عروض وتخفيضات ايفون ١٣ برو ماكس من نون السعودية بالتقسيط بعد مؤتمر آبل عن iPhone 14 ،تعتبر أحد أكبر الشركات الخاصة بالأجهزة الذكية وإصدارتها الحديثة بالإضافة الى نشر الأجهزة في كافة البلاد العربية ومنها السعودية وجهاز آيفون 13 برو ماكس المتطور والأفضل حالياً في الأسواق وبتصميم ومواصفات على أعلى مستوى كذلك ميزات الشاشة والكاميرات.

سعر iPhone 13 Pro Max

سوف نتعرف عليك، الحد الأقصى لسعر iPhone 13 pro على أقساط من نون السَعُودِيْة وهِيْ كالاتي:

سعر الهاتف قبل الخصم 5699 ريال سعودي.

سعر الموبايل بعد الخصم 4999 ريال سعودي، وسعر الموبايل يشمل كذلك ضريبة القيمة المضافة.

الذاكرة الداخلية للموبايل 256 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية 6 جيجا بايت.

قيمة الخصم على الموبايل 700 ريال سعودي ونسبة الخصم على الهاتف 12٪.

الهاتف يتمتع بضمان لمدة عامين.

رسوم التليفون الشهرية 834 ريال سعودي لمدة 6 شهُور بدون فوائد.

يشمل التسوق عبر الهاتف المحمول خدمة التوصيل المجاني إلى المنزل عبر Express.

يشمل العرض إعادة المنتج مجانًا دون أي رسوم إضافِيْة.

مواصفات هاتف iPhone 13 pro Max

يعتبر موبايل. هاتف iPhone 13 ProMax أفضل هاتف ذكي فِيْ السوق اليوم، ويتمتع بمواصفات ممتازة وهِيْ كالتالي :

تأتي شركة آبل العملاقة مع بطاقتي SIM، الأولى هِيْ eSim والثانية شريحة Nano SIM. دعم الاتصال من مسافة قريبة عبر وظيفة NFC. مقاومة الماء والغبار حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة بمعيار IP68. يدعم الهاتف تشغيل شبكات الجيل الخامس وكذلك شبكات الجيل الرابع والثالث والثاني. هاتف هاتف iPhone 13 ProMax يأتي مع أحدث إصدار من المعالجات. شركة آبل إنه نوع A15 Bionic مدعوم بتقنية 5 نانو، ويأتي أيضًا مع معالج رسوميات Apple GPU 5 Core خماسي النواة. يدعم الهاتف العديد من طرق الأمان مثل وظيفة Face ID حتى نتمكن من فتح الهاتف من خلال الوجه. وهُو يدعم عددًا كبيرًا من أجهزة الاستشعار، مثل مقياس التسارع ومستشعر القرب ومستشعر الدوران ومستشعر الضغط الجوي. حجم بطارية الهاتف 4373 مللي أمبير والبطارية تدوم ساعتين ونصف أكثر من iPhone 12 Pro Max. البطارية تدعم العرض السريع 20 واط.

مواصفات كاميرا iPhone 13 Pro Max

الهاتف العملاق قادم آيفون 13 برو ماكس به أربع كاميرات خلفِيْة وكاميراتين أماميتين، ومواصفاته كالتالي:

الكاميرات الخلفِيْة رباعية، حيث تبلغ دقة الكاميرا الأولى 12 ميجا بكسل، وهِيْ الكاميرا الرئيسية للهاتف، كَمْا أنها تدعم مستشعرًا جديدًا تسميه Apple IBIS، كَمْا أنها تدعم التثبيت الميكانيكي.

الكاميرا الخلفِيْة الثانية بدقة 12 ميجابكسل، وهِيْ عبارة عن كاميرا لتقريب يصل إلى 3X، كَمْا أنها تدعم المثبت البصري ISO.

الكاميرا الخلفِيْة الثالثة بدقة 12 ميجابكسل وتستخدم للتصوير البانورامي.

تأتي الكاميرا الخلفِيْة الرابعة بدقة TOF 3D وتستخدم للعزل والصور الشخصية.

الكاميرات الخلفِيْة تدعم فلاش LED مزدوج.

الكاميرا الأمامية مزدوجة حيث تبلغ دقة الكاميرا الأولى 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية الثانية للموبايل هِيْ SL 3D، وهِيْ تستخدم فِيْ العزل وطباعة الوجه، حيث يطلق عليها TrueDepth.

عروض وتخفيضات ايفون ١٣ برو ماكس من نون السعودية بالتقسيط بعد مؤتمر آبل عن iPhone 14 كذلك لديه مواصفات التوفير في البطارية والاستخدام لأطول فترة ممكنة بالإضافة الى أجهزة استشعار عالية الحساسية وذلك بهدف حماية الجهاز من عمليات الاختراق.