جدا للعملاء، حيث أنه في الفترة الأخيرة تم تنزيل العديد من عروض مكتبة جرير على الجوالات في اليوم الوطني السعودي بعروض ضخمة جدا