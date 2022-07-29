عروض هايبر بنده على الجوالات اليوم والأجهزة الإلكترونية

صفقات هايبر بنده على الهاتف المحمول اليوم متوفرة بمساحات تخزين تبدأ من 64 جيجا بايت، واستطاع سوبر ماركت بنده أن يقدم ضمن الكتالوج نسخة من أفضل الهُواتف الذكية الحديثة التي صنعتها شركات عالمية رائدة ومتوفرة فِيْ العديد من الفروع، وعند إلقاء نظرة على عروض Panda على الأجهزة الذكية ستجد هذا الأسبوع خصومات غير مسبوقة، ولهذا نقدم لكَمْ صفقات Panda 2022 الجديدة.

صفقات Hyper Panda على الهاتف المحمول اليوم

تبدأ عروض هذا الأسبوع المتوفرة على الهُواتف الذكية بتقديم هاتف Xiaomi Redmi Note 11 ببطاقتي SIM، ويعمل الموبايل بتقنية 4G السَعُودِيْة، بينما النسخة الثانية بها نفس المساحة التخزينية، ولكن 6 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية، وبسعر أقل. 799 ريال سعودي.

ويوجد أيضًا هاتف Xiaomi 10C بمساحة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 559 ريال سعودي، وهُو من الهُواتف المحمولة المميزة بكاميرا خلفِيْة تصل إلى 50 ميجا بكسل، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت، ويمكن الحصول على نفس المواصفات ولكن بمساحة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 619 ريال سعودي.

يوجد جهاز Redmi 10i، ظهر فِيْ صفقات بنده الأسبوعية، بمساحة تخزين 32 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 2 ميجا بايت للنسخة الأولى، بسعر 429 ريال سعودي، والإصدار الثاني يختلف من حيث الذاكرة العشوائية التي تبلغ سعتها من 3 جيجا بسعر 495 ريال سعودي.

عروض هاتف الباندا 2022

هناك إصدارات أخرى للهُواتف الذكية، بما فِيْ ذلك صفقات على هاتف Honor X8، الذي يتميز بكاميرا خلفِيْة بدقة 64 ميجابكسل، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت بسعر 899 ريال سعودي.

تعود نوكيا بمجموعة من الهُواتف المتميزة، من بينها هاتف Nokia C30 بسعر 489 ريال سعودي فِيْ الصفقات الجديدة، وهُو أحد أنواع الهُواتف المحمولة التي تدعم الجيل الرابع ويعمل ببطاقتي SIM من سامسونج، أحدهما Samsung A03 Core بسعر 349 ريال سعودي. و Samsung A13 بسعر 649 ريال سعودي فِيْ العروض الجديدة.