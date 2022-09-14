عروض هرفي اليوم الوطني 92 لعام 1444 – 2022،يوجد الكثير من العروص المتنوعة في اليوم الوطني السعودي 92وبالتالي فان مطعم هرفي بالمملكة العربية السعودية يقدم عدة عروض وخصومات مختلفة في هذا اليوم العظيم اليوم الوطني السعودي 92 كما ويعتبر مطعم هرفي مختص في اللحوم والبرجر والدجاج وغيره من الاصناف والوجبات المتنوعة وغيره من المطاعم والمحلات التجارية تقوم بالكثير بالتخفيضات والعروض على المنتجات والسلع باليوم الوطني السعودي92.

عروض اليوم الوطني السعودي 92

تعمل العديد من المطاعم ومحلات الإلكترونيات على توفير السلع والمواد الغذائية بأسعار منخفضة بمناسبة اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية لتحفيز الأفراد على شراء هذه المنتجات وهو اليوم الذي يتزامن مع إنشاء المملكة من عام 1932. الموافق 1351 هـ، ويصادف العيد الوطني 92 يوم الجمعة 27 / صفر / 1444 هـ. الموافق 23 سبتمبر 2022 م.

عروض هرفي اليوم الوطني 92 لعام 1444 – 2022

مع اقتراب موعد العيد الوطني السعودي لعام 1444 هـ الموافق 2022 م، بدأ مطعم هرفي بالتحضير لمشاركة الشعب السعودي في أجواء الاحتفال من خلال العروض الخاصة التي يقدمها، ويتم الإعلان عنها من خلال الرسمية. حسابات المطعم أو من خلال التطبيق الإلكتروني، ويمكن متابعة الحساب الرسمي للمطعم على شبكة تويتر للتواصل الاجتماعي “” مباشرة للاطلاع على آخر المستجدات على العروض فور الإعلان عنها رسميًا، وهنا آخر يوم وطني عروض من هرفي

الوجبة التوفيرية تشمل 4 برجر + 2 بطاطس + 2 بيبسي مقابل 20 ريال سعودي فقط.

طريقة الحصول على عروض هرفي باليوم الوطني

يمكنك التعرف على عروض هرفي الجديدة لعام 1444 هـ باتباع الخطوات التالية

اذهب إلى موقع هرفي مباشرة.

انقر فوق المطاعم من قائمة القوائم.

انقر على العروض من القائمة.

انتظر حتى يتم تحميل صفحة العروض.

عروض هرفي 1444

أعلن مطعم هرفي عن مجموعة من العروض القوية مع حلول شهر سبتمبر استعدادًا لعروض اليوم الوطني السعودي الـ 92 التي ينتظرها الجميع كل عام. إليكم أقوى عروض هرفي لعام 1444 هـ

دبل ماكس ساندوتش + فطيرة تفاح + بطاطس + بيبسي ب 15 ريال سعودي فقط.

دبل ماكس ساندوتش + جبن ناتشو مثلثات + بطاطس + بيبسي مقابل 15 ريال سعودي.

ساندوتش دبل ماكس + اصابع هالبينو + بطاطس + بيبسي مقابل 15 ريال سعودي.

فروع مطعم هرفي

يمكننا الاطلاع على قائمة فروع مطعم هرفي في المملكة العربية السعودية باتباع ما يلي

اذهب إلى موقع هرفي مباشرة.

انقر فوق المطاعم من قائمة القوائم.

انقر على مواقع المطاعم.

اختر مدينة من القائمة المنسدلة.

انقر فوق الزر بحث عن الفروع.

اضغط على الفرع المناسب من القائمة.

انظر الخريطة للموقع.

كيفية التواصل مع مطعم هرفي في السعودية

يمكن لعملاء مطعم هرفي التواصل مع فريق الخدمة من خلال الرقم الموحد 920001111 أو من خلال حساب المطعم على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر “” مباشرة، كما يمكننا التواصل مع فريق الخدمة باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى نموذج الاتصال “”.

اكتب الاسم في الحقل المتوفر.

أدخل عنوان البريد الإلكتروني للمستفيد.

اكتب نص الاستفسار ثم قم بتحميل المرفقات.

اضغط على زر الإرسال الأحمر.

تطبيق هرفي للتوصيل

حرص موقع هرفي على توفير تطبيق التوصيل لجميع العملاء من خلال متجر Apple Store و Google Play Store للتطبيقات، ويمكن لمالكي هواتف Android تنزيل هذا التطبيق “مباشرة أثناء تنزيله” لأصحاب هواتف iPhone و iPad، و فيما يلي بعض أبرز ميزات هذا التطبيق

سهولة الاستخدام تطبيق هرفي متاح للتوصيل باللغتين العربية والإنجليزية، وله واجهة بسيطة يمكن للمستخدمين التعامل معها بسهولة دون أي مشاكل فنية.

اكتشف القائمة يمكن لجميع رواد مطعم هرفي الاطلاع على القائمة ومعرفة جميع العناصر المتوفرة في المطعم من خلال تطبيق التوصيل دون الحاجة إلى زيارة الموقع الإلكتروني أو إجراء مكالمات.

الاطلاع على العروض يمكننا الاطلاع على قائمة العروض الجديدة من مطعم هرفي من خلال تطبيق التوصيل حتى نتمكن من شرائها بدلاً من شراء الوجبات باهظة الثمن.

تتبع طلبات التسليم تعد خدمة التتبع من أبرز الخدمات التي يقدمها تطبيق هرفي للتوصيل ؛ تساعدنا هذه الخدمة في معرفة حالة الطلب لتقدير تاريخ وصوله للعميل مباشرة من التطبيق.

البحث عن الفروع يساعدنا تطبيق توصيل هرفي على عرض قائمة فروع المطاعم التي يجب زيارتها عند الرغبة، أو اختيار أقرب فرع عند طلب الطعام من خلال التطبيق المذكور.

رابط عروض وتخفيضات هرفي

يمكن التوجه إلى صفحة عروض مطعم هرفي عبر الرابط المباشر لمعرفة تفاصيل العروض المختلفة لهذا المطعم بمجرد توفرها، بما في ذلك عروض اليوم الوطني لعام 1443 هـ الموافق 2022 م.

عروض هرفي اليوم الوطني 92 لعام 1444 – 2022 والكثير من المحلات والمطاعم المختلفة في الممكلة العربية السعودية تقدم عروض وخصومات قوية في اليوم الوطني السعودي 92 منهم مطعم هرفي السعودي والذي يعد من ابرز واشهر مطاعم السعودية ويقدم عروض قوية على وجباته باليوم الوطني السعودي 92 والذي يصادف يوم الجمعة بتاريخ 23 من شهر سبتمبر لعام 2022م.