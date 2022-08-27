عروض وخصومات جديدة من أسواق العثيم مول،يعد سوق العثيم من أكبر الأسواق في السعودية، والذي يقدم العديد من السلع والمنتجات الغذائية التي تناسب احتياج المواطن، حيث يتميز سوق العثيم بعروضه والخصومات العالية جدا، والمنافسة للاسواق الأخرى، وقد تصل نسبة وخصومات جديدة من أسواق العثيم مول الى حوالي 50%.

خصومات فِيْ مركز تسوق العثيم

أحصل على لحم عجل مسحب بسعر 49.95 ريال سعودي.

يمكنك أيضًا شراء اللحم البقري بالعظم بسعر 35.95 ريال سعودي.

كَمْا يمكنك شراء لحم هاش بدون عظم بسعر 44.95 ريال سعودي للكيلو.

يمكنك شراء لحم بقري محَلْي على العظم بسعر 39.95 ريال.

الدجاج الطازج سعره 14.95 ريال ويزن 800 جرام.

شراء دجاج طازج التنمية بسعر 15.95 ريال بوزن 900 جرام.

عروض أسواق العثيم

اشتر حَلْويات الجميل سادة وزن 1 كيلو بسعر 19.95 ريال بدلاً من 25.95 ريال.

كَمْا يمكنك الحصول على ورق عنب من حدائق شتورة وزن 1000 جرام بسعر 15.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال.

اشتري لانشونيوم لحم بقري يونيوم 240 جرام بسعر 7.95 ريال للقطعة.

اشتر قهُوة دافِيْدوف الغنية / نكهة خفِيْفة / إسبرولايت 100 جرام مقابل 23.95 ريال بدلاً من 33.95 ريال.

يمكنك أيضًا شراء مسحوق الكاكاو المغذي بوزن 320 جرامًا بسعر 8.95 ريال بدلاً من 13.75 ريال.

احصل على بطاطس مقطعة مستقيمة تزن 2.5 كجم بسعر 24.95 ريال بدلاً من 32.95 ريال.

خصومات العثيم

اشتري زيتون أسود مثالي بسعر 10.95 ريال بدلاً من 12.50 ريال.

كَمْا يمكنك شراء أرز مصري من Green Farms بوزن 5 كجم بسعر 31.95 ريال بدلاً من 36.95 ريال.

كَمْا تحصل جرين فارمز على أرز بسمتي مزة هندي بوزن 5 كيلو جرام بسعر 32.95 ريال بدلاً من 43.95 ريال.

يمكنك شراء قودي مايونيز 946 مل بسعر 15.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال.

قودي مكرونة اسباجيتي 450 جرام، مكرونة قودي 500 جرام 4.25 ريال بدلاً من 5.50 ريال.

اشترِ الأصلي Bugles Grits 125 جم بسعر 5.25 ريال سعودي بدلاً من 7.95 ريال سعودي.

أعلن سوق العثيم مول الفترة الاخيرة عن عروض وخصومات عالية جدا على الكثير من السلع الغذائية وذلك ضمن حملة نهاية موسم الصيف، وقد فاقت خصومات جديدة من أسواق العثيم مول الى ال50% من الخصومات الجبارة .