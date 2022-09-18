عروض وخصومات العثيم مول بمناسبة اليوم الوطني السعودي

العثيم مول يقدم عروض وخصومات بمناسبة اليوم الوطني السعودي، يعد سوق عبد الله العثيم من اكبر الأسواق في السعودية، والذي يقدم الهديد من المنتجات عالية الجودة، خلال الفترة الأخيرة قدم العصيم العديد من العروض وخصومات بمناسبة اليوم الوطني السعودي، على السلع الغذائية وبالأخص اللحوم والأسما، حيث سيسمر العرض حتى نفاذ الكمية، مما أهتم الكثير بالتعرف على عروض وخصومات بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

العروض والخصومات العثيم مول

الحصول على صدور دجاج طرية وجافة تزن 1 كجم. فقط 26.95 ريال سعودي بدلاً من 36.95 ريال سعودي للحبة.

يمكنك أيضًا الحصول على 24 قطعة برجر دجاج كبير. فقط 24.95 ريال سعودي بدلاً من 35.95 ريال سعودي للحبة الواحدة.

احصل أيضًا على أفخاذ دجاج ساديا / أفخاذ دجاج بوزن 900 جرام. فقط 14.95 ريال سعودي لكل حبة.

ملوخية مونتانا مجمدة، وزنها 400 جرام فقط، بسعر 9.75 ريال سعودي بدلاً من 15 ريالاً سعودياً، الكَمْية 3 حبات.

يمكنك أيضًا شراء قوانص دجاج / كبد دجاج ساديا بوزن 450 جرام فقط بسعر 5.25 ريال سعودي للقطعة الواحدة.

اشترِ دجاج دو محمد 10 × 1000 الهرم فقط بسعر 186.95 ريال سعودي بدلاً من 201 ريال سعودي لكل علبة.

أسواق عبدالله العثيم في السعودية

يمكنك شراء اللحم البقري الباكستاني بالعظم من أسواق العثيم مول فقط بسعر 29.95 ريال سعودي للكيلو.

يمكنك أيضًا الحصول على العظم بربري بربري فقط مقابل 52.95 ريال سعودي للكيلو.

كَمْا يمكنك شراء لحم بقري منزوع العظم فقط بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو.

اشترِ لحم الضأن الروماني بالعظام فقط مقابل 62.95 ريال سعودي للكيلو.

عروض مركز العثيم للتسوق بمناسبة اليوم الوطني السعودي

يمكنك أيضًا شراء اللحم البقري البرازيلي المبرد مقابل 24.95 ريال سعودي للكيلو.

يمكنك أيضا الحصول على أفخاذ دجاج كاملة اليوم بوزن 900 جرام بسعر 17.25 ريال سعودي لكل طبق.

أيضا شراء لحم الرفِيْدي بالعظم فقط ب 54.95 ريال للكيلو.

احصلوا على لحم بقري باكستاني مسحب مقابل 34.95 ريال سعودي للكيلو.

يقدم معرض العثيم هذا الاسبوع العديد من العروض الضخمة وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وكل ذلك بأسعار تنافسية وبأعلى جودة، وخاصة على الهواتف المحمولة الذكية والأجهزة الإلكترونية.